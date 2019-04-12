 翻旧帐！希腊议会批准向德国追讨二战赔偿 | 经济纵横 | DW | 18.04.2019

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经济纵横

翻旧帐！希腊议会批准向德国追讨二战赔偿

希腊议会正式批准了一项具外交攻势色彩的提案，向德国追讨二战期间的侵占赔偿。德国政府则坚持认为，赔偿问题早已解决。

Griechenland Parlament in Athen Abstimmung Reparationsforderungen an Deutschland Alexis Tsipras (Reuters/G. Baltas)

希腊政府目前没有透露打算从柏林要求多少赔偿费

（德国之声中文网）多数希腊议员支持议会授权总理齐普拉斯向德国追讨战争赔偿。周三（4月17日）的议会投票首次正式批准齐普拉斯去实现2015年竞选中的这一包含情感色彩的承诺。齐普拉斯政府现在可以采取"一切适当的法律和外交行动来满足希腊的要求"。

Griechenland Parlament in Athen Abstimmung Reparationsforderungen an Deutschland Alexis Tsipras (Reuters/G. Baltas)

齐普拉斯说，雅典政府将向德国发出"口头照会"

齐普拉斯说，雅典政府将向德国发出"口头照会"，"这将允许就此问题展开对话"。他说，要求赔偿是"历史和道义责任，也是纪念当年的英雄们的责任……尤其重要的是，在这极端右翼、民族主义和种族主义威胁欧洲的时候。"

旧账未结 新怨又起

在长达12小时的议会辩论中，希腊政府没有透露打算从柏林要求多少钱。 2016年，负责讨论战争赔偿问题的议会委员会认为，德国应该为其在希腊土地上的战争暴行支付超过3000亿欧元的赔偿，其中包括30万希腊人的死亡以及希特勒政权1942年从希腊银行勒索的强制贷款。被称为"占领贷款"金额相当于现在的300多亿欧元，用于资助德国在北非的战争。

这一问题的提出必将令两国关系紧张。希腊已经历长时间的经济危机。不少希腊人认为，由于外国合作伙伴逼迫希腊政府实施严厉紧缩计划，危机变得更长，更具破坏性。默克尔政府通常就被指责为这样的合作伙伴。

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挑起战争者，要为此付出代价。这是德国二战后的亲身经历。不过战后并没有签署任何涉及德国赔偿金额的条约。 (17.07.2015)

希腊政府再次向德国提出二战赔偿的要求。虽然这些要求并非全然无理，但成功的希望却十分渺茫。 (12.03.2015)

应对难民难题、解决马其顿争端— 希腊访问结束之际，联邦德国总理默克尔在众多问题上向雅典发出团结合作的信号。不过，还是有一个议题影响着双边关系。 (11.01.2019)

战争赔偿与经济援助无关

齐普拉斯在议会的演讲中强调，紧缩政策和战时赔偿问题应该分开。"纳粹主义的绝对邪恶……永远不可能和经济援助同日而语。"他说。 "屠杀、妖怪、恶魔，甚至一滴血，都没有任何经济援助可以抵消。"他说，在上个月希腊退出救助计划之后，现在是时候开启这个问题了。"现在我们有机会翻过这一章。"他说。

赔偿问题"已经解决"

德国的官方立场是，几十年前所有赔偿问题都已经得到了解决。 1960年，在希腊签署的一项协议中，西德同意支付1.15亿德国马克作为赔偿。

在谈论希腊议会周三的投票结果时，德国政府发言人赛伯特（ Steffen Seibert ）承认德国对侵占的责任。他说，"我希望你能相信，我们意识到自己的历史责任。"。不过，他还表示，赔偿问题已经"在法律和政治上得到了最终解决"。

张平/凝炼 （路透社、法新社、德新社）

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