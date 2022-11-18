習近平重申「動態清零」廿條措施糾正「層層加碼」

習近平10日在政治局常委會議中重申要堅定貫徹「動態清零」，但要糾正「一刀切」與「層層加碼」。隨後公佈的優化防控的二十條措施，令中國媒體歡呼“好消息”。
（德國之聲中文網）中國國家主席、中共總書記習近平週四（11月10日）主持召開中央政治局常委會議。這是中共二十大後，中國新一屆領導班子的首次會議，會議聽取了新冠疫情防控工作匯報，習近平重申要「堅定不移貫徹『動態清零』總方針」。
會議強調，要堅持「人民至上、生命至上」、落實「外防輸入、內防反彈」總策略，「最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。同時，會議承諾將改進防疫政策，「反對和克服形式主義、官僚主義，糾正『層層加碼』、『一刀切』等做法」，保障民眾生產生活服務、看病就醫、加大幫助弱勢群體等基本民生需求。
中国国家卫健委当天发布优化防控工作的二十条措施，其中包括多项放松防疫管制的内容。按照新规定，对密切接触者的“7天集中隔离+3天居家健康监测”措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消“次密接”（密接的密接）；风险区划分由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类；高风险区外溢人员“7天集中隔离”改为“7天居家隔离”。
此外，没有发生疫情的地区严格按照第九版防控方案确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。
在入境管制方面，取消入境航班熔断机制，登机前只须一次48小时内核酸检测；对入境人员的“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，且目的地不得重复隔离。
文件强调严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等各类层层加码行为。对“一刀切”、层层加码要加大整治；加强封控隔离人员服务保障，完善物资配送；落实首诊负责制和急危重症抢救制度，不得以任何理由推诿拒诊，保障居民治疗、用药等需求。
中國近期防疫「亂象」頻傳，從鄭州富士康廠內疫情引發大量員工徒步返鄉、甘肅蘭州3歲幼童一氧化碳中毒後因封控搶救不及、到內蒙古呼和浩特一母親跳樓，女兒想求救但門遭焊死...，各種悲劇引發民怨四起。
在週四的政治局常委會議之前，中國衛健委日前曾明確批評「一刀切」和「層層加碼」是嚴重的形式主義、官僚主義。
政治局常委会议指出，中国是人口大国，脆弱人群数量多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，一些地区的疫情还有一定规模，防控形势仍然严峻。
新公布的措施还计划制定分级分类诊疗方案，做好住院床位和重症床位准备，增加救治资源；摸清老年人、有基础性疾病患者、孕产妇、血液透析患者等群体底数，制定健康安全保障方案；优化校园、企业、工业园区疫情防控措施。整治防控不力和过度防疫问题。
20条措施中还包括为进一步放开做准备的步骤，如制定加快推进疫苗接种的方案，加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群加强免疫接种覆盖率；加快新冠肺炎治疗相关药物储备等。
美聯社報導，有衛生專家和經濟學家判斷「動態清零」政策可能還會持續一年以上。他們表示，中國數以百萬計的老人群體必須先完成新冠疫苗接種，中國才有可能放寬入境檢疫限制。
周五20条措施一公布，立即在中国金融市场被视为利好消息。当天港A股大涨，恒生指数涨幅扩大至7.7%，沪指涨2.6%，深成指涨幅3%。人民币汇率也直线走高。
中國本波疫情是過去約半年以來的新高峰，路透社報導，全國各地居民和企業都受到干擾，並對金融市場產生影響。有經濟專家預計，中國2022年度經濟增長將降至3％，連去年的8.1%一半都不到。
根據中國國家衛健委最新通報，11月9日中國大陸新增1133名本土確診感染者和7691名本土無症狀感染者。疫情遍佈幾乎所有省份，廣東、河南、內蒙古情況最為嚴重。
中國本波疫情重災區之一的廣州，儘管還沒有採取全城封鎖措施，但當局在10日敦促居民居家辦公，並啟動大規模核酸檢測。廣州擁有近1900萬人口，是中國製造業重鎮。路透社報導，該地病例已連續第三天超過2000例。
「就目前的情況來看，很難說廣州是否會重蹈上海今年春天的覆轍。」野村證券分析師10日在一份說明中寫道，若廣州步上海封城的後塵，「將引發對中國新一輪的悲觀情緒」。
廣州一家遊戲公司的職員Mason Long告訴路透社，當地部分居民正在為封城做準備，許多人已經或正計劃要逃離廣州。
在首都北京，北京國際汽車展覽會10日宣布，鑒於疫情防控將暫停舉辦2022年北京車展。過去一個月，因中共二十大在北京舉行，且當地疫情反覆，有大量民眾反應因被「彈窗」而無法進返北京。
「彈窗」是中國防疫管制手段之一，通過大數據平台，有針對性地讓民眾的手機健康碼APP出現不可消除的警告訊息。在出入公共場合需要掃描健康碼的中國，出現彈窗就意味著寸步難行。
北京11月9日通報新增共95宗本土確診病例，包含無症狀感染者，數字持續上升。
在北京部分地區，居民被要求每天進行新冠檢測。路透社報導，在朝陽區一個住宅大院外，一台大喇叭就反覆播放著呼籲聲音：「在這段大規模的篩檢測試期間，沒有人可以被遺漏。每天都要做新冠檢測。」
（美聯社、路透社、新華社）
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在“清零”防疫政策宣传中，北京官媒煽动民众对“一女子”进行道德猎巫，出现“大型翻车现场”。时评作家长平认为，在“非必要不出行”的话术背后是官方惯用的人质政治。