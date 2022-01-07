老戏骨曾江死于隔离酒店 引发香港检疫措施讨论

（德国之声中文网）多家港媒报导称，著名的香港演员曾江4月27日被发现死于香港一家酒店的房间里，他4月25日刚从新加坡返回香港，在九龙酒店进行隔离检疫。

据“香港01”报导，曾江家人向媒体透露，他在逝世前一晚曾透露不适，要求家人送药到酒店。

对于香港人和很多大陆观众而言，曾江是一个家喻户晓的名字。他活跃银屏数十载，饰演了大量经典角色，例如《射雕英雄传》的“黄老邪”。

在香港，该事件也引发了公众对于年长者独自在酒店隔离、可能面临风险的讨论。据港媒报导，不少市民擔心抵港長者獨自入住酒店檢疫，一旦發生意外恐難獲即時支援。

法新社报导指出，与中国大陆一样，香港也在坚持以“清零”为目标的严格防疫政策。在此前很长时间里，香港的边境基本保持关闭，回港的居民需要在指定酒店进行隔离。去年的大部分时间里，人们需要完成21天的隔离。不过，这一规定最近已经减少为7天。上周，香港放宽了入境规定，宣布将从5月1日起向非香港居民开放入境。

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