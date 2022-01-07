 老戏骨曾江死于隔离酒店 引发香港检疫措施讨论 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2022

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新闻广角

老戏骨曾江死于隔离酒店 引发香港检疫措施讨论

香港资深演员曾江被发现死于当地一家防疫酒店里，享年87岁。他当时刚从海外返回香港，在酒店接受隔离。该事件也引发了公众对于年长者独自在酒店隔离之隐患的讨论。

Hongkong | Schauspieler Kenneth Tsang

（德国之声中文网）多家港媒报导称，著名的香港演员曾江4月27日被发现死于香港一家酒店的房间里，他4月25日刚从新加坡返回香港，在九龙酒店进行隔离检疫。

据“香港01”报导，曾江家人向媒体透露，他在逝世前一晚曾透露不适，要求家人送药到酒店。

对于香港人和很多大陆观众而言，曾江是一个家喻户晓的名字。他活跃银屏数十载，饰演了大量经典角色，例如《射雕英雄传》的“黄老邪”。

在香港，该事件也引发了公众对于年长者独自在酒店隔离、可能面临风险的讨论。据港媒报导，不少市民擔心抵港長者獨自入住酒店檢疫，一旦發生意外恐難獲即時支援。

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