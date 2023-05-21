 義大利總理：退出一帶一路仍能與中國友好 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

義大利總理：退出一帶一路仍能與中國友好

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）日前表示，即使義大利退出「一帶一路」協議，仍可能與中國建立良好關係。與此同時，義大利政府正在審查中國投資者在義大利企業的股東更新案，顯示該國開始忌憚中國的影響力。

義大利總理梅洛尼稱，即使義大利退出「一帶一路」協議，仍可能與中國維持良好關係（資料照）

義大利總理梅洛尼稱，即使義大利退出「一帶一路」協議，仍可能與中國維持良好關係（資料照）

（德國之聲中文網）在義大利正考慮放棄參與中國「一帶一路」倡議之際，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）週日（5月27日）受訪時表示，義大利即使退出該協議，仍可能與中國建立良好關係。

義大利2019年與中國簽署了「一帶一路」協議，當時即引起美國和歐盟的反彈。該協議將於2024年3月到期，若簽約雙方未提前3個月提出異議，將自動續簽5年。

梅洛尼27日接受義大利媒體《信使報》（Il Messaggero）採訪時稱，該國政府正在進行「非常細緻、涉及許多利益」的評估，因此現在預測是否將續約仍為時過早。 

梅洛尼指，義大利雖是七國集團（G7）中唯一簽署「一帶一路」備忘錄的富裕民主國家，但它並非與中國經貿聯繫最緊密的西方國家。她說，這顯示義大利有可能在重要領域與北京建立良好關係，但不見得需要被納入整體的戰略計劃。

美國政治網媒《政客》（Politico）稱，這是梅洛尼迄今就該項目發表過最強烈的言論。

去年9月贏得大選、登上總理大位前，梅洛尼曾向路透社明確表示，她不贊成義大利2019年簽約一舉，並稱她無意支持中國向義大利或歐洲擴張。彭博社4月亦曾報導，梅洛尼曾計劃在G7的廣島峰會上宣佈義大利對「一帶一路」的立場，但該國聯合政府內部仍存在意見分歧。

本月稍早，七國集團（G7）領導人廣島強調須對中國「去風險」，一週後，梅洛尼便出此言論，引發外界關注義大利的未來動向。

義大利總理梅洛尼（左二）與G7領袖一同出席廣島峰會

義大利總理梅洛尼（左二）與G7領袖一同出席廣島峰會

義大利的「中國夢」破滅？

2019年，時任義大利總理孔特（Giuseppe Conte）簽署了「一帶一路」協議 ，希望中國能為義大利提振低迷的經濟。

但時至今日，義大利在該協議中提出的幾項交通基礎設施項目幾無進展。各國多項統計數據也顯示，中國挹注於義大利各項投資額，在簽署協議後一年內大幅下降，拿坡里東方大學副教授法德拉（Enrico Fardella）批評，義大利簽署「一帶一路」協議後，沒能取得任何經濟回饋，不願與中國簽約的歐洲國家反而獲得了更優渥的利益。

面對義大利的質疑，中國外交部本月10日回應稱，兩國自簽署該倡議以來，已在在經貿、工業製造、清潔能源等領域，取得「豐碩成果」，雙方應進一步挖掘「一帶一路」的合作潛力，並加強各領域互利合作。

然而，《金融時報》11日報導，義大利活力黨（Italia Viva）成員兼國會參議員博爾吉（Enrico Borghi）表示，過去5年間，義大利人對此協議的風險意識大幅升高，幾乎所有政黨都「放棄了中國可以解決義大利（經濟）問題的想法」。

路透社本月稍早報導，一位義大利高階政府官員表示該國極不可能續簽協議；義大利前駐北約大使斯特凡尼尼（Stefano Stefanini）亦曾表示，在美中關係緊張之際，義大利不可能以美國盟友的身份，持續參與「一帶一路」的合作，必須嘗試與中國談判出不具破壞性的退場方式。

彭博社4月也曾引述匿名知情人士說法，稱義大利有意放棄中國的「一帶一路」倡議，改與台灣加強半導體生產和出口上的合作。

意大利考虑低调退出一带一路

中國影響力深入義大利企業？

路透社25日報導，義大利正在審查該國輪胎製造商「倍耐力」（Pirelli）的股東更新案，考量是否允許中國的「中化集團」（Sinochem）作為「倍耐力」的最大投資者，向該公司指派更多股東。報導指出，此事的走向，或成為預測義大利右翼政府對中國態度的風向標。

