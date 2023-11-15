習近平抵達舊金山 拜登期盼美中關係變好

美國總統拜登和中國國家主席習近平預計將在舊金山附近莊園展開眾所矚目的「拜習會」。拜登在行前說了什麼？美國國會報告又是如何看待類似的高層互訪？
（德國之聲中文網）美國總統拜登和中國國家主席習近平，已於週二（11月14日）陸續抵達舊金山，準備參與「拜習會」與亞太經濟合作組織（APEC）的年度領袖峰會。拜登在出發前在白宮向媒體表示，「我們並不是試圖與中國脫鉤。我們想做的是讓兩國關係變得更好」。
中國官媒新華社報導證實，當地時間11月14日下午，習近平已乘專機抵達美國舊金山，應邀同美國總統拜登舉行「中美元首會晤」，並應邀出席APEC第三十次領導人非正式會議。
當習近平搭乘專機抵達舊金山國際機場時，受到美國加州州長紐森、美國財政部長耶倫等美方代表迎接。中共中央政治局委員蔡奇、中國外長王毅也陪同習近平出訪。
在出發前，拜登將這次拜習會描述為糾正兩國關係近年陷入困境的機會。當被媒體問及他希望在拜習會上實現什麼目標時，他說，他希望「（中美）回到正常的溝通過程；如果出現危機，能夠拿起電話互相交談；能夠確保我們的（軍隊） 彼此仍然保持聯繫。 」
但拜登也警告，由於北京的商業行為，美國對在中國投資持謹慎態度。拜登表示，如果中方要求美商想在中國投資，就必須交出所有的商業機密，這種作法他並不支持。
他強調，儘管中美兩國在許多問題上存在尖銳分歧，但兩國必須再次「走上正常軌道」。
美聯社報導，據三名美國高級政府官員稱，中美兩位領導人將在舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli Estate）會面。但白宮和中國政府尚未證實這一點。
這座歷史悠久、佔地廣闊的鄉村別墅博物館，位於舊金山以南約40公里的伍德賽德（Woodside）小鎮，擁有喬治亞復興風格的豪宅和英國文藝復興時期的花園。它建於1917年，原先是一處私人住宅，但自1975年起，作為非營利組織和國家歷史保護信託基金的所在地，而向公眾開放。
另外，一名美國官員透露，拜登和習近平預計將宣布一項措施，以恢復根據所謂的《軍事海事協商協議》（MMCA）進行的談判。美國和中國的海軍和空軍利用該協議，來提高空中和海上安全。
自1998年以來，兩國軍方一直定期會面進行會談，直到2020年中斷為止。
不過，當美國國務卿布林肯在APEC部長級會議與21個成員的部長們演講時，卻不點名地提及中國近期對外商的限制。據路透社報導，布林肯強調，美國相信「一個經濟體可以自由選擇自己道路的地區……商品、思想和人員可以合法、自由地流動。 」
報導稱，布林肯在演講中沒有直接提及中國，但他的說詞呼應了美國近年來的論調。華盛頓指責中國欺凌印太地區的小國，並試圖破壞美國及其盟友所稱的現有「基於國際秩序的規則」。
此外，雖然中國官媒強調，習近平的車隊離開機場前往下榻飯店途中，許多華人和留學生代表等候在沿途街道，揮舞中美兩國國旗，熱烈歡迎習近平的到訪。然而，無論是在機場還是舊金山市區，也出現了一些抗議的人群，以及譴責中共的標語。
同日，美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）14日向美國國會發布年度報告指出，官員互訪未能改變中國作為，而中美高層會晤僅換來更多談話，而非具體行動。
這份報告指出，中美高層互動雖反映華盛頓欲與北京改善關係的渴望，但持續性的長期戰略與制度性競爭，才是美中關係的「新常態」。此外，中國至今並未出現改變政策的跡象，且持續拒絕與美國在國安、經濟或貿易等根本性問題上合作。而過去一年來的美中訪問與華府其他外交努力，都未能促使中國大幅度改變方向。
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