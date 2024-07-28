老挝从中国大量贷款 陷入债务危机的风险有多大？

中国为老挝的重大基础设施项目提供了并不便宜的贷款，这些投资尚未带来预期的回报，而老挝的债务问题则日趋严重。目前老挝做东正在举办东盟外长会议。

（德国之声中文网）作为"一带一路"倡议的一部分，中国向老挝提供了数十亿美元的贷款，用于发展能源基础设施和高速铁路，以促进长期经济增长。中国资助的湄公河水电大坝和其他能源基础设施，旨在使老挝成为东南亚的"电池"。然而，这些中国资助的项目尚未达到老挝所期望的经济回报。

最近的经济数据显示，老挝正面临巨额债务。截至2023年底，老挝的公共债务和政府担保债务总额为138亿美元，超过这个小国GDP的100%。

根据彭博社发布的数据，作为单个国家，中国是老挝最大的债权国，中国的贷款占老挝105亿美元外债的一半。

美国华盛顿国家战争学院专门研究东南亚问题的教授阿布扎（Zachary Abuza）表示，老挝面临严重的债务问题。

"这不仅仅是对中国的债务，老挝的债务量非常大。债务本身并不是坏事，如果它用于生产性用途，但老挝的债务没有这样做。他们在水电方面产能过剩。"他对德国之声说。

他说："铁路一直是个绝对的大白象（意思是投资巨大但没有回报），虽然现在连接到曼谷，应该有更大的回报。所有这些导致其货币在2023年贬值了30%，通货膨胀现在是该地区第二高的国家。"

老挝城市居民的生活变化很大 图像来源: Oliver Raw/DW

中国贷款并非老挝唯一的问题

中国外交部发言人对彭博社表示，中国正在"尽最大努力"帮助老挝减轻债务负担。

老挝与中国关系密切，分享相似的政治理念。老挝是由老挝人民革命党执政的共产党一党制国家。

专家批评北京的所谓"债务陷阱外交"，即通过资助发展中国家的大型项目，让这些国家最终在巨额中国贷款的压力下挣扎，经济上依赖中国。

中国外交部经常对此表示，这是一个由美国主导的叙述，旨在阻止北京与发展中国家合作的目标。

阿布扎说，老挝政府必须承担部分经济混乱的责任。

"中国并不是全部问题所在。责任应该归咎于老挝政府，他们承担了太多没有实现预期经济回报的项目债务。"他说。

这位专家补充说，中国的贷款"并不便宜"，利率为4%，这对于发展项目来说很高。他说，日本和世界银行通常收取不到1%的利率。

"中国的论点是，他们是最后贷款人，并承担高政治风险。由于大多数中国'一带一路'倡议的贷款是通过国有企业或国有银行发放的，它们是有抵押的，这意味着如果老挝违约，他们将失去存放在中国银行托管账户中的资金，或者在债务股权置换中失去资产。"他说。

由中国融资建造的高铁线总长500公里 图像来源: Oliver Raw/DW

经济困境影响普通老挝人

总体而言，自新冠疫情以来，老挝的经济一直在挣扎，通货膨胀上升，汇率疲软，GDP增长乏力。

2024年6月，老挝的通货膨胀率飙升到26%以上，高于5月的25.7%。

世界银行表示，老挝的经济在2023年增长了3.7%，预计2024年将增长4%。在疫情之前，增长率为5.5%。

一位因安全原因要求匿名的老挝人表示，普通老挝人开始感受到经济下滑的负担，公共服务、道路维护、教育和医疗服务都不足。

"自疫情以来，许多小企业关闭了，而且没有重新开业。那些有一些土地的人开始自己种植食物，回到自给自足的生活方式。"这位人士说，但是大多数老挝人不会将经济困境与债务联系起来。

"大多数人不会知道债务的规模，也不会联想到中国的债务对他们的生活有任何直接影响。"这位人士说，"他们会将日常生活的艰难与老挝经济的下滑联系起来，这种下滑自疫情以来一直存在，持续至今。他们经历着生活成本的不断上涨。"

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