老撾: 鄰居中國帶來的希望與隱憂

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和鄰居中國相似，老撾也是由共產主義政黨執政。這個700萬人口的東南亞貧窮小國，正接受中國老大哥的慷慨援助，興建了鐵路、水壩、大橋等基礎設施。但是，老大哥的饋贈，是否早已悄悄標注好了價格？
日本首相岸田文雄週一（20日）訪問印度，於新德里會晤印度總理莫迪（Narendra Modi），並宣布自由開放的印太新計劃，內容為何？
德國教育部長施塔克-瓦青格21日抵台，是26年來首位訪台的德國部長；對此，中國外交部21日表達堅決反對。德方雖強調此次是「正常訪問」，但行程仍十分低調保密，專家表示，德訪團不須遮遮掩掩。
台灣前總統馬英九宣佈將在3月底至4月初前往中國湖南祭拜祖先,正式成行的話,他將是第一位訪中的卸任中華民國總統。行程曝光爭議不斷，有哪些令人覺得可疑之處？
台灣總統府21日公佈蔡英文出訪拉丁美洲的行程，此次訪問台灣位於中美洲的邦國之際，她將有兩天在美國「過境」。對於蔡英文或在過境期間會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的可能性，中方表達堅決反對，美方則認為中國沒理由過度反應。
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