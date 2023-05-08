 義大利傳將與中國談判退出「一帶一路」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2023

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義大利傳將與中國談判退出「一帶一路」

義大利是七國集團（G7）中，唯一加入中國「一帶一路」的成員國，其總理梅洛尼卻有意終止合約，並稱簽約是個「大錯誤」。她為何這麼說？義大利退出的可能性有多少？

義大利會否退出「一帶一路」引發熱議。圖為義大利總理梅洛尼。（資料照）

義大利會否退出「一帶一路」引發熱議。圖為義大利總理梅洛尼。（資料照）

（德國之聲中文網）英國《金融時報》週四（5月11日）報導，義大利計畫與中國舉行會談，就退出北京的「一帶一路」倡議進行協商，同時試圖保持友好關係、維持穩健的商業聯繫。

義大利於2019年加入中國的基礎設施「一帶一路」倡議（BRI），是唯一加入此倡議的七國集團（G7）成員國，當時因此遭到美國與歐盟的嚴厲譴責。 2022年，現任義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）首度在競選活動上，公開稱這項決定是「一個大錯誤」。

不過，報導指出，梅洛尼週三（10日）表示她尚未確定將終止這項義大利與中國的標誌性外交合作，稱有關此事的「討論仍是開放的」。

幾位不具名的義大利官員告訴《金融時報》，梅洛尼政府應找到一種方法，讓義大利從「一帶一路」倡議中解脫出來的同時，又不至於激怒北京、遭到懲罰式的報復。其中一位官員強調，義大利將「努力避免問題升級」，因為義方並不希望與中國「對立」。

「政治就是要做選擇。她（梅洛尼）不能同時擁有中國和美國，」義大利前駐北約大使斯特凡尼尼（Stefano Stefanini）告訴《金融時報》，在美中關係緊張之際，義大利此舉是在向國際社會發出一個明確信號。 

「我們不能以美國盟友的身份，持續參與『一帶一路』的合作，」斯特凡尼尼說：「我們必須嘗試與中國談判出一個和平或最不具破壞性的退場方式。」

2月16日，中共中央外事辦王毅（左）出訪歐洲，於羅馬會晤義大利外交部長塔賈尼（Antonio Tajani，右）。

2月16日，中共中央外事辦王毅（左）出訪歐洲，於羅馬會晤義大利外交部長塔賈尼（Antonio Tajani，右）。

義大利內部意見分歧

上個月底，彭博社即引述匿名知情人士稱，梅洛尼計劃5月在日本舉行的七國集團（G7）峰會上宣布義大利對「一帶一路」的立場，但聯合政府內部目前意見分歧，梅洛尼領導的義大利兄弟黨（Brothers of Italy）成員大多贊成退出，其他黨派則不然。

當初羅馬與北京簽署「一帶一路」倡議，是由時任義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）所推動。當時義大利受到債務危機的影響，孔蒂期盼能提振該國低迷的經濟。但時至今日，幾項義大利在BRI提議的交通基礎設施計劃幾乎毫無進展。

義大利活力黨（Italia Viva）成員兼國會參議員博爾吉（Enrico Borghi）說：「在這5年裡，人們對BRI的風險意識大幅升高。」他指出，幾乎所有政黨都「放棄了中國可以解決義大利（經濟）問題的想法」。

梅洛尼延續孔特的繼任者、前總理德拉吉（Mario Draghi）的對中立場，在與中國的經貿往來上更加謹慎。梅洛尼審查了中國國有化工巨頭中化集團，因為該集團擁有義大利知名輪胎公司倍耐力高達37%的股份。 《金融時報》指，倍耐力公司拒絕對此發表評論。

彭博社4月20日也曾引述不具名的知情人士報導，義大利有意放棄中國的「一帶一路」倡議，並與台灣加強半導體生產和出口上的合作。

不過，義大利部分分析人士認為，梅洛尼的最佳方案是維持現狀、自動續約。羅馬智庫國際事務研究院（IAI）中國研究員加列裡（Beatrice Gallelli）說：「停止一個模糊的合作，會比讓它自動續約產生更大的噪音。」

欧中印激辩“一带一路”

退出倡議的兩難

梅洛尼政府對於退出倡議的討論，正面臨著緊迫的時間壓力。 《金融時報》指出，義大利參與的BRI協議包含為期4年的合作，但其規定合約將在明年（2024年）3月到期時自動續約。若要取消，義大利須提前3個月——也就是今年底前——正式通知中國政府。

不過，部分官員表示美國在退出倡議一事上有減緩施壓義大利，因為梅洛尼在俄烏戰爭上已明確表態支持烏克蘭。他們另指，義大利若維持與北京的溝通渠道，可能有助於向中國施壓、推動結束烏克蘭戰爭。

然而，在俄烏戰爭之後，義大利商界為了因應政府向俄羅斯實施的制裁，已把目光轉向疫情重啟後的中國。 2023年第一季，義大利對中國的出口比去年同期猛增了92.5%，主要是來源是藥品的出口在短期內大幅成長。

「當企業和商界人士一頭熱地渴望重返中國市場時，這項可能退出（倡議）的行為將導致雙邊關係冷卻，」義大利中國理事基金會主席博塞利（Mario Boselli）告訴《金融時報》。

加入「一帶一路」沒好處？

台灣中央社10日報導，據上海復旦大學泛海國際金融學院發布的統計數據，挹注於義大利與「一帶一路」相關的投資額，在一年內大幅下降，由2019年的逾25億美元，降至隔年的僅約8億美元。

只要中国有钱 意大利就不担心

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）的數據顯示，中國對義大利落實的外國直接投資（FDI），也從2019年的6億5000萬美元，驟降至隔年的2000萬美元；2021年也僅略增至3300萬美元。同時，中國2020年在德法的FDI分別高達19億和18億美元。

拿坡里東方大學副教授法德拉（Enrico Fardella）表示，自從與中國簽了「一帶一路倡議諒解備忘錄」（MOU）之後，「義大利沒拿到任何經濟回饋，反而不願與中國簽MOU的歐洲國家獲得了更優渥的經濟利潤。」

對於義大利發出的質疑，中國外交部10日回應稱，自兩國簽屬該倡議以來，雙方在經貿、工業製造、清潔能源等領域都有取得「豐碩成果」。發言人汪文斌說：「中義應進一步挖掘『一帶一路』的合作潛力，加強各領域互利合作。」

（《金融韶報》、彭博社、台灣中央社等）

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