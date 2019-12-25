老教宗告诫现教宗：神父禁婚不可破

（德国之声中文网）本笃十六世呼吁现任教宗方济各，在神父禁婚问题上不要放松立场。在和极端保守的红衣主教萨拉（Robert Sarah）合著的一本书中，本笃十六世写道，事关天主教神父独身制度，"我不能缄默"。法国《费加罗报》在先刊登了书中的某些段落。

这位前教宗和萨拉红衣主教警告说，天主教会不能让自己受到"旨在废除神职人员独身制度"的各种糟糕的想法、夸大渲染、谎言和错误时尚的影响。两人指出，神父们也会因独身制度受到"持续性质疑"而"不知所措"。

松绑"独身制"？

他们的论点：婚姻涉及"作为一个男子的整体"，而鉴于神职同样要求该男子全力以赴，"同时完成这两种天职，似乎不可能"。

目前，方济各教宗正评估，是否能在某些像亚马逊流域那样缺乏神父的偏远地区允许神职人员结婚。不久前在罗马召开的亚马逊宗教会议提出过相应要求。

83岁的方济各教宗预期会在未来数星期宣布他的决定。

现年92岁的本笃十六世于2013年宣布退位，成为自中世纪以来这么做的首位教宗。现在，他对后继者的事务公开表态，让很多梵蒂冈问题专家至为惊讶。例如，曾出版过论述梵蒂冈事务书籍的作者斯卡拉姆齐（Iacopo Scaramuzzi）就推文道："若前任不遵守自己关于隐身、服从的许诺"，则前教宗和现教宗之间的"合作"就"困难了"。

凝炼/叶宣（基督教通讯社、德新社）