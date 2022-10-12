習近平提強軍改革 分析指二十大後有難題

（德國之聲中文網）中共二十大首日（10月16日）在北京人民大會堂登場。中共總書記習近平在二十大報告中指，要深化中國國防和軍隊改革，將解放軍建設成世界一流軍隊，實現2027年的建軍100年奮鬥目標。

根據中國官媒新華社，習近平在二十大大會報告談到「過去五年的工作和新時代十年的偉大變革」時指出，要確立並貫徹黨新時代的強軍目標、強軍思想、軍事戰略方針，「統籌加強各方向各領域軍事鬥爭，大刀闊斧深化國防和軍隊改革」。

習近平強調，要全面加強人民軍隊黨的建設，「確保槍桿子永遠聽黨指揮」，並健全貫徹軍委主席負責制等；全面加強練兵備戰，包含信息化智能化戰爭特典規律、無人智能作戰力量、統籌網絡信息體系建設等，並深入推進實戰化軍事訓練，「打贏局部戰爭。」

此外，也要全面加強軍事治理，加快建設現代化後勤，實施國防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰鬥力轉化，並深化軍隊院校改革等。

習近平在報告說：「人民軍隊...有信心、有能力維護國家主權和領土完整，有信心、有能力為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，有信心、有能力為世界和平與發展作出更大貢獻。」

呼籲加快軍事發展的同時，習近平也在二十大首日重申，北京不放棄「武力統一」台灣，並稱「反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑」。儘管未提美國，但該段發言普遍被解讀為劍指華盛頓。

習近平二十大談台港

中央軍委洗牌

習近平執政10年以來，中國迅速擴大並推進了其海軍和火箭軍，清洗數千名貪汙腐敗的軍官，改革其指揮系統，並在東南亞建立基地。美聯社報導，中國擁有僅次於美國的世界第二大軍事預算，且正試圖發展彈道導彈、航空母艦和海外前哨基地。

路透社分析指出，二十大後習近平的中央軍事委員將面臨著棘手的下一步：對其領導層進行全面的改革。

外界普遍預期，習近平將史無前例取得第三任期，也將續任中共最高軍事領導機構的中央軍事委員會主席，繼續緊抓軍權。路透社稱，習近平在下個任期可能加強對軍隊和軍隊現代化的控制。

但根據中共「七上八下」的不成文規定，中央軍委有4人已屆退休年齡，其中包含中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮，以及中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，兩人皆已高齡72歲。這也意味著，中央軍委應會「換血」4個新面孔。

8名亞洲和西方軍事武官，以及7名安全分析家向路透社表示，繼任者必須能整合日益腐雜的軍隊，以滿足習近平長期以來的要求，即軍隊能夠「打仗並贏得戰爭」，「這對入侵台灣至關重要」。

專家表示，中國需要為其不斷擴大的海軍艦隊確保外國基地和港口的準入，以及應對可能的外部壓力，以深化對其核武庫的國際參與。在所有這些挑戰中，大多數即將上任的將領都可能缺少一個重要元素，而這個元素是他們部分前任擁有的標誌，即戰鬥經驗。

8名武官說，中央軍委可能的繼任者，包括重整後的東部戰區司令部和西部戰區司令部指揮官，他們分別負責台灣和印度邊境，晉升也可能來自南部戰區司令部，因為南部戰區司令部是中國重要的海軍基地所在地。誰被選中也可以說明習近平的軍事優先事項。

私人軍事分析家尼爾（Alexander Neill）說：「中國並不缺乏高級軍官，他們在內部對習近平的『打仗並贏得戰爭』理念深信不疑，但解放軍的難題是缺乏缺乏行動經驗。」

新加坡拉惹勒南國際研究學院（RSIS）的安全學者查爾（James Char）則說，解放軍在聯合武器和聯合行動方面，存在「弱點」。他表示，目前解放軍「持續投射能力也仍然有限。」

除此之外，路透社也指出中央軍委的洗牌，「對習近平絕對忠誠」至關重要。4名匿名外交官告訴路透社，預計將晉升中央軍委的包含現年66歲、現任軍委政治工作部主任苗華。與此同時，幾乎可以肯定的是，也會有另一名將領來平衡，這個人選可能是陸軍司令劉振立，此外，已調升中央的前東部戰區司令員何衛東，以及前西部戰區司令員徐啟靈也是可能人選。

解放军将领——“高危职业”? 十人晋升上将 八月一日，是中国人民解放军建军周年的纪念日。依照惯例，“建军节“通常都会有一批军中将领被晋升军阶。7月31日，中共军委主席习近平出席授衔仪式，十名将领获得上将军衔，除海军司令沈金龙，空军司令丁来杭之外，比较受关注的还有受到美国制裁的装备部长李尚福。中国军方公开信息显示，今年以来，已有69人晋升少将，19人晋升中将。

解放军将领——“高危职业”? 习近平与“军队反腐” 2012年，习近平出任中国党政军最高领导人以来，发起了一场广泛而严酷的“反腐败”斗争，而军队首当其中，高层几乎被全面重组。中国官方数据显示，68名副军级以上军官受到严惩，其中副国级2人（上将），正大军区级4人（上将），副大军区级11人（中将9人，少将2人）。图为习近平同日后落马的参谋总长房峰辉上将在一起。

