習近平私約普丁喝茶 中俄關係往哪走？

（德國之聲中文網）藉著「一帶一路」國際合作高峰論壇的契機，中國國家領導人習近平本週與俄羅斯總統普丁在北京會晤。這是自2013年以來，習近平與普丁兩人的第42次會面，也是普丁自今年3月被國際刑事法院以涉嫌戰爭罪為理由發布逮捕令後，第一次出訪前蘇聯以外國家。

兩人互稱「好朋友」、共同讚許「一帶一路」的10年成就。習近平表示，中俄過去10年建立了「強健的工作關係與深厚友誼」，2024年是中俄建交75週年，「中方願與俄方一道，準確把握歷史大勢」；普丁則稱，俄方願同中方進一步推進俄中全面戰略協作夥伴關係發展。

從俄烏戰爭到以哈衝突，世界動盪之際，習近平與普丁兩位「老朋友」在北京相見，互許加強中俄友誼。DW採訪多名專家，總結習普會以來，三個值得關注的中俄關係觀察。

一、俄羅斯「更依賴」中國

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎認為，這次普習會給了俄羅斯一個國際平台。在俄國入侵烏克蘭之後，普丁直接參加國際會議的機會非常少，「藉由這個『一帶一路』峰會，普丁到中國不但是跟習近平會晤，也有跟其他一些國家領導人會面，這種機會讓他顯得沒有那麽孤立，這同時也似乎表示了，俄羅斯——尤其是普丁——對於中國的依賴。」

德國波昂大學高級安全、戰略與融合中心助理研究員貝齊娜－切倫科娃（Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova）博士認為，這次普丁訪華一方面是展現「公關價值」，另一方面也是經濟需要。她告訴DW：「對普丁來說，是想要樹立和習近平起平坐的形象。實際上，普丁的處境是已經被逼入牆角。」

“一带一路”峰会在北京登场 难得一见的普京 俄罗斯总统普京17日抵达北京，并与习近平会面。这是他在今年3月受到国际刑事法庭通缉后第一次出访前苏联加盟共和国以外的国家。此行凸显了中国在经济和外交上对俄罗斯的支持。俄官方数据显示，中俄贸易今年上半年飙升了30%，预计全年贸易额有望超过 2000亿美元。中俄合作基础设施项目的重点之一是 "西伯利亚力量"-2 号管道。该管道将穿越蒙古，从俄罗斯向中国输送更多的天然气。

“一带一路”峰会在北京登场 匈牙利——欧盟唯一与会国 匈牙利总理奥尔班是唯一参加峰会的欧盟国家领导人，他在北京受到中国总理李强的迎接。匈牙利媒体上个月报道称，由中国提供融资并部分承建的连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路项目遇到困难，中国将停止提供资金。中国外长王毅本月早些时候对匈牙利外长表示，该项目将按计划继续实施。该铁路全长352公里，计划于2025年完工。

“一带一路”峰会在北京登场 塞尔维亚总统胜似“回家” 另一位来自欧洲的与会者是塞尔维亚总统武契奇。据新华社报道，武契奇在会见中国全国政协主席王沪宁时（图）说，塞中高度互信、友谊真挚，“每次访华我都有回家的感觉”。峰会期间，中车集团与塞尔维亚交通部签署合约，向塞尔维亚出口20辆高速动车。据报道，这些动车为匈塞铁路“量身打造”。

“一带一路”峰会在北京登场 新入群的阿根廷 阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）17日抵达北京。阿根廷2022年才加入“一带一路”倡议，希望吸引中国投资该国的铁路、核能、太阳能和氢能源产业以及农业和数字化基础设施。中国对拉丁美洲的兴趣所在是绿色科技和采矿业。布宜诺斯艾利斯拉丁美洲社会科学学院的研究显示，中国企业已在阿根廷和智利投资数十个锂矿开采项目。

“一带一路”峰会在北京登场 媒体中心 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的新闻中心设在北京国家会议中心。这里向各国记者提供专业的办公、传输设备，以及信息资讯、交通餐饮等服务。图中的餐厅，空间装饰加入了“丝绸之路”的元素。

“一带一路”峰会在北京登场 印尼与东南亚第一高铁 中国在印尼建设的雅加达到万隆的雅万高铁，是“一带一路”在东南亚的示范项目。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。本月初，印尼总统佐科（图）为这条铁路通车剪彩。佐科在北京期间将会晤中国领导人习近平，预计他将与中方讨论将雅万高铁延申至印尼第二大城市苏腊巴亚的计划，以及投资可再生能源项目和贸易等议题。

“一带一路”峰会在北京登场 债务陷阱中的斯里兰卡 斯里兰卡利用中国资金建造了高速公路、一座港口、一座机场和一家火力发电厂，欠下了70亿美元的债务。作为偿债的一部分，该国将战略港口汉班托塔的控制权交给了北京。这被批评者视为中国 "债务陷阱 "外交的典型例证。上周，斯里兰卡与中国进出口银行达成协议，由后者偿还约42亿美元的债务。这是与包括印度和日本在内的其他国际债权人达成的更广泛重组计划的一部分。去年上任的斯里兰卡总统维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe，图中)在北京期间将与习近平举行双边会谈。

“一带一路”峰会在北京登场 肯尼亚与未完工的铁路 “一带一路”在非洲的一个重要项目是从肯尼亚首都内罗毕到最大港口蒙巴萨的铁路。2017年动工的该铁路被中国宣传为成功故事。这条铁路的第二段原计划通往邻国乌干达和其他内陆国家。在乌政府退出并选择与土耳其的一家公司合作后，第二期工程停工。肯尼亚欠中国60亿美元的债务。在论坛期间，该国总统鲁托（William Ruto）预计将与中方磋商为肯尼亚境内剩余路段再融资的可能性。

