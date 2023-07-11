習近平晤索羅門總理 擴大南太平洋影響力

（德國之聲中文網）索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）時隔約4年再度造訪中國，週一（7月10日）在北京會晤中國國家主席習近平。2019年索羅門群島跟台灣斷交、與中國建交；習近平重申此舉「契合國際大勢」，並形容與索羅門的關係「後來居上」，建立「不同大小國家和發展中國家團結合作、攜手發展的典範」。

據中國官媒新華社10日發布的新聞稿，習近平稱索羅門為「彼此值得信賴的好朋友、可以依靠的好兄弟」，承諾中國將繼續提供「不附加政治條件的經濟技術援助」給索羅門群島。他還提到中國的太平洋島國政策，強調「充分尊重」當地主權獨立與意願，且「共同反對冷戰思維和霸權主義，維護亞太地區和平穩定」。

雙方聯合聲明稱共同打造「全面戰略夥伴關係」，加強「一帶一路」倡議各領域合作。兩國還簽署了民航運輸協定，將盡早開通直航；此外，中國將協助索羅門提升警務執法能力，並「加強應對氣候變化南南合作」。

根據路透社，中國長期以來支持所謂「南南合作」，主張發展中國家之間應有互利平等的合作關係。

聯合聲明還提及《不擴散核武器條約》與《南太平洋無核區條約》，「呼籲有關國家履行國際義務，審慎處理核污染水排海、核潛艇合作等問題」。路透社指出，這段話暗指日本將排放核廢水一事，以及美英澳同盟（AUKUS）的核潛艇協議。

10日，索加瓦雷亦會見了中國總理李強。據索羅門政府11日的新聞稿，索加瓦雷向李強保證，「在地緣政治壓力下，索羅門群島尊重一個中國政策，並將繼續從一個中國原則中學習，促進更大的成長發展」。他說索羅門高度重視兩國合作，並感謝中國提供的援助。

索加瓦雷將在中國停留至15日，接下來行程包含替索羅門駐北京大使館揭幕，以及造訪江蘇和廣東。

美國及其盟友回應

針對索加瓦雷訪中，路透社引述美國國安會發言人說法指，美方「尊重各國有能力為本國人民最佳利益做出主權決定」，並呼籲中國與索羅門立即公開相關文件，讓外界更了解其簽署的協議將如何衝擊區域安全。該發言人也表示，美國致力於鞏固與索羅門群島人民的關係。

美聯社指出，中國與索羅門領袖深化關係之際，美國與澳大利亞對於中國在南太平洋的影響力深感不安，近年亦著手加強在此區的經營。今年2月，美國宣布重啟駐索羅門群島的美國大使館。

索羅門群島距離澳大利亞約2000公里，已成為中國在此擴張勢力範圍最成功的範例。去年4月，中國宣布與索羅門簽署安全協議；外界擔憂中國可能在該國建造海軍基地，但索羅門多次否認。

在索加瓦雷出訪中國約1週前，澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）曾來到索羅門群島。澳大利亞廣播公司（ABC）6月29日指出，馬爾斯正在力促澳洲部隊與警力繼續部署於索羅門，並稱其軍警能協助索羅門明年大選的維安工作。此前，索羅門政府表示正在重新檢視與澳大利亞維持多年的防務協定，而中國警察則在擴大與索羅門的警力訓練合作項目。

澳大利亞是索羅門群島最大的援助國；索加瓦雷訪中前曾向法新社表示，檢討防務協定不代表降低與澳大利亞的關係層級，且索羅門仍希望加強兩國關係。

（綜合報導）

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