 習普會將談俄烏和平 美：應傾聽烏克蘭聲音 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2023

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时政风云

習普會將談俄烏和平 美：應傾聽烏克蘭聲音

習普會的重頭戲將於週二（3月21日）登場，屆時兩人將談及烏克蘭局勢，並商議中國提出的俄烏和平計劃。然而，美國擔憂中國可能不會要求俄國撤軍，此舉不利於烏克蘭。烏克蘭方面又怎麼說？

中國國家主席習近平20日抵達莫斯科，展開國事訪問。

中國國家主席習近平20日抵達莫斯科，展開國事訪問。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平週一（3月20日）在莫斯科與俄羅斯總統普京會面，外界普遍預期，習近平欲扮演俄國和烏克蘭之間的「調停者」。對此，美國呼籲中國應把烏克蘭的立場納入考量，直接與烏國總統澤倫斯基對話，而非只聽俄羅斯人的聲音。

中國官媒新華社21日引述習近平發言，稱「把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢做出的戰略抉擇」；針對烏克蘭局勢，習近平說法不脫中國近期論調，同樣重申「勸和促談」、反對單邊制裁。

據克里姆林宮公布的文稿，普京稱「仔細研究」了中國提出的烏克蘭和平計劃，接下來雙方將就此共同商議。

白宮國安會發言人科比（John Kirby）20日表示，呼籲習近平應施壓普京從烏克蘭撤軍。美國主張，若中國鼓吹停火的同時，卻不要求俄國撤軍，形同正當化俄國的非法出征，而外界不該因這種手段上當。科比說：「用其說了算的方式凍結這場戰爭，卻沒提出任何恢復烏克蘭主權、領土完整的途徑，任何這樣的企圖都違反聯合國憲章。」

中國國家主席習近平與俄國總統普京20日在克里姆林宮會面。

中國國家主席習近平與俄國總統普京20日在克里姆林宮會面。

中俄友好引歐美關切

科比形容，中俄之間的聯盟有如「策略婚姻」，同樣對美國不滿已久；兩國缺乏像美國一樣遍布全球的盟友和夥伴網絡，只好選擇強化與彼此的關係。

美聯社20日指出，來自西方的壓力讓俄國越來越依賴中國。卡内基莫斯科中心亞太項目高級研究員陳寒士（Alexander Gabuev）認為，中國希望把俄國進一步收歸囊中，讓俄國成為其次要夥伴。拉脫維亞自由大學學者奥列什金（Dmitry Oreshkin）則說，俄國與西方關係緊張，中國從中得利，「過去中國拿不到這麼好的（俄國能源價格）折扣」。

在習近平訪俄之際，美國國務院再度宣布新一輪對烏克蘭的軍援，價值3.5億美元，其中包含更多海馬斯多管火箭系統（HIMARS）的彈藥。路透社指出，歐盟多國也在20日決議，一同購買1百萬發砲彈給烏克蘭。

烏克蘭籲中國「運用影響力」使俄停戰

自俄烏戰爭爆發至今，習近平尚未與澤倫斯基對話。戰爭屆滿一年之際，中國發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，即所謂的烏克蘭和平計劃；該文件提出12點方案，主張應尊重各國主權、啟動和談等，但有消息稱中國並未就文本內容與烏克蘭商討。

圖為莫斯科一間禮品店販賣的中俄領袖娃娃。

圖為莫斯科一間禮品店販賣的中俄領袖娃娃。

今年2月，烏克蘭總統辦公室副主任佐夫克瓦（Ihor Zhovkva）接受DW專訪時曾說，澤倫斯基願意跟習近平直接對話，與中國分享「烏克蘭對戰爭的理解」

據路透社報導，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）本週一表示，烏方正密切關注習近平訪俄。其聲明寫道：「我們希望北京對莫斯科運用影響力，替這場侵略烏克蘭的戰爭畫下句點。」

據俄國官媒塔斯社報導，習近平與普京首日的非正式會談持續近4.5個小時，但重頭戲週二才登場，由兩位領袖率領各自的代表團召開正式會議。外界預料，屆時也將商討烏克蘭局勢。

（綜合報導）

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