習近平罕見在兩會直接批評美國

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平週一（3月6日）下午參加中國政協十四屆一次會議的民建、工商聯界委員會議，聽取意見和建議。但習近平罕見地直接批評華盛頓，指責以美國為首的西方國家遏制中國，使中國在過去5年面臨嚴峻挑戰，全球不確定因素顯著增多。

中國官方媒體新華社週一援引習近平的話指出，中國這5年來，發展的外部環境急劇變化，不確定及難預料因素顯著增多，同時「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。

習近平在會議上也強調，2022年是歷史上極為重要、極為關鍵的一年。在國際環境風高浪急和國內面臨多重超預期因素衝擊的情況下，全體人民團結奮鬥、頑強拼搏，辦成了幾件事關重大、影響長遠的大事，並取得了豐碩成果。

他還說，中國克服新冠疫情等困難挑戰，如期安全順利舉辦北京冬奧會、冬殘奧會。中國也動態優化調整防控政策措施，較短時間實現了疫情防控平穩轉段，新冠病亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利。

此外，習近平認為，在全球通脹達到40多年來新高的情況下，中國物價總水平保持平穩，全年經濟增長3%，在世界主要經濟體中是很高的。他主張，這些成績的取得，實屬不易。

共同富裕成私企壓力

《華爾街日報》報導，在這場包括來自中國政府支持的全國商會代表的會議上，習近平試圖提振中國民營企業的信心。民營企業是這個世界第二大經濟體增長的關鍵驅動力和就業崗位的提供方，但也是一個受到監管打擊和近年來嚴苛的疫情封控措施衝擊的領域。

報導稱，在包括有政治背景的商界人士在內的聽眾面前，對美國的指責在一定程度上，似乎是習近平為了轉移對他自己決策的指責，包括削弱了經濟的嚴格新冠疫情管控，以及導致科技業減少活力，以及造成對科技公司的打壓。

路透社報導，中外私營企業則一直在等待北京詳細說明其打算如何追求「共同富裕」，這是習近平縮小中國貧富差距的標誌性倡議，以及它希望私營企業如何做出貢獻。習近平在會議上還表示，民營企業應該更加公平地與員工分享發展成果，形成他所謂的利益共同體。

一些分析人士表示，中國的私營企業會擔心，隨著負債累累的地方政府難以增加財政收入，習近平的共同富裕號召可能會轉化為事實上的稅收。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）說，中國期望私營企業與國有企業分擔「共同富裕」的社會責任是不公平的，因為中國的國有企業享有進入市場的特權，以及私營企業並不總是能夠獲得的優惠貸款。

「共同富裕的問題是它可能導致非常不確定的稅收負擔，這與法律規定的官方企業稅率不同」，吳木鑾說。

（新華社、《華爾街日報》、路透社）

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