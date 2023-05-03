習近平將主持中國－中亞峰會 專家：深入俄後院

（德國之聲中文網）中國外交部週一（5月8日）宣布，中國國家主席習近平將親自主持5月18日、19日，於陝西西安登場的首屆「中國－中亞峰會」。哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克總統將應邀與會。與此同時，除土庫曼外的四國總統也將於5月16日至20日對中國進行國事訪問。

台灣國安研究院副研究員、台灣中亞學會秘書長侍建宇指出，中國非常看重此次峰會，這也是蘇聯解體後，「中國第一次有機會（在中亞）肆無忌憚地進行擴張。」他向DW表示，這顯示「（中國）已經開始想要取代俄羅斯的地位，儘管短暫時間不會達成，但它開始做了這件事。」

習近平鞏固中亞

中亞傳統上被視為俄羅斯勢力範圍，過去數十年來，北京在該區域不斷加深影響力。去年秋天，習近平在新冠疫情3年後首次「出關」，即是出訪中亞。2013年習近平提出「一帶一路」倡議，中亞為重點區域，今年該倡議亦恰逢10週年。

中亞專家侍建宇向DW表示，中國幾乎等於「全盤掌握當地的政治經濟各個環節」，目前還差的一塊拼圖只剩下軍事安全層面。

「過去中國忌憚俄羅斯，認為中亞是俄羅斯的後花園，但俄羅斯要應付烏克蘭戰爭，還要向中國求援。」他告訴DW，中國此刻趁機而入，「峰會之後如果有突破，應該都是在軍事層面的，比如販賣武器、提供軍事訓練或更多名額到中國軍事院校就讀。」至於經濟層面，他則指出，中國當前境內經濟也有問題，雖會試圖維持、推動當前項目，但若要進一步擴大恐怕「沒有餘力去管」。

中國官媒報導，首屆中國－中亞峰會將聚焦加強北京與中亞國家的經濟和外交關係。中國商務部上月公布的數據指出，2022年中國對中亞的出口同比增長60%，達到14億美元。此外，中國作為世界第二大能源消費國，已投資數十億美元開發中亞的天然氣儲備。

今年4月，中國外交部長秦剛與中亞國家外長會晤時表示，北京對中亞堅持「睦鄰友好」的政策。《環球時報》當時報導，秦剛稱中國與中亞國家是「命運與共的好鄰居、好朋友、好夥伴、好兄弟」，「世界進入新的動蕩變革期，團結就是力量」，欲加強合作。

蘭州大學「一帶一路」研究中心教授朱永彪上月對《環球時報》表示，特別是美國從阿富汗撤軍後，「干涉中亞地區的外部勢力減少」，中國與中亞合作空間比以前更大。另一方面，隨著中亞國家在美國地緣戰略軌道中的地位下降，以及中亞國家認識到發展多元平衡外交的重要性，中亞國家與中國合作的意願也有所增強。

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（綜合報導）

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