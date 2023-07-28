習近平會見印尼總統 加強雙邊經貿與合作

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平週四（27日）在中國成都，會見了參加2023年成都世界大學生運動會（世大運）開幕式的印尼總統佐科（Joko Widodo），表明願意加強中國和印尼的戰略合作，雙方還討論了包括印度尼西亞開發新首都在內的聯合項目，以及區域的合作問題。

美聯社報導，根據佐科的一份聲明，兩國領導人在成都會晤期間還討論了投資、衛生、研究和技術等領域的合作以及地區問題，包括中國與東南亞國家聯盟的關係。

印尼外交部長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）表示，中國和印尼政府簽署了多項協議，包括就基本建設項目交換知識和經驗。印度尼西亞計劃明年將首都從爪哇島擁擠、污染嚴重的雅加達遷往婆羅洲島的努桑塔拉。

「印太地區是一個戰略地區，我們必須將其視為一個和平與穩定的地區」，今年擔任東協輪值主席國的印度尼西亞總統表示。

根據中國央視報導，印尼還向中方表明堅定奉行「一個中國」政策。佐科還說，印尼願繼續與中方加強投資、糧食安全等領域合作，進一步推動中印尼全面戰略夥伴關係深入發展。

路透社報導，習近平對佐科表示，中印要確保雅萬高鐵高標準建成商業運營。高鐵是印尼總統的旗艦項目，也是中國「一帶一路」倡議的一部分。但該計劃由於預算問題而受阻，已經比原訂計劃晚了4年。

習近平說，雙方要全力做好雅萬高鐵「最後一公里」建設，確保工程高標準、高質量。中方也願擴大進口印尼大宗商品和農產品。他還向印尼重點介紹了新能源汽車、智慧城市等合作領域。

雙邊關係熱絡

美聯社報導，印尼和中國同屬二十國集團（G20）主要發達經濟體和新興經濟體成員。中國也是印尼最大的貿易對象和投資夥伴。而印尼希望為中國快速增長的電動汽車品牌供應原料鎳，以及使其他原材料供應商發揮更大的作用。

台灣中央社也報導，過去一年內，佐科威與習近平舉行過2次雙邊會晤，分別是去年7月訪問中國，及11月在印尼峇里島的20國集團（G20）領袖峰會上。他上任以來，更已與習近平見面超過10次。

中央社引述「羅盤報」（Kompas）報導，佐科今年8月底將出席在南非舉行的金磚國家峰會（BRICS），屆時可能再次與習近平見面。

此外，印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）4月亦曾訪中，為雅萬高鐵貸款利息問題，與中國談判。

印尼總統大學（President University）國際關係講師賴劍文（Harryanto Aryodiguno）表示，在此次與習近平的會面中，佐科可能會簡短提到美中關係，但不會著墨太多，因為印尼仍須與美中兩國合作，保持友好。賴劍文解釋，對佐科而言，透過與中國、日本和韓國合作，可以提升印尼的國際地位，讓印尼在全球及區域上發揮更大影響力。

印尼媒體也十分關注佐科這次訪問中國的行程，《雅加達郵報》（Jakarta Post）指出，過去10年，印尼政府持續向中國這個東亞大國靠攏，並將其視為願意為印尼持續發展、給予投資且可信賴的合作夥伴。

印尼外交學者拉瑪特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）也同意該說法並指出，「中國認為與新的全球重要夥伴合作，至關重要」，現在中國正邀請印尼成為金磚國家成員。

（美聯社、路透社、台灣中央社）

中國與印尼兩國高層27日在成都舉行會晤

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