路透社指出，倍耐力本月稍早生效的新股東協議，將讓擁有該公司37%股份的中化集團決定倍耐力15名董事會成員中的9名；而倍耐力現任執行長普洛維拉（Marco Tronchetti Provera） 旗下的義大利控股公司Camfin將留下3名成員——此前，Camfin可以決定的董事會名額，是4名成員。這項新協議將持續3年。

知情人士告訴路透社，如果3年內，中化與Camfin的協議沒有更動，中化將可以在倍耐力董事會中，增加更多具中國背景的成員，可能影響該公司未來的執行長的任命。

中化集團在倍耐力董事會的投票權目前已被凍結，等待義大利政府進行評估。消息人士稱，羅馬預計將在6月底前做出決定。

報導指，義大利等西方國家政府越來越擔心中國不斷增長的影響力。

中國「中化集團」是義大利輪胎製造商「倍耐力」的最大股東（資料照）

中國「中化集團」是義大利輪胎製造商「倍耐力」的最大股東（資料照）

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

G7联合公报：政策方针不是为了伤害中国

七国集团峰会进入第二天，除了发表联合公报之外，成员国领导人还通过了被视为对中国「统一战线」的反经济胁迫倡议。与此同时，乌克兰总统泽连斯基也抵达了广岛，预计将参加21日的议程。

相关内容

British Prime Minister Rishi Sunak speaks at a press conference at the International Conference Centre during the G7 Summit in Hiroshima, western Japan, Sunday May 21, 2023. (Stefan Rousseau/Pool Photo via AP)

英国首相：中国对全球安全与繁荣构成最大挑战 21.05.2023

英国首相苏纳克在七国集团广岛峰会结束后表示，中国对全球安全与繁荣构成最大挑战，但是其它主要经济体不应该寻求与中国完全脱钩。昨天发表的G7峰会联合公报也强调，G7的政策目的不是要损害中国或阻碍其经济进步，而是要减少对中国的依赖。

News Bilder des Tages News Bilder des Tages Kishida-Scholz talks in Hiroshima Japanese Prime Minister Fumio Kishida far R holds talks with German Chancellor Olaf Scholz far L in Hiroshima on May 19, 2023, on the sidelines of the three-day Group of Seven summit in the western Japan city. Pool photo PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY A14AA0001465936P

G7联合公报：政策方针不是为了伤害中国 20.05.2023

七国集团峰会进入第二天，除了发表联合公报之外，成员国领导人还通过了被视为对中国「统一战线」的反经济胁迫倡议。与此同时，乌克兰总统泽连斯基也抵达了广岛，预计将参加21日的议程。

19/05/2023**From left, British Prime Minister Rishi Sunak, European Commission President Ursula von der Leyen, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, U.S. President Joe Biden, Italian Premier Giorgia Meloni, Japan's Prime Minister Fumio Kishida, European Council President Charles Michel, French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz walk to a flower wreath laying ceremony at the Hiroshima Peace Memorial Park in Hiroshima, Japan, Friday, May19, 2023, during the G-7 Summit. (AP Photo/Susan Walsh, POOL)

不满G7 中国召见日本大使 批英国“鹦鹉学舌” 22.05.2023

上周末在广岛闭幕的G7峰会批评中国不断对台湾发出战争威胁。G7联合公报中呼吁全世界所有国家尊重法治和国际贸易规则。中国对公报中的涉华议题做出强烈回应，称七国集团“抹黑攻击中国，粗暴干涉中国内政”。

广告

媒体看中国

香港支联会从1990年至2019年每年举办六四烛光晚会。2021年支联会解散后，香港市民2022年在六四纪念日之际自发到维园一带举电筒或用手机灯光悼念六四死难者。

墙外文摘：让种子飘落你家的花园，长出自由花

曾担任香港维园“六四”烛光晚会司仪多年、剧团“六四舞台”创办者列明慧表示，希望让不能在香港存在的《5月35日》，能在其他地方活下来。“等风起时，让争取民主自由的风筝飞得更远，让种子飘落你家的花园，长出自由花”。