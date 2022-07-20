習近平20大連任在即 連訪香港、新疆為哪樁？

（德國之聲中文網）過去幾週，中國國家主席習近平連續造訪了香港與新疆，外界關注習近平這些行程是否在為今年秋天20大尋求第三任期鋪路。對於習近平近期的連續出訪，台灣政治大學東亞所所長王信賢表示，考慮到習近平要在20大續任，他必須在這之前透過地方考察來展現他的政績。

王信賢解釋：「幾乎每年習近平的考察，主要是在3月兩會結束後，會有一波密集的考察。到了那一年的9月或10月後，他會停下來，原因是有共產黨的大型會議。」

除了之前視察海南、四川與湖北，王信賢說，習近平本月初出訪香港重點放在中國共產黨所定義的香港「二次回歸」。他說：「香港從2019年的『反送中示威』到2020年6月中國在香港施行《國安法》，事實上從北京的角度來看，香港穩定了，北京也更加強調愛國者治港。這個部分北京要展現出來的政績是二次回歸。」

牢牢抓住香港「二次回歸」

王信賢補充道，習近平搭高鐵到西九龍站，意思也就是廣東跟香港融合。王信賢向德國之聲表示：「他參觀香港科學園區，去了深港創新合作區，便是希望香港作為科技中心，而他談的也是香港與廣東的融合。他所展現出來的是，中共對香港的統治，除了中央的決定權外，他也在處理經濟與社會融合的事情。」

習近平在6月30日搭乘高鐵抵達香港西九龍站時表示：「距我上次到香港來已經過了五個春秋，這五年我一直關注著香港、牽掛著香港，我的心、中央政府的心和香港同胞在一起。」他還說，過去一段時間裡，香港「經受了一次次嚴峻考驗，戰勝了一個個風險挑戰」，事實證明「一國兩制」能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞的福祉，「一國兩制」是個好制度。

習近平在香港期間還造訪了香港科學園，會見香港各界100多名人士與紀律部隊代表。7月1日在慶祝香港主權移交25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上，習近平說，政權必須掌握在愛國者手中，世界上沒有一個國家、一個地區的人民會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權。他說，把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。

訪新疆談中華民族融合

出訪香港不到兩週後，中國官媒新華社7月15日報導稱，習近平在7月12日至7月14日到新疆進行「調研考察」，包含訪問大學和新疆首府烏魯木齊的國際貿易陸港區。該次出訪是習近平自2014年以來首次視察新疆，而新華社發布的一張照片中，習近平未戴口罩，與微笑和鼓掌的人見面，其中許多人身著民族服裝、戴著穆斯林祈禱帽，似是維族群眾。

根據中國官媒報導，習近平在新疆時表示，新疆保持長期穩定最重要的在於人心；要堅持團結一致向前看......；推動維穩工作法治化常態化；多層次、全方位、立體式開展涉疆對外宣傳，講好中國新疆故事。他也要求新疆提高宗教事務治理能力，堅持伊斯蘭教中國化方向......要保障信教群眾正常宗教需求，把信教群眾牢牢團結在中共和政府周圍。

針對習近平視察新疆背後的意涵，王信賢認為，習近平想展現出來的是中華民族融合的議題。

王信賢說：「他第一站去新疆大學，他參觀了『鑄牢中華民族共同體意識研究基地』。意思是他要談民族融合的問題。最近幾年習近平談到少數民族時，他一直強調『中華民族共同體意識』。」

王信賢補充道，習近平想透過視察新疆，展現出他把治理新疆的政策從「柔性治疆」轉型成「強烈治疆」的成果，認為習近平是希望藉此「展現出對於新疆治理的政績。」

不過其他觀察人士則認為，這些出訪顯示北京正試圖在某些地方取代文化多樣性。維吾爾人權律師萊漢·阿薩特（Rayhan Asat）向德國之聲表示：「這是以被壓迫的維吾爾人和其他突厥人群體的生存為代價的，因為他正在鞏固權力。」

20大議程上可能有哪些重點？

有其他專家認為，習近平近期的出訪將可加強他的領導力，並向共產黨成員展現他在香港與新疆實施的政策能維持中國局勢的穩定。旅美的中國維權律師滕彪告訴德國之聲：「他最近出訪這兩個地方也是明確向外界宣示，他的強硬政策不會改變，他對香港與新疆過去幾年執行非常強硬的路線完全沒有任何悔意跟退縮。」

王信賢則預測，除了展現政績外，今年秋天即將登場的20大也會提到「共同富裕」，以及中國過去兩年多來對抗疫情所獲得的勝利。他說：「這就是中華民族偉大復興。」

而雖然過去幾個月各界曾臆測中國疲軟的經濟表現，是否會讓中國總理李克強有機會挑戰習近平，但滕彪認為，習近平要在20大連任總書記的整個安排毫無懸念。他說：「習近平在他第一個任期結束時，基本上就把那些可能的反對勢力與黨內挑戰他的人物都清除掉。現在很難找到有人有能力或膽量來挑戰他。國際社會不該對20大抱有任何期望，中國是越來越走向極權體制，尤其是用高科技來加強極權監控。」

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