经济纵横

老撾: 鄰居中國帶來的希望與隱憂

和鄰居中國相似，老撾也是由共產主義政黨執政。這個700萬人口的東南亞貧窮小國，正接受中國老大哥的慷慨援助，興建了鐵路、水壩、大橋等基礎設施。但是，老大哥的饋贈，是否早已悄悄標注好了價格？