 習近平再提兩岸統一　蔡英文：台灣人決定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

習近平再提兩岸統一　蔡英文：台灣人決定

台灣即將在下週舉辦總統大選。現任總統蔡英文在元旦致詞中表示，台灣逐漸擺脫「先走向中國，再走向世界」的宿命。面對中國國家主席習近平提到「統一是必然」的說法，她則強調，兩岸關係走向，應由台灣人民決定。

圖為中國國家主席習近平12月29日在北京出席全國政協新年茶話會。

圖為中國國家主席習近平12月29日在北京出席全國政協新年茶話會。

（德國之聲中文網）迎接2024年的新年致詞中，中國國家主席習近平再度展現出統一台灣的企圖。不同的是，他的口吻被認為比去年更加強硬。當時習近平說「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」；今年他則稱，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」。

據中國官媒新華社發布的致詞全文，習近平首先談中國在經濟、科技等各領域的發展，並主張中國「不僅發展自己，也積極擁抱世界，擔當大國責任」。對於未來的展望，習近平重申要「堅定不移推進中國式現代化」，並且「鞏固和增強經濟回升向好態勢……全面深化改革開放」。他說：「我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過更好的日子。」

延伸閱讀：德语媒体：2024 中国还会好吗？

關於港澳，習近平說要繼續支持其「發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定」；雖然他未直接說到「台灣」二字，但提及中國的「統一必然」論，呼籲「兩岸同胞」應該攜手創造「民族復興」。

對此，台灣《自由時報》引述成功大學政治系教授洪敬富論點，認為習近平的談話著眼台灣大選，「在提醒不要忘記兩岸攜手同心的美好」，一方面不希望台灣選出「不承認九二共識、一個中國」的總統，一方面也不希望台灣更為親近美國。

國民黨主席朱立倫則稱，「中共或者中共領導人談話，都是很正常的」，但是「大家的信念是永遠堅守中華民國」。

台灣政府如何回應？

針對習近平的說法，台灣總統蔡英文1月1日回應，要決定兩岸關係何去何從，最重要的是符合民主的原則，「以台灣人共同的意志來做最後的決定」。

有記者問及2019年習近平發表的《告台灣同胞書》40週年演說。當時，習近平提出了5大主張，其中包含探索「一國兩制」台灣方案。

蔡英文今天重申，台灣絕對不會接受「一國兩制」。她進一步主張，在習近平已將「九二共識」詮釋為「一個中國」的情況下，「九二共識」、「一中原則」以及「一國兩制」實質上就是「三位一體的對台方案，而以接受九二共識為起點」；若台灣跟隨中國、一味附和「九二共識」，「對中華民國台灣的主權，這就是最大的風險所在」。

「持續以九二共識為通關密語，向台灣人民表達可以與中國溝通，那我要跟各位說， 溝通固然重要，但是以主權交換，未免也太沉重了一些。」蔡英文也釐清，中華民國憲法並「不是風險」，真正令人擔憂的是把它跟「九二共識」混為一談。

台灣人不會接受「和平統一」？賴清德陣營發言人怎麼說

「世界的台灣」

蔡英文任內最後一次發表元旦談話，把主軸放在台灣如何落實全球布局，並且走向世界：「如果問我，這8年，台灣的關鍵字是什麼，我會說，是『世界』；如果這8年，世界的關鍵字是什麼，那一定有『台灣』。」

蔡英文說她執政8年，留下的是一個「世界的台灣」。她評價，先前的馬英九政府路線是設定台灣要「先走向中國，再走向世界」，但她的政府擺脫了與中國經濟一體化的「宿命」。她說，「現在的台灣可以直接走向世界」，一方面分散風險，一方面也避免過度依賴中國。

憑藉半導體和高科技產業發展，蔡英文稱台灣已成為「全球民主供應鏈不可或缺的驅動引擎」；兩岸經貿也「變得更為健康有序」，「中國對台灣高科技產品進口的依賴，遠超過台灣傳統產業，對中國市場出口的依賴程度」。

針對兩岸關係，蔡英文表示她的政府「信守承諾，維持現狀」，並強調「維護台海和平穩定」既是國際共識，也是兩岸共同的責任；而為了確保台灣獲得「有尊嚴的和平」，她任內積極強化國防實力，並深化與民主夥伴的關係。

圖為台灣總統蔡英文（中）、副總統賴清德（右）2023年10月10日出席台灣國慶典禮。

圖為台灣總統蔡英文（中）、副總統賴清德（右）2023年10月10日出席台灣國慶典禮。

延伸閱讀：賴清德投書支持兩岸現狀 不排除與北京對話

台灣總統候選人激辯兩岸政策

1月13日的台灣總統大選倒數計時，兩岸政策仍是藍綠兩黨候選人交鋒的重點。代表執政黨參選的現任副總統賴清德稱，若當選將延續「蔡英文路線」；蔡英文表示，她的路線即「走向世界」，而對中國和世界來說，「最好的選擇」是「尊重中華民國的民主憲政體制，尊重台灣人民的選擇」。

