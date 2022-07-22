 習近平：中共20大將定調黨要舉什麼旗走什麼路 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2022

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时政风云

習近平：中共20大將定調黨要舉什麼旗走什麼路

中國官媒新華社週三報導，中國國家主席習近平向省級領導人發表重要講話時強調，當前中國在國內和國際舞台上，正面臨著比以往更複雜的風險和挑戰。而即將到來的中共20大將會定調黨在新征程上「舉什麼旗、走什麼路」。

Hongkong | 25. Jahrestag der Rückgabe an China

中國國家主席習近平稱中共20大將明確宣示黨在未來要「舉什麼旗、走什麼路」。

DW.COM

中國國家主席習近平本月連續視察香港與新疆，背後意義受外界關注。部分專家分析，這兩趟出訪與習近平之前視察中國其他地區的行程，都是為了向中國共產黨成員展現他過去幾年施政的成果，也為20大尋求第三任鋪路。

据中国官媒报道，中国国家主席习近平本周在新疆“调研考察”。这是他8年来首次访问这个西北边捶地区。这也是习近平数天来首次公开露面。在新华社发布的照片中，习近平未戴口罩，微笑着站在少数民族群众中间。

中共二十大之前，舆论对于“习李斗”有了更多的猜想。时评人长平认为， “习降李升”的结论太过牵强，而且中国模式的核心并不会随着领导人姓氏更换而改变。

（德國之聲中文網）新華社週三（7月27日）報導，中共總書記習近平在主持省部級幹部「迎接二十大」專題研討班時說，中共20大將明確宣示黨在新征程上會朝著什麼樣的目標繼續前進。習近平表示，在進入新的階段前，必須解決日益複雜的問題。

習近平強調，即將召開的中共20大，是中國在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻，因此會提出「5年或更長時間的發展目標和重大政策」。他說，中共20大將明確宣示黨在新征程上「舉什麼旗、走什麼路」，朝著什麼樣的目標繼續前進。

據新華社報導，省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班26日至27日在京舉行。出席者包含中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，以及國家副主席王岐山。

習近平發表重要講話時點出全黨面臨四大考驗，包含「執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗」。另外，中國長期存在「精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險」，因此「管黨治黨一刻也不能放放鬆」。

習近平稱，面對突如其來的COVID-19疫情，中共「堅持人民至上、生命至上，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌經濟發展和疫情防控取得世界上最好的成果」。

他還在此次講話中提台海，表示會堅決維護國家安全，且「大力度推進國防和軍隊現代化建設，堅決維護臺海和平穩定，全方位開展中國特色大國外交。」

7月1日香港主權移交25週年，習近平睽違5年再度造訪香港，有專家解讀北京也會更加強調愛國者治港。習近平在演說中也提到，未來會依照憲法和基本法對香港特別行政區實施全面管治權，並落實港區國安法，「牢牢把握香港大局」。

China | Xi Jinping in Xinjiang

中國國家主席習近平在7月12日至7月14日前往新疆進行「調研考察」。

為連任鋪路

7月1日香港主權移交25週年，習近平先是睽違5年再度造訪香港，接著在7月12日至7月14日前往新疆進行「調研考察」，外界關注習近平出訪行程是否在為今年秋天20大尋求第三任期鋪路。

台灣政治大學東亞所所長王信賢向德國之聲表示，考慮到習近平要在20大續任，他必須在這之前透過地方考察來展現他的政績。

亦有專家認為，習近平近期的出訪將可加強他的領導力，並向共產黨成員展現他在香港與新疆實施的政策能維持中國局勢的穩定。

旅美的中國維權律師滕彪告訴德國之聲：「他最近出訪這兩個地方也是明確向外界宣示，他的強硬政策不會改變，他對香港與新疆過去幾年執行非常強硬的路線完全沒有任何悔意跟退縮。」

（新華社、中央社、香港01）

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