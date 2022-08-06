老师去哪了？德国中小学新学期遇难题

（德国之声中文网）随着德国各个联邦州相继进入新学年，根据德国教师联合会的估算，全国目前大约还缺少4万名教师。该协会主席迈丁格（Heinz-Peter Meidinger）对德新社表示，在所有联邦州的授课资源配置情况都发生了恶化。全国共有至少3万个教师职位处于空缺，甚至可能多达4万。

德国教育与科学工会（GEW）的主席费纳恩（Maike Finnern）指出，与去年相比，学校招聘完全具备相应资质的教师的难度“明显增加”。不少学校在新学期刚开始就出现课程被取消、班级学生人数增多、课时缩减以及辅导项目取消的情况。

德国各个联邦州的中小学放假时间不尽相同，在16个联邦州中，有11个州已经开学，另外5个州也将陆续在未来两周结束暑期。全德国的中小学以及职业中学一共有超过80万名教师。

另据“明镜在线”报道，乌克兰战争已经持续了半年多，在德国各地就读的乌克兰少年儿童人数仍在持续增加，根据各州教育部长联席会议的统计，目前一共有超过16万名乌克兰难民学生进入德国教育体系。

两名乌克兰学生在德国一所文理中学的课堂上

截止到上周，在德国学校登记入学的乌克兰少年儿童一共有163253人，这比之前一周又增加了3650人。

在德国，文化和教育属于各州主管的事务，每个星期各州教育部门会将新登记的乌克兰难民学生人数上报至教育部长联席会议。从2月底俄罗斯入侵乌克兰以来，这一数字呈现持续上升趋势。

从统计数据来看，北威州是目前接收乌克兰难民学生最多的联邦州（32788人），其次是巴伐利亚（27523人）和巴符州（21392人）。不过在包括巴伐利亚在内的几个南部联邦州，新学期尚未开始，所以登记入学的人数可能还会再发生变化。



（德新社、明镜在线）

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