 義大利防長：加入「一帶一路」的決定糟透了 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2023

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義大利防長：加入「一帶一路」的決定糟透了

義大利正考慮退出中國主導的「一帶一路」倡議之際，防長克羅塞托批評了2019年加入該倡議的決定。此前該國總理梅洛尼曾稱，即使退出，仍有可能與中國保持良好關係。

義大利國防部長克羅塞托認為，加入「一帶一路」倡議對義大利並沒有帶來太大好處。（資料照）

義大利國防部長克羅塞托認為，加入「一帶一路」倡議對義大利並沒有帶來太大好處。（資料照）

（德國之聲中文網）據義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）週日（7月30日）刊載的訪談，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）形容該國4年前加入中國的「一帶一路」倡議是「草率、糟糕透頂」的決定。

克羅塞托表示，「一帶一路」讓中國對義大利的出口倍增，對義大利卻沒有帶來同樣的好處。據義大利貿易機構統計，中國對義大利的出口自2019年至2022年增加了51%；美國網媒Politico指出，同一時期中國對義大利的進口僅上升26%。

克羅塞托稱：「如今的問題是，要如何在不損害（跟北京的）關係的情況下退出（一帶一路），因為實際上中國是競爭對手，同時也是合作夥伴。」

在美中關係緊張之際，義大利是否退出「一帶一路」引發各界關注。《金融時報》5月報導， 義大利前駐北約大使斯特凡尼尼（Stefano Stefanini）曾表示：「政治就是要做選擇……她（義大利總理梅洛尼）不能同時擁有中國和美國。」

義大利前總理孔蒂（Giuseppe Conte）執政期間，在2019年與中國簽署「一帶一路」倡議，是七國集團（G7）之中唯一這麼做的國家，遭到美國與歐盟反彈。現任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府正在考慮退出；上週，梅洛尼在白宮會晤美國總統拜登時稱，已與拜登討論過此事，而美國無意干涉義大利的決定

意大利總理梅洛尼7月27日在白宮與美國總統拜登見面，形容意大利和美國具有「不可動搖的聯盟、戰略夥伴關係與深厚友誼」。她也說，跟中國維持建設性的對話至關重要。

意大利總理梅洛尼7月27日在白宮與美國總統拜登見面，形容意大利和美國具有「不可動搖的聯盟、戰略夥伴關係與深厚友誼」。她也說，跟中國維持建設性的對話至關重要。

義大利與中國的協議將於2024年3月到期，若未提前3個月提出異議，將自動續簽5年。美國福斯新聞（Fox News）30日播放梅洛尼的訪問，她重申將於今年12月之前做出決定。她還補充道，即使義大利退出「一帶一路」，仍有可能與中國維持良好關係。梅洛尼這次訪美時，曾透露未來將造訪北京。

此前，梅洛尼（Giorgia Meloni）曾多次表示，雖然義大利加入了「一帶一路」，卻不是G7內與中國貿易額最大的國家。根據世界銀行2022年數據，美國是中國最大的貿易夥伴。

中國的「一帶一路」倡議欲藉由基礎建設連接中國與亞洲、歐洲和其他地區，重建古老「絲路」，但批評者認為這是中國擴大地緣政治和經濟影響力的工具。2022年8月梅洛尼競選期間曾接受路透社訪問，當時她表示：「我沒有政治意圖去支持中國往義大利或歐洲擴張。」

今年7月25日，中國外交部發言人毛寧在記者會上被問及義大利有意退出「一帶一路」一事時，她回應道：「共建『一帶一路』為中國和義大利兩國務實合作搭建了新的平台，催生了一系列互利共贏的成果。進一步挖掘共建『一帶一路』合作潛力符合雙方利益。」

意大利考虑低调退出一带一路

（綜合報導）

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