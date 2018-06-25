老兵八一上访：昔日保卫政权 今被政权围堵

（德国之声中文网）据美国之音中文网报道，上周以来，中国山东烟台、江苏徐州、河北大名、湖北麻城等地相继发生老兵集会，要求保障退伍军人的权益。

报道称，7月24日，山东烟台数十名退伍老兵计划乘火车进京上访，当局派出大批警力及维稳人员在烟台火车站围堵。他们阻拦欲前往北京的退伍军人上路，不准火车站卖票，最后把这些老兵原地驱散。

就在今年6月下旬，江苏镇江老兵上访维权遭殴打而引起的抗议冲突引发广泛关注。当时从各地赶来支援的数千退役军人在镇江与安全力量对峙数日，当局从外地调来警力，采用暴力驱散，双方爆发冲突。

而在首都北京，在2016年10月和2017年2月，分别有数百名退伍军人在北京的军委八一大楼和中纪委门前请愿示威，要求政府帮助解决就业安置、抚恤津贴等问题。

中国退伍军人的安置和社会保障，一直是一个令北京头疼的问题，甚至被视为社会不稳定的因素。今年3月中国人大会议通过国家机构改组方案，新设立退役军人事务部，负责协调为这一群体解决就业、生活和退休补助等问题。

据官方媒体报道，中国退役军人事务部和财政部7月27日宣布，再次提高部分退役军人和其他优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。其中包括伤残人员残疾抚恤金标准、〝三属〞定期抚恤金标准、〝三红〞生活补助标准将提高10%。

从10月1日起提高对部分退伍军人和优抚对象的待遇

退役军人事务部表示，退役军人优抚对象的保障范围不断扩大，已有861万人纳入保障范围。而媒体指出，通常往年从10月1日起提高对部分退伍军人和优抚对象的待遇，而今年提前到8月1日。

中央安抚 地方围堵

7月31日，中国退役军人事务部官员呼吁退伍军人"理性"反映问题，不要动辄上街。退役军人事务部副部长方永祥在国务院新闻发布会上回答记者提问时表示，信访的大门对退伍军人一直是敞开的。

据介绍该部4月16号挂牌成立以后，第二天就展开了接访，已累计接访2万余人。退役士兵信访反映问题比较集中在五个方面：安置政策的落实、身份认定、优抚标准、生活特殊困难问题、涉法涉诉问题。

但有上访老兵称，退役军人事务部实际上不解决问题，最终还是推给地方政府。有报道称，退役军人事务部外可以看到各地截访人员的车辆。维权网站民生观察还报道，7月底，江苏徐州两名老兵去北京退役军人事务部上访返回途中遭遇车祸身亡，由于老兵在北京上访期间曾被跟踪，战友怀疑这起车祸并非偶然。

方永祥强调，政府向来重视老兵上访问题，希望退伍军人"理性反映问题、反映诉求"，反对"用极端的方式来进行信访或者进行集访"，"防止出现因为一时的冲动而影响社会稳定，特别是违法违纪的问题发生"，尤其要"制止和防范被别有用心的人裹挟利用"。

2015年中国领导人习近平宣布进行军队改革，至2017年底计划裁军30万人。此后政府承诺，将在就业安置方面优先照顾退伍军人。但在实际操作中，由于退役士兵人数不断增加，以及缺乏监督机制，导致政策在地方得不到落实，仍有不少退伍老兵生活陷于困境。