解放军将领——“高危职业”? 房峰辉 - 士兵、上将、阶下囚 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。2019月2月，一度官至中共中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

解放军将领——“高危职业”? 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

解放军将领——“高危职业”? 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

解放军将领——“高危职业”? 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

解放军将领——“高危职业”? 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

解放军将领——“高危职业”? 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人。中国网民戏称：这是中共建军以来，“牺牲”最大的一场“战役”。

解放军将领——“高危职业”? ”航天将军“也难免“落马” 钱卫平曾在中国的航空航天业扮演重要角色，曾担任中国“嫦娥一号”“嫦娥二号”月球探测任务测控系统总设计师，天宫/神八交会对接、天宫/神九载人交会对接的测控通信系统总设计师等。2019年4月，升任中央军委装备发展部副部长，三个月之后，因涉嫌严重违纪和职务违法犯罪，被中央军委纪委监委立案审查调查。此前，曾有传闻称，钱卫平涉嫌间谍行为。

解放军将领——“高危职业”? 胡锦涛 - 孤独的前军委主席 习近平的反腐大旗下，军中各路”老虎“纷纷落马。胡锦涛担任主席的十七届中央军委高层几乎全军覆没，军委两位副主席都是”重大犯罪分子“。中国网民戏称，原来胡锦涛总书记是常年战斗在敌人心脏里的”孤胆英雄“。



中國核武器實力

路透社報導指出，五角大廈的評估稱，中國的核力量正以比預期更快的速度擴張。美國國防部關於中國軍事現代化的最新年度報告指，在習近平的下一個任期內，中國預計將擁有多達700枚可交付的核彈頭，到2030年將達到1000枚，更多的武器預計將在現代化的發射井中保持先進的準備狀態。報告還指，中國現在似乎有一個 「核三位一體」，能夠從陸地、飛機和潛水艇上發射導彈。

美國海軍研究所的安全學者特沃米（Christopher Twomey）指出，當前重要的是恢復國際交流，以更好地了解北京不斷發展的核理論。他說：「新的中央軍委會委員將在是否讓美國參與確保戰略核領域穩定方面，擁有重要的發言權，但來自軍隊的政治方面領導人將是對此抱持最多質疑態度的；更有國際意識的官員，則可能會對螺旋上升的危險和無意中的升級有一些認識。」

針對路透社的報導，中國國防部沒有對置評請求作出回應。

图说中共二十大 2340名代表出席 各界瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会（中共二十大）10月16日上午10点在北京人民大会堂开幕。大会由中共中央政治局常委李克强主持，到会的代表、特邀代表合计共2340名。在二十大闭幕后，将召开20届一中全会和二十届中央纪律检查委员会第一次全体会议，选举产生新一届中央领导机构和中央纪律检查委员会领导机构。一中全会结束后，新一届中央政治局常委将同中外记者见面。

图说中共二十大 中共中央总书记习近平宣读二十大报告 中共中央总书记习近平在二十大开幕式上宣读的报告全文总共72页。媒体报道称，习近平宣读报告的时间约为1小时45分钟，并未读完二十大报告全文，而只是挑重点宣读。他在报告中提到：“解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。”但不排除对“极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动”使用武力。台湾总统府对此回应表示，中华民国是主权独立国家，民主自由是台湾人民的信念与坚持；台湾的主流民意也清楚表达，“我们坚定拒绝一国两制”。

图说中共二十大 4名退休正国级中共元老缺席 前中共总书记胡锦涛坐在主席团第一排习近平左侧座位上。香港《明报》报道称，受邀出席大会的18名在世中共元老（退休正国级领导人）中，江泽民、朱镕基、吴邦国、罗干等人缺席。出席中共二十大开幕式年纪最大的代表是105岁的中共元老宋平。

图说中共二十大 中国前副总理张高丽公开露面 路透社报道称，一年前被传出负面新闻的中国前副总理张高丽首次公开露面。去年11月2日，中国著名网球运动员彭帅在新浪微博发文，自我披露同中国前政治局常委兼前副总理张高丽的特殊性关系。这篇文章在微博上存在20分钟后被微博官方删除，同时彭帅的微博账号亦被禁言，相关关键字成为敏感词汇。这一事件引起国际舆论广泛关注。后来彭帅在接受新加坡媒体采访时否认自己遭到过性侵，并表示自己“没有受到监视，一直都很自由”。现年75岁的张高丽从未公开对这一事件做出回应。

图说中共二十大 防疫升级，境外记者人数减半 由于近期北京疫情升温，据北京市疾控中心指出，除了原来的三天两检，七日内不聚会等规定，也对进返京人员新增了居家健康监测三天的新措施。前往采访二十大相关消息的媒体也多少受到影响，本届会议境外记者报名参加人数共有约900名，仅为十九大一半，据传有些已经进入闭环管理的记者及工作人员又被临时拉回居住地居家隔离。

图说中共二十大 北京加强安全警戒 10月13日，北京海淀区四通桥上悬挂起两幅巨幅抗议标语，抗议中国现行的防疫封控政策并要求罢免中国国家主席习近平。在中国，直接针对最高领导层的公开抗议非常罕见。该事件发生之后，社交媒体上传出的一些照片称，一些有身着印有“中国民兵”、“志愿者”字样的守卫在北京各立交桥上站岗或附近驻扎，以防范类似事件再次发生。



（路透社、美聯社、新華社）

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