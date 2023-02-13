習近平會伊朗總統 籲「妥善解決」核問題

（德國之聲中文網）伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）日前抵達中國進行國是訪問，週二（2月14日）會見了中國國家主席習近平。中國央視報導，習近平在會談中表示，中伊兩國「傳統友好」，關係經受「各種國際風雲變幻考驗」，同時表態支持伊朗維護自身正當合法權益。

兩國元首於北京人民大會堂舉行會談，就「共同關心的國際地區問題」交換意見。

會中，習近平首先強調中伊關係緊密，表示「無論國際和地區形勢如何變化」，中方都將「毫不動搖發展同伊朗的友好合作」，推動發展「中伊全面戰略夥伴關係」，並表態支持伊方抵禦單邊主義、霸凌主義，反對外部勢力干涉伊朗內政。

同時，習近平亦讚賞伊方願意「積極改善同周邊鄰國關係」，支持該地區國家藉由「對話協商」來化解矛盾，「實現睦鄰友好」，促進中東地區的和平穩定發展。

伊朗總統萊希則表示，伊方希望同中方加強各層級交往，落實好伊中全面合作計劃，深化貿易、基礎設施等領域務實合作，並歡迎中國企業赴伊投資，「期待更多中國遊客赴伊旅遊」。

在出發訪中之前，萊希還於中國官媒《人民日報》發表了一篇社論，稱中國為「老朋友」，並表示中伊兩國都認為單邊主義和「暴力」措施，如實施「不公正」的制裁，是引發全球危機和不安的主要原因。

此外，中國在會談中表示願意深化與伊朗在貿易、農業、工業和基礎設施方面的合作，並願意進口更多高質量的伊朗農產品。會後，中國及伊朗共同簽署了農業、貿易、旅遊等領域的多項雙邊合作文件。

籲「妥善解決」伊朗核問題

會談中，習近平強調中國將繼續「有建設性地參與」恢復關於執行伊朗核協議的談判，支持伊方維護正當合法權益，並呼籲國際應儘早妥善解決伊朗核問題。

2015年通過的一項核協議，是以解除國際制裁為交換條件，限制伊朗的鈾濃縮計劃，使德黑蘭更難發展核武。然而在2018年，時任美國總統特朗普（Donald Trump）放棄了這項協議，稱該協議在遏制德黑蘭的核活動方面有所不足，並重新對伊朗實施制裁。

中國批評華盛頓退出該協議，並堅持認為美國應該在恢復該協議方面邁出第一步。

去年9月，美國對參與伊朗石油出口的公司實施了新的制裁，其中包括5家位於中國的公司。華盛頓表示，只要德黑蘭繼續加速其核計劃，它將繼續對伊朗的石油和石化產品銷售實施制裁。

對此，習近平14日表示，中方願同伊方在聯合國、上海合作組織等多邊平台加強溝通和協作，「踐行真正的多邊主義」。而伊朗則表示，感謝中國在伊核問題全面協議談判等問題上「主持公道」。

目前中國已是伊朗的最大貿易夥伴，且根據2016年習近平向伊朗提出的一項為期25年的合作協議，中國將在伊朗的石油部門投資數十億美元，以換取石油和石化產品的供應。

然而，在中伊不斷深化合作之際，伊朗在俄烏戰爭的立場上持續受到國際批評。美聯社報導，在14日一場位於倫敦的簡報會上，美國國防官員公佈了襲擊烏克蘭的無人機照片，以及先前被追踪到的伊朗無人機照片，並稱兩者「沒有區別」，試圖證明伊朗在俄烏戰爭中為俄羅斯提供武器。

發表此分析報告的前一天，英國也向聯合國提交證據，指出伊朗正在向也門胡塞叛軍提供先進武器。

英國皇家聯合服務研究所中東安全研究員博爾克（Tobias Borck）告訴美聯社，這一系列行動表明西方大國正在加強對伊朗的立場，過去20年裡，各國對伊朗政策的重點是限制伊朗發展核計劃，但恢復核協議談判的努力仍停滯不前。

抗議運動是否給伊朗帶來了改變？

（路透社、美聯社、中國央視等）

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