 習普會在即 普京：俄中關係達歷史高點 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2023

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时政风云

習普會在即 普京：俄中關係達歷史高點

中國國家主席習近平訪俄在即，他與俄國總統普京紛紛發表署名文章，強調中俄友好。西方觀察家認為，習近平打算透過習普會，展現中國在國際上扮演重要的「調停者」角色；普京對此表示樂見，但兩人是否真能促進俄烏戰爭落幕？

圖為俄國總統普京與中國國家主席習近平去年2月在北京會面。

圖為俄國總統普京與中國國家主席習近平去年2月在北京會面。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京即將會面之際，兩人互相在對方官媒上發表文章，展現中俄兩國關係緊密。

週一（3月20日），中國官媒新華社發布習近平在俄新社等俄媒發表的文章，文中形容這次國事訪問是「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」。習近平一方面重申所謂的「大國合作新範式」，聲稱「不結盟、不對抗、不針對第三方」；一方面暗批歐美，強調「世界上不存在高人一等的國家」，也不存在「由某個國家說了算的國際秩序」。

克里姆林宮19日亦公開普京替《人民日報》撰寫的文章英語版本，稱習近平為「老朋友」，且對習普會「寄予厚望」。他主張俄中關係「達到了歷史上最高水準」，在品質上甚至「超越冷戰時期的軍政聯盟，在這之中沒有人一直在發號施令，沒有人一直要服從，更不存在限制與禁忌」。

俄國樂見中國扮演俄烏調停者

普京19日的文章展現出對美國的強烈不滿：「美國同時在威嚇俄國和中國，還有那些不屈從美國指令者，這樣的政策越來越激烈且咄咄逼人。」

相反地，普京對於中國「在烏克蘭事件中採取的平衡立場」表達樂見。他重提俄國一貫的立場，聲稱烏克蘭危機是北約挑起，並主張這種「排他俱樂部」沒有用、真正扮演全球穩定基石角色的是俄國與中國。

圖為俄國總統普京3月19日造訪俄軍佔領的馬里烏波爾。

圖為俄國總統普京3月19日造訪俄軍佔領的馬里烏波爾。

在新華社20日發布的文章中，習近平則強調中國「始終著眼事情本身的是非曲直」，且持續「勸和促談」。文內稱「複雜問題沒有簡單解決辦法」，認為各方若「秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀」，就能「找到解決烏克蘭危機的合理途徑」。

此前，中國曾於俄烏戰爭屆滿一周年之際發表「和平計劃」，但許多專家認為該方案內容缺乏讓俄國改變的誘因。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎2月曾向DW表示，聲明內容沒有向俄羅斯施加任何壓力，也看不出為何這個和平計畫會激勵烏克蘭願意協商。

圖為俄國總統普京3月18日造訪俄軍佔領的克里米亞半島。

圖為俄國總統普京3月18日造訪俄軍佔領的克里米亞半島。

歐美不看好中國調停角色

法新社19日指出，這次習普會將成為西方各國密切關注焦點，觀察重點之一在於習近平將釋出何種訊號，以促進俄國和烏克蘭的和平談判。不過，美國已表明將反對習近平訪俄期間提出的停火呼籲，稱此舉「只會有利於俄國」，容許俄國鞏固其對烏的征服、發起新的攻勢。

有專家認為，中國希望透過這次習普會強化反美、反西方的敘事，同時展現出「調停者」的形象；不過，中國是否真能促使俄國和烏克蘭重啟和談，外界仍然存疑。波蘭國際事務研究所（PISM）的中國問題專家詩麗娜（Justyna Szczudlik）曾告訴DW，中國想說服俄烏和談，卻不呼籲俄國撤軍，「這是中國無法成為調解人的最佳證據」。

普京的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）向俄媒表示，習普二人週一將舉辦「非正式」的一對一會面並共進晚餐，週二再展開協商。克宮則指出，兩人將簽署一項協議，強化雙方綜合夥伴關係與「進入新時代」的戰略關係；此外，還會發表俄中至2030年為止在經濟合作上的聯合聲明。

（綜合報導）

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