習近平「驚悉」東航失事 美參與墜機調查

(德國之聲中文網) 中國官媒新華社週一（3月21日）報導，中國國家主席習近平「驚悉東航MU5735航班失事」，要求全力搜救，並查明事故原因。

報導也提到，中國國務院總理李克強要求「實事求是、及時準確發布信息」，並強調中國民航局、應急管理部等有關部門已派出工作組赴現場指導處置，並調派廣西、廣東兩地救援力量趕赴現場參與救援。

3月21日下午，中國東方航空公司MU5735航班執行昆明飛至廣州任務時，在廣西梧州市上空失聯並墜毀。機上載有乘客123人、機組人員9人。

根據多家中國媒體報導，目前已經發現客機殘骸和碎片，但不見機上失聯人員。新華社引述現場救援人員表示，由於飛機墜毀在山林間，「黑盒子」，也就是飛行數據記錄器（FDR）和駕駛艙語音記錄器（CVR）搜尋不易。

「災難營銷」遭批

根據湖北日報集團下的極目新聞，有網友發現在東航失事後，山西一家房地產公司利用失事客機MU5375製作購房海報，背景圖為一架飛機，上方的文案稱，搭載133人客機在廣西發生事故，願MU5735航班的親人平安歸家。「海報上還標註了樓盤名，介紹了項目情況」。

該房地產公司工作人員告訴極目新聞記者，海報確實是他們公司發布的，目前已經刪除。但此舉已經引起各界譴責，中國新聞網也發出評論，痛批「如此蹭流量、博眼球的無底線行為引發眾怒，令人髮指」。

美國參與調查

在中國動員救災時，東航也宣布全面停飛波音737-800飛機。而根據國際協議，美國作為該飛機製造國，可以派代表參加墜機調查。

路透社報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）21日表示，已任命一名高級航空安全調查員作為官方代表，參與這架中國東航波音737-800飛機墜毀的調查。但目前還不清楚NTSB是否或何時會前往中國的墜機現場。

NTSB補充說，來自波音公司、生產發動機的通用電氣，和賽峰集團的合資公司CFM，以及聯邦航空管理局的代表將擔任技術顧問。

路透社報導，2018年印尼發生波音737MAX墜毀事件後，NTSB立即派遣調查員前往印尼，參與印尼政府的調查。

(綜合報導)

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