“一带一路”峰会在北京登场 纪念邮票 为纪念“一带一路”倡议提出十周年，中国邮政发行纪念邮票一枚。图案以花卉、和平鸽，以及代表基础设施合作和互联互通概念的公铁运输车辆、货轮、起重机等元素共同组成的数字“10”为主体，并结合“丝路金桥”元素。这枚邮票计划发行数量705万套。



根據中國海關數據，今年前三季的中俄貿易額超過1760億美元，同比增加約30%。普丁這次在北京也表示，希望兩國貿易額於今年底達到2000億美元。

在「一帶一路」論壇開幕式的演說中，普丁還提到要邀請「一帶一路」國家共同參與開發北方海道。這一航道從俄羅斯橫越北極直到白令海峽，縮短了俄國到中國的距離。

莊嘉穎指出，中國近年希望加入北極的談判和合作，「一帶一路」中亞項目本身也是中國試圖減低運輸風險的舉措，「跟俄羅斯這次的合作他是給中國另外一個選項，這反映兩個國家從過去的比較競爭關係，到現在好像需要共同合作，俄羅斯似乎更難抗拒中國的要求。」

不過，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波認為，中俄在經濟上有很強的互補性，「中國需要進口俄羅斯的主要是能源，中國的很多產品，包括汽車等等，也可以銷往俄羅斯」。儘管某些方面來看，俄羅斯確實因為西方制裁等原因，對於中國的依賴有增加，但不意味著北京在中俄關係就佔了上風。

周波向DW強調：「不能夠說是俄羅斯現在就變成中國的小兄弟，這個是西方的媒體上說的比較多的，那麼中國人從來沒有這麼說過，而且從今後來講，中國都需要跟俄羅斯保持好的關係。」

二、習普密談兩場戰事

習普會登場之際，以哈戰火正熾，俄烏戰爭也還在繼續。在「一帶一路」論壇的開幕式演說上，習近平與普丁兩人都沒有公開提到國際高度關注的以哈衝突與俄烏戰爭，但綜合中、俄官媒報導，私下會談期間，習近平與普丁不只討論了以巴局勢，普丁也向習近平「詳細介紹」烏克蘭最新局勢。普丁還告訴習近平，在當前困難的情況下，中俄應密切協調外交政策。

根據俄羅斯衛星通訊社，在這次訪華結束後舉行的記者會上，普丁在談到巴勒斯坦問題時表示：「我方有原則性立場。這與今天的危機完全無關。當然，這場危機讓這個問題浮出了水面。我方一貫主張建立巴勒斯坦國，建立首都位於東耶路撒冷的獨立自主的主權國家。」

習普會後，習近平在19日首度表態，延續中方立場，呼籲以哈交戰雙方盡快「停火止戰」，並承諾北京將與阿拉伯國家協調，推動解決巴勒斯坦問題；中國政府中東問題特使翟雋19日在會見俄羅斯外交部副部長時更明確表示，中俄在巴勒斯坦問題立場一致，中方願與俄方推動恢復巴以和談。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎認為，中國在以哈衝突「比較明顯地偏袒哈馬斯」，這與北京之前似乎希望跟以色列示好，然後藉此加強中美合作的做法「有一些變化」，而中方公開聲明沒有直接的譴責哈馬斯，也受到以色列批評；周波則表示，中國「對巴勒斯坦人的遭遇和地位是抱有同情心的」，多年立場都是如此。

加沙即将崩溃的医院

至於俄烏戰爭，中國官方始終未譴責俄羅斯，並稱自身立場「中立」。德國波昂大學高級安全、戰略與融合中心助理研究員貝齊娜－切倫科娃（Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova）博士告訴DW，北京提出解決烏克蘭危機的「12點聲明」，努力塑造中立形象，但這次「一帶一路」論壇卻邀請了普丁作為貴賓，「這所發出的信號與中立立場是矛盾的」。她認為，「實際上，習近平是藉助普丁的訪問來顯示，現有的國際秩序是失敗的。」

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波則持不同觀點。他告訴DW，俄烏衝突距離歐洲人很近，出於一種恐懼和恐慌，他們因此希望中方選邊站隊，但中歐關係因而受到了巨大的負面影響，「這對中國來說其實很不公正」。

周波認為，西方人通過俄烏戰爭來看待中俄關係「必然帶著問題」。例如：中國應該選哪邊站、為何不批評俄羅斯等等，但中俄兩國互為最大的鄰國，有諸多理由要保持良好關係。

三、沒有公開提及「無上限」夥伴關係

中俄領導人互動看來熱絡，不過從中國外交部聲明以及俄羅斯國家通訊社報導來看，這次普習會晤，兩人並沒有公開提及所謂的「無上限」夥伴關係。

新加坡國際關係學者莊嘉穎向DW指出，除了沒有公開提到「無上限」夥伴關係，中方曾經表示或許可以在俄烏戰事之間扮演調解角色，這次也沒有提及。「中方對於這次會晤，還是稍微謹慎一點」。

不過，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波認為，「無上限」一詞更近似於一種東方的說話與交友之道，「本身表達的是一種想跟你發展很好關係的一種願望」。

周波舉例：「中國巴基斯坦的關係很好，他說我們的友誼比喜馬拉雅山高、比阿拉伯海還要深、比蜜還要甜，你相信嗎？」他向DW表示，是西方過度解讀了「無上限」一詞。

2022年2月，普丁應習近平之邀出席北京冬奧開幕式時，中俄宣布建立「無上限」夥伴關係。不久，俄烏戰爭爆發，俄羅斯受到西方制裁，中俄關係被認為越走越近。中國並未譴責俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，也因此受到來自西方國家的壓力。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3日，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



（DW記者苗子對本文亦有貢獻）

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