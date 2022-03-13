習近平堅持防疫動態清零 多名地方官員遭免職

（德國之聲中文網）中國正面臨2022年最嚴重的本土新冠疫情，中國國家主席習近平週四（3月17日）在主持中央政治局常委會時表示，中國仍將堅持「動態清零」的防疫政策，希望儘快遏止本土疫情持續擴散，並以最大限度減少疫情對中國經濟與社會的影響。

根據《央視》的報導，中共中央政治局常務委員會週四在會議中，分析了新冠疫情目前的形勢。習近平在會議中強調「堅持就是勝利」，表示各地區、各部門與各方面都要深刻了解目前中國國內以及國外疫情防控的複雜性、艱鉅性與反覆性，並「進一步動員起來，統一思想，堅定信心，堅持不懈，抓細抓實各項防疫工作。」

他在談話中提到：「要提高科學精準防控水平，不斷優化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研發等科技攻關，使防控工作更有針對性。要保持戰略定力，堅持穩中求進，統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」

本土疫情持續集中在吉林省

根據中國國家衛健委週五（3月18日）上午公布的最新數據，中國週四通報了2,461起確診案例，其中包含2,388起本土案例與73起境外輸入案例。

本土案例中，吉林省有1,834起確診案例，福建省有113例，廣東省74例，天津則有61例。

過去幾日，中國多地因疫情失控，導致多名地方官員遭免職或懲處。其中，吉林省長春市17日宣布，有16名中國共產黨黨員幹部與公職人員因防疫不力，受到撤職或警告處分。此前，吉林市市長王路及長春市九台區區長李欣已在12日凌晨遭免去職務。除此之外，廣東省也有6名官員職務遭免除。

中國國務院副總理孫春蘭3月13日至16日到吉林視察疫情防控，探訪了九台一中、吉林大學、吉林農業科技學院等疫情嚴重的校園，以及方艙醫院與目前被封控的小區。她要求當地政府要提升阻斷疫情傳播的速度和力度，用最短時間實現社會面清零。

習近平在週四的談話中，要求疫情較為嚴重的地區黨政主要領導和各級領導幹部，要把防疫工作放在第一位，盡銳出戰，決戰決勝。他說：「 各級黨組織和廣大黨員、幹部要積極發揮作用，深入防控一線，深入群眾，積極幫助群眾排憂解難。要強化督查問責，對失職失責導致疫情失控的要立即依紀依規查處，嚴肅問責。」

中國疫情防控策略出現轉變?

對於中國的本土疫情持續蔓延，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友本週在微博發文表示，他認為在動態清零的指引方針下，未來數週疫情可望獲得控制。

他指出，目前發現疫情的主要措施包含對入境人員隔離觀察，對涉及境外冷鏈及貨運相關人員日常監測，對密切接觸者隔離觀察，對發熱門診或疑似感冒的就診者核酸檢測，在疫情發生後展開一定規模局部人群的核酸檢測或多輪的局部全員核酸檢測。

根據《澎湃新聞》報導，與過去疫情防控措施不同的是，中國國家藥監局本月11日在核酸檢測的基礎上，增加了抗原快篩檢測，並在12日發布公告，批准南京諾唯贊、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物的相關測試產品申請註冊變更。這代表這5家廠商的快篩試劑正式上市，這項消息也被外界視為中國疫情防控策略上的重要轉變。

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