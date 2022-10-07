 老撾: 鄰居中國帶來的希望與隱憂 | 经济纵横 | DW | 24.03.2023

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经济纵横

老撾: 鄰居中國帶來的希望與隱憂

和鄰居中國相似，老撾也是由共產主義政黨執政。這個700萬人口的東南亞貧窮小國，正接受中國老大哥的慷慨援助，興建了鐵路、水壩、大橋等基礎設施。但是，老大哥的饋贈，是否早已悄悄標注好了價格？

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