然而，上週六（12月30日）台灣舉行唯一一場總統大選電視辯論會時，現任新北市長、國民黨總統候選人侯友宜批評，蔡英文路線之下，「兩岸不溝通、不對話、不交流」，導致台灣失去許多邦交國，且台海緊張局勢升高、甚至被媒體形容「世界最危險的地方」。

侯友宜稱，他若當選將依循中華民國憲法，以「九二共識」為基礎為中國往來。他說自己反對「台獨」也反對「一國兩制」，並主張國民黨的「九二共識」並不等於北京政府的「一國兩制」。

延伸閱讀：侯友宜訪美拋「3D戰略」 學者：有備而來

民眾黨總統候選人柯文哲則以「台灣自主、兩岸和平」為政策。他稱所謂「兩岸一家親」是先向對方表達善意，但底線是保持台灣現階段的民主自由體制和生活方式，以此為前提與中國對等溝通。

台灣2024總統大選：首投族支持誰？台海和平誰最穩？

延伸閱讀：柯文哲稱提出对台新方案是中国义务

對此，賴清德回擊道，若不讓渡主權、不照中國的要求做，侯、柯所說的各種交流談判，「哪一樣做得通」？

針對侯友宜與柯文哲質疑民進黨是否凍結《台獨黨綱》，賴清德重申其「台獨」定義，即「主張台灣的主權獨立屬於2300萬人民所有，不屬於中華人民共和國，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」。

不過，賴清德在辯論會上稱：「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」這番話遭在野黨質疑他心中只有「台獨」、不認同中華民國，對此賴清德會後澄清這是口誤。

賴清德多次自稱「務實的台獨工作者」，但遭北京政府批評為「兩岸和平破壞者」。中國國台辦發言人陳斌華30日說，民進黨政府「拒不承認一個中國原則和『九二共識』，推行『台獨』分裂路線……是導致台灣陷入兵凶戰危險境的最大亂源，是兩岸交流合作嚴重受阻、廣大台灣切身利益嚴重受損的罪魁禍首」。

陳斌華稱北京「解決台灣問題、完成國家統一的意志堅定不移」，呼籲台灣人「在和平與戰爭、繁榮與衰退中做出正確選擇」。

台灣2024總統大選誰能脫穎而出？

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Prozession des Dajia Jenn Lann Tempels im Jahr 2021 Fotograf: Francois-Xavier Boulay Zeit: 09.04.2021 Ort: Dajia, Taiwan

妈祖交流：中共干预台湾大选一大武器 24.12.2023

根据一份政府报告，在2018年至2020年期间，中国大陆与台湾方面组织了70多次大规模的宫庙互访活动，涉及至少20400人。其中至少有9次活动由中国政府提供部分资助。中国官方媒体表示，与妈祖有关的交流项目在“和平统一台湾”方面发挥着“关键作用”。

CORRECTS SPELLING OF ESWATINI In this photo released by the Taiwan Presidential Office, Taiwan's President Tsai Ing-wen speaks before leaving on a visit to Eswatini from Taiwan on Sept. 5, 2023. Taiwan's President Tsai Ing-wen has begun a four-day trip to Eswatini, one of the island's 13 remaining allies. Tsai, who is serving her last year as president, is visiting the country of 1.1 million people in southern Africa to celebrate the friendship between the two countries, she said, as she departed Taiwan. (Taiwan Presidential Office via AP)

蔡英文称习近平忙于应对内部挑战无暇考虑大规模犯台 30.11.2023

台湾总统蔡英文日前以视频的形式接受了美国《纽约时报》的专访。在采访中蔡英文表示，由于面对难以克服国内的经济和政治挑战，“现在也许不是中国领导阶层考虑大规模犯台的时机”。

L: 23.07.2023 Hou Yu-ih (l), Präsidentschaftskandidat der Partei Kuomintang (KMT) und Eric Chu, Parteivorsitzender der Partei Kuomintang (KMT), jubeln mit Parteimitgliedern während des Parteikongresses. M: Former Taipei Mayor Ko Wen-je delivers a lecture at Waseda University in Tokyo on June 5, 2023. (Kyodo) R: Former mayor and legislator William Lai, 57, speaks to media after being appointed as the new premier, Tuesday, Sept. 5,2017, in Taipei, Taiwan. President Tsai Ing-wen on Tuesday named Lai to head up the government following the resignation Monday of Lin Chuan. (AP Photo/Johnson Lai) |

台灣總統大選：中國如何看賴、侯、柯 18.12.2023

台灣2024年大選最後倒數30天，隨著在野的國民黨及民眾黨「藍白合」破局，如今三黨候選人組合都已底定。中國正密切關注這場選舉，專家認為儘管中方不樂見民進黨繼續執政，但對於當前兩大在野黨候選人似乎也有所顧慮。

广告

媒体看中国

China Themenbild | Symbolbild Kommunismus, Mao Zedong

墙外文摘：中国“毛泽东热”里的反智行为

有评论认为，中国毛派人士在种种因素下，其价值观、主张、言行，高度保守化和反智化，与国际主流左翼势力的立场完全相反。左翼人士、社会主义/共产主义者，本应该以促进自由解放、扶助弱势为基本原则，但毛派人士却反其道而行之，与极右保守势力所做雷同。