 習近平訪沙特：美沙交惡，中阿好朋友？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2022

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时政风云

習近平訪沙特：美沙交惡，中阿好朋友？

中國領導人習近平本週访问沙特阿拉伯，並與中東領導人舉行一系列峰會。美沙關係跌落低谷的時刻，中國會否趁隙而入？有專家認為，中阿峰會其實並不表明阿拉伯國家要在中美之間選邊站。

图为2022年12月7日中国国家主席习近平抵达利雅得

图为2022年12月7日中国国家主席习近平抵达利雅得

（德國之聲中文網）中國國家領導人習近平於12月7日至10日出訪沙特阿拉伯。這是習近平睽違近7年再次到訪，除了展開為期3天的國事訪問，也將應邀出席首屆中國—阿拉伯國家峰會、中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，預計至少有14位阿拉伯國家元首出席。

习近平周四（12月8日）在沙特阿拉伯会见了该国王储、在该国掌握实权的穆罕默德·本·萨勒曼，两人在首都利雅得的宫殿举行了会晤。沙特官媒报道称，两人谈到了扩大合作和相互投资。习近平也计划在周四与沙特国王萨勒曼会面。

与此同时，习近平在一篇为沙特媒体撰写的报刊文章中表示，他希望开创“中国和阿拉伯世界关系的新时代”，并称阿拉伯国家因其矿产资源、工业和建筑服务“具有巨大潜力”。

图为12月8日中国领导人习近平与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼会面

图为12月8日中国领导人习近平与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼会面

近年来，利雅得和北京之间曾相当薄弱的关系得到深化。对于沙特来说，中国现在是一个重要的贸易伙伴。而北京则严重依赖沙特的石油。

在习近平此行前前，中國外交部12月初發布了一份近2萬字的《新時代的中阿合作報告》，強調北京是 「戰略夥伴和真誠的朋友」，將在中東地區發揮建設性作用，並避免做出任何圖利中國「地緣政治利益」的事情。

自「卡舒吉謀殺事件」後，美國與沙特阿拉伯之間的關係跌至谷底。今年7月，美國總統拜登出訪沙特時更備受冷遇。有人擔憂，中國-阿拉伯国家峰會在美沙關係特別敏感的時候舉行，習近平出訪時機又「恰好」趕上峰會。不過，美國普林斯頓大學近東研究教授、沙特問題專家伯納德・海克爾（Bernard Haykel）認為，中阿峰會的目的並非是為了「專門刺激美國」。

中国国家主席习近平于12月7日抵达利雅得（图），在周四会见沙特国王和王储

中国国家主席习近平于12月7日抵达利雅得（图），在周四会见沙特国王和王储

中國——沙特的最大貿易夥伴

「沙特與中國有著非常緊密的經濟關係，習近平本應更早來訪。」海克爾告訴德國之聲，由於新冠防疫措施等各種原因，習近平的沙特行程曾被多次取消。

專家指出，習近平出訪沙特並不令人意外，因為中阿之間的經濟關係本就緊密，多年來一直都在增長。根據聯合國貿易和發展會議的數據，2021年中國與海灣國家——包括沙特阿拉伯和伊朗——的雙邊貿易總額約為2.48萬億美元（2.37萬億歐元）。其中，沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國與中國的業務總量最大。中國目前更是沙特阿拉伯的最大貿易夥伴。

2020年迪拜世博會：中國與迪拜與石油無關的貿易自2012年以來增長了近75%。

2020年迪拜世博會：中國與迪拜與石油無關的貿易自2012年以來增長了近75%。

同一時期，海灣國家與歐盟和美國的雙邊貿易額，僅分別增加到1.3萬億美元和626億美元。

這些貿易數據也包括了武器銷售。不過，中國在這一領域發揮的作用非常小。2000年至2019年期間，美國、俄羅斯和歐洲向中東國家提供了約95%的武器裝備，仍佔大宗。

「中國人不會放棄這樣的機會」

中國公司已在許多中東國家發揮了重要作用。不只是來自中國的直接投資，許多大型基礎設施——包括港口和自由貿易區建設——的合同也都授予了中國公司，包括在阿曼、埃及、沙特阿拉伯和科威特。

中國和阿拉伯國家之間的合作，也已發展到包括數字技術、可再生能源、旅遊和航空。大多數海灣合作委員會國家在其通信網絡中，使用的都是爭議的華為技術。

「對中國來說，（在利雅得）的優先事項是經濟——至少在中短期內是這樣。」意大利國際政治研究所（ISPI）高級研究員、研究亞洲與海灣關係的政治經濟學家塔米米（Naser al-Tamimi）說。

對中國來說，海灣國家現金充裕，並提供了一個穩定的政治環境來開展業務，這與中國在亞洲或非洲的其他一些潛在市場不同；對沙特阿拉伯及其鄰國來說，對華貿易也是為了使經濟更多樣化、減少仰賴石油。阿拉伯國家深知，可再生能源是未來趨勢，正斥資巨額資金為此做準備。

塔米米指出，「（多樣化）花費的金額是驚人的，中國人不會放過這樣的機會。」

部分歐洲國家因擔心中國政府與華為「過從甚密」，禁止使用華為技術。

部分歐洲國家因擔心中國政府與華為「過從甚密」，禁止使用華為技術。

沙特的對沖策略

中國與阿拉伯國家之間，也出現越來越多的爭議性合作，包括武器合作。沙特正透過中國協助，試圖開發自己的導彈和無人機；2021年，美國對阿聯酋的戰鬥機軍售談判喊停，部分原因是美方擔心阿聯酋的技術供應商華為，可能竊取軍事機密。最終，阿聯酋購買了中國的戰鬥機。

「凡是美國不賣給他們的東西，沙特都會嘗試從其他地方獲得。」普林斯頓大學的海克爾指出。但他補充道，美國仍然是沙特阿拉伯和其他國家最重要的盟友。

從數據來看，2013年至2021年期間，沙特與中國的武器貿易總額只有2.45億美元。與此同時，沙特與美國在同期的武器貿易額卻相當於179億美元。

海克爾分析：「這只是沙特對沖策略的一部分，該國正在與中國和其他國家建立更密切的關係。」

2022年2月，習近平在北京會見阿聯酋阿布紮比王儲穆罕默德。

2022年2月，習近平在北京會見阿聯酋阿布紮比王儲穆罕默德。

對此，國際戰略研究所（IISS）駐巴林的研究員哈桑（Hasan al-Hasan）也有類似看法。他告訴德國之聲，包括印度、日本和韓國等其他國家在內，「我們也看到了沙特與其他國家關係的升級」，而且這些國家被視為是「更有可能和更願意轉讓技術和知識的夥伴。」

因此，專家們都認為，外界對於非自由世界的「新秩序」的擔憂——諸如民主國家與非民主國家進行對決云云——是被誇大了。

「世界正在發生變化，權力正在變得更加分散。」哈桑認為，縱使可能與西方夥伴有所分歧，海灣國家正在追求自身的利益，「那是因為現在這些國家——以及我們過去稱之為全球南方的其他國家——更加自信、更有能力、更有可能想要追求自己的利益了。這是一件完全理性的事情。」

不過，哈桑也認為，由於阿拉伯峰會涉及經濟狀況差異很大的國家，目前很難預測會有什麽具體成果。峰會最有可能展示中國作為資金和商業提供者的作用，並讓沙特展示其在阿拉伯世界的領導作用。

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