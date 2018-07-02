翻脸不认友? 美国曾降级欧盟外交使团关系

(德国之声中文网) 在12月5日举行的老布什国葬上，各国外交官聚集在华盛顿，并按照任期长短上前表示敬意。奥沙利文（David O'Sullivan）自2014年以来一直担任欧盟驻华盛顿大使，是被派往美国首都的150多名外国代表中前20或30名大使。可是他却是最后一个被请上前的代表。

原来美国降级了与欧盟的外交关系。美国国务院将欧盟的外交地位从盟国降级为国际组织。

欧盟官员向德国之声证实了这个消息。他说:「我们不确定他们是什么时候决定的，因为他们没有通知我们......我可以确定的是，布鲁塞尔对这个决定不甚满意。」

欧盟在去年底就發现，驻华盛顿大使奥沙利没有被邀请参加部份外交活动。直到办理老布什国葬的美国官员向奥沙利证实，他才确定欧盟外交地位被降级。根据他的推算，这个决定应该是在去年10月底或11月初作出。

欧盟外交官虽然一度试图联系美国国务院扭转外交降级决定，但在圣诞节假期之间还是被告知决定不变。到目前为止也还没有收到任何书面文件。

根据来自布鲁塞尔的最新消息，在老布什国葬后，欧盟与美国进行了对话。目前，欧盟驻美大使的级别已经恢复如初。

真的忘了通知?

在此前得知降级后，一位驻华盛顿的欧盟成员国外交官谴责此举。他说:「这显然不仅是一个协议上的问题，而是有非常明显的政治动机。」他强调，大多数欧盟成员国对于欧盟遭外交降级感到不满。

在發现此事后，欧盟驻华盛顿外交官要求负责外交事务的美国国务院做出澄清。「他们告诉我们，忘记通知我们了。这个决定已出。负责协议的主管显然认为这件事没有疑议。」

这位欧盟官员表示，在美国前总统奥巴马（Barack Obama）的主导下，美国国务院经过漫长而密集的讨论，在2016年9月将欧盟大使升格为国家大使。欧盟官员说：「对我们来说，他们曾做出决定，一个经过深思熟虑的决定。现在却改弦易轍。」

他强调，虽然一个新政府重新考虑其外交关系并不奇怪，但很少见到一个政府在运行近两年后才做出外交降级的决定，尤其连事先的书面通知都没有。

这个外交降级决定似乎与被视为反欧盟的特朗普政府的立场一致。去年12月初，美国国务卿蓬佩奥在布鲁塞尔發表重要的外交政策演讲，赞扬民族主义者的特朗普，并敦促欧洲国家对欧盟重申的国家主权。

欧盟是美国最大的出口市场，约占美国出口总额的5分之1。同样，欧盟也有5分之1的商品出口至美国。 在2017年，欧盟和美国货物和服务贸易额为10693亿欧元。欧盟则从美国进口货物2562亿欧元，出口额为3758亿欧元。