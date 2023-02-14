義大利外長會王毅 呼籲中國施壓俄羅斯

（德國之聲中文網）中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅週四（2月16日）到訪義大利，拜會義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）。中國外交部17日發表聲明指，中國和義大利就烏克蘭問題深入交換了意見。王毅強調：「在烏克蘭問題上，中方所做的一直是勸和促談。形勢越是複雜，越需要堅持政治外交努力，尋找各方都能接受的解決辦法。」

義大利外交部表示，塔亞尼在會談上向王毅呼籲，中方應對俄羅斯施壓，為烏克蘭實踐「公正和平」。塔尼亞說：「中國必需發揮作用，推動（烏克蘭）和平發展。」並補充道：「我確信北京已經準備好，將對此做出承諾。」

王毅此次出訪歐洲，預計於17日參與德國慕尼黑安全會議（簡稱慕安會）並發表談話，接著前往匈牙利，並在結束歐洲之行後拜訪俄羅斯。

中法談了什麼？

在拜訪義大利之前，王毅先抵達巴黎與法國總統馬克龍會見（Emmanuel Macron），兩人也就俄烏戰爭問題舉行了閉門會談，並拜會法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）。

馬克龍認為，中國有能力向俄羅斯施壓，促使後者回到談判桌上，因為北京仍是莫斯科的重要盟友。

會談之後，馬克龍辦公室週三（15日）表示，王毅在會後同意為烏克蘭的「和平」作出貢獻，雙方還討論了俄烏戰爭對脆弱國家在糧食安全和融資能力所造成的影響。

同日，中國外交部則未就此議題多做評論，僅強調中方始終視法國為「優先合作夥伴」，且王毅抵達法國當日，法方決定取消對來自中國旅客的入境限制措施，此事為中方所樂見，並盼能儘早召開中法「新一輪高級別人文交流」會議，並為2024年中法建交60週年「策劃紀念活動」。

「中方立場」為何？

這趟歐洲之行，恐因中俄之間的緊密關係而蒙上陰影。俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭即將進入第二年，中國不僅拒絕譴責俄羅斯，也拒絕與其他國家一起對俄國實施制裁。這進一步破壞了中西關係，並加劇了中國與歐洲大部分國家的分歧。

去年年底，王毅為他所說的中國在俄烏戰爭中的「公正立場」進行了辯護，並表示中國將在2023年深化與俄羅斯的關係。

13日，中國外交部發言人汪文斌則在例行記者會上說，王毅將在慕安會上就重大國際問題介紹中方立場，宣介中國國家主席習近平倡導的共同、綜合、合作、可持續的「安全觀」，闡明中國將始終堅持走「和平發展」道路。

布林肯或見王毅？

與此同時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的歐洲之行也正在展開。美國國務院日前表示，布林肯16日自華盛頓出發，前往德國、土耳其和希臘，進行為期近一週的訪問行程。

布林肯第一站是位於德國的慕安會，他將與美國副總統哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）一同出席。外界猜測，布林肯可能利用此機會，與也將與會的中國代表王毅會面，但目前未有相關安排露出。

美聯社指出，若會面成行，這將是布林肯繼「氣球事件」而推遲其訪中行程之後，第一次中美之間的高官會晤。

在慕安會上，各國也預計對中國的監視活動提出關切，並就俄羅斯可能發布的最新春季攻勢，討論當前的烏克蘭局勢。另外，土耳其反對芬蘭和瑞典加入北約的僵局，也是布林肯前往歐洲的重要議程之一。

（法新社、美聯社）

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