翻开组阁协议：德国新政府有哪些目标？

(德国之声中文网）历经两个月谈判，德国社会民主党、绿党和自民党达成联合组阁协议草案，取名《勇于进步：自由、公正和可持续发展联盟》，共10章， 178 页，从教育和数字化开始，气候保护紧随其后。

联合组阁协议开宗明义："凭藉企业、员工和消费者，我们的经济为我们的富裕奠定了基础。"这句话也概括了执政伙伴所能达成一致的内容：气候保护与保障富裕不能相互排斥。

更多风力和太阳能发电

联合执政伙伴将德国未来电力需求设定为 750 太瓦时，明显高于前政府，但维持前政府到 2030 年减排 55%二氧化碳的目标，为此，将加快风能和太阳能扩建速度：到 2030 年，80% 的电力来自可再生能源，而非 65%。这是一个雄心勃勃的目标。

太阳能屋顶将成为对商业建筑的强制性规定、对于私人建筑来说则应该成为常规惯例，从而使太阳能产量翻3番。德国目前运行的风力涡轮机约 3.1万台。根据协议，风电扩建速度应达7倍，为此，自然保护目标需让位于风能扩张。

在格拉斯哥联合国气候峰会上，1.5 度目标也受到挑战

绿党：不可能的任务？

将专设一超级部级机构，由绿党人士负责，将经济、气候保护和前环境部的一些部门融为一体，实现能源转型。

根据联合协议，"理想情况下"，最后一座燃煤电厂应于 2030 年关闭。原计划是2038年。 "理想情况下"这一含糊用语暴露出，绿党在这一问题上无法说服赞同煤电有更长一些运营期的社民党和自民党。

自民党主席林德纳（ Christian Lindner ）称，它是所有工业国家中"最具雄心的气候保护计划"。他强调，唯一的限制来自物理学："只要政治上和经济上可实现的，在协议中都有了描述。"

外交领域

联合执政协议中，气候保护之后各章涉及各种内政议题。直到第七章才涉及外交，取名《德国对欧洲和世界的责任》，共28页，分为"欧洲"、"融合、移民、逃难"和"外交、安全、国防、发展、人权"３部分。

与过去几周讨论中所传的消息相反，未来仍将设联邦经济合作与发展部。由此，也凸显了德国人道主义参与角色及其必要性。

保留联邦经济合作与发展部 (资料图片：现任部长米勒，图左)

该部将由社民党负责。该党还将主掌国防部和处理移民问题的内政部。外交部交由绿党主管。 自民党不直接参与外交政策或国际事务。

确定中国战略

执政联盟三党引述了当前外交政策问题，重申支持民主运动和乌克兰，但未点明俄罗斯，而是要求"立即停止破坏乌克兰稳定的企图、停止乌东暴力、终止对克里米亚的非法吞并"。

联合执政协议在中国问题上着墨更多，明确与中国的关系是竞争和体系对手。协议强调，为能在这一制度性竞争中"实现我们的价值观和利益"，德国需有一个在欧盟-中国共同政策框架内的全面中国战略。

时任联邦财政部长肖尔茨 (Olaf Scholz) 2019 年访华时在北京

促进国际合作

与前政府一样，未来新政府称，以色列的安全是德国的"国家要务"，新政府将致力于建立一个德以青年组织。

涉及土耳其，执政联盟指出，鉴于该国存在众多"令人担忧的国内政治发展和外交冲突"，因此无意启动任何该国的新入盟谈判。

在外交政策领域，联合执政三党望增强联合国作为国际秩序最重要机构的地位，并强调多边主义、各国合作。协议称，在即将到来的G7轮值主席国任期内，德国将为此做出努力。

欧洲需要更多共同政策

根据该协议，红绿黄执政联盟要求制定"欧洲真正共同的外交、安全与国防政策"。协议称，欧盟必须拥有更大国际行动能力，对外表现出更多团结。协议还指出，应实现有共同指挥结构和军民联合总部的各国军队之间的更强有力合作。

涉及国防政策，一个8月底以来备受争议的话题十分醒目：协议要求，联邦议院调查委员会应"彻查"联邦国防军阿富 汗驻军的安全疏散使命。

根据该协议，将成立专门委员会，应用科学专业知识，调查研究德国军队在阿富汗的 20 年使命，以助建构德军的未来驻外使命。

议会调查委员会负责调查德国武装部队在阿富汗的安全疏散行动

允许移民就业

在"移民融合政策"上，"交通灯"执政联盟计划实现"迈向现代移民国家新起点"。根据该协议，要建构"具前瞻性的、实事求是的"移民政策，减少"非正规移民"，加快并数字化签证签发。协议简洁表示： "我们将取消对已在德国生活的人的工作禁令"。

联合执政协议末尾一段在欧盟政治上具有冲击力。该段声明，若不再有一名德藉欧盟委员会主席，绿党有权提名德方欧盟委员。

根据未来总理肖尔茨对这一人事安排提问的回答，一些观察家得出结论：新政府不会支持现任欧委会主席冯·德莱恩连任。

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