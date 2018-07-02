翻脸不认友 美国降级欧盟外交使团关系

(德国之声中文网) 在12月5日举行的老布希国葬上，各国外交官聚集在华盛顿，并按照任期长短上前表示敬意。奥沙利文（David O'Sullivan）自2014年以来一直担任欧盟驻华盛顿大使，是被派往美国首都的150多名外国代表中前20或30名大使。可是他却是最后一个被请上前的代表。

原来美国早已降级欧盟外交关系。美国国务院将欧盟的外交地位从盟国降级为国际组织。

欧盟官员向德国之声证实这个消息。他说:「我们不确定他们是什么时候决定的，因为他们没有通知我们......我可以确定的是，布鲁塞尔对这个决定不甚满意。」他表示欧盟官方仍在讨论此事，凖备正式回应。

欧盟在去年底就發现驻华盛顿大使奥沙利没有被邀请参加部份外交活动。直到办理老布希国葬的美国官员向奥沙利证实，他才确定欧盟的外交地位被降级。根据他的推算，这个决定应该是在去年10月底或11月初做成。

欧盟外交官虽然一度试图联系美国国务院扭转外交降级决定，但在圣诞节假期之间还是被告知决定不变。到目前为止也还没有收到任何书面文件。

真的忘了通知?

另一位驻华盛顿的欧盟成员国外交官也证实了欧盟遭外交降级，并谴责此举。他说:「这显然不仅是一个协议上的问题，而是有非常明显的政治动机。」他强调，大多数欧盟成员国对于欧盟遭外交降级感到不满。

在發现此事后，欧盟驻华盛顿外交官要求负责外交事务的美国国务院做出澄清。「他们告诉我们，忘记通知我们了。这个决定已出。负责协议的主管显然认为这件事没有疑议。」

这位欧盟官员表示，在美国前总统奥巴马（Barack Obama）的主导下，美国国务院经过漫长而密集的讨论，在2016年9月将欧盟大使升格为国家大使。欧盟官员说：「对我们来说，他们曾做出决定，一个经过深思熟虑的决定。现在却改弦易轍。」

他强调，虽然一个新政府重新考虑其外交关系并不奇怪，但很少见到一个政府在运行近两年后才做出外交降级的决定，尤其连事先的书面通知都没有。

这个外交降级决定似乎与被视为反欧盟的特朗普政府的立场一致。去年12月初，美国国务卿蓬佩奥在布鲁塞尔發表重要的外交政策演讲，赞扬民族主义者的特朗普，并敦促欧洲国家对欧盟重申的国家主权。

欧盟是美国最大的出口市场，约占美国出口总额的5分之1。同样，欧盟也有5分之1的商品出口至美国。 在2017年，欧盟和美国货物和服务贸易额为10693亿欧元。欧盟则从美国进口货物2562亿欧元，出口额为3758亿欧元。