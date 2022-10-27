 美FCC委員訪台 行前呼籲封殺TikTok | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2022

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美FCC委員訪台 行前呼籲封殺TikTok

美國聯邦通信委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）本週訪台，是首位以官方身分訪台的現任FCC委員。訪台前夕，他向媒體表示，只有封殺TikTok才能帶來安全，「沒有其他出路」。

當地媒體關注，美國FCC委員訪台，還會再談TikTok話題嗎？

當地媒體關注，美國FCC委員訪台，還會再談TikTok話題嗎？

（德國之聲中文網）美國在台協會（AIT）證實，美國聯邦通信委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）週三（11月2日），3日、4日將在台展開訪問行程，預計參加與5G及網路安全等重要議題的會議。

卡爾是首位訪台的FCC現任委員，也是台海局勢緊張之下，最新一位訪台的美國高級官員，預計將與台灣政府機關舉行一系列會議，並與台灣NCC和外交部等官員會面。

路透社報導，卡爾此行是受台灣國家通訊傳播委員會（NCC）邀請來台。台灣外交部對此拒絕發表評論。不過根據台灣《聯合報》報導，台灣NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，此行並非該會安排，具體細節無法評論，但這是近11年來FCC訪台的最高層級。

卡爾對中國持強烈批判立場。資料照片。

卡爾對中國持強烈批判立場。資料照片。

卡爾向美媒Axios表示：「鑑於我在FCC的職位，我特別期待深化與台灣的合作，並就對我們共同的安全利益至關重要的網路彈性、網路和電信問題分享意見。」

卡爾在另一份聲明中表示：「一個自由和民主的台灣對美國的繁榮至關重要，而我們深厚的夥伴關係，建立在共同的價值觀和對自由和開放的印太承諾之上。」他補充道：「僅在技術領域，台灣的貢獻就是不可替代的。」

共和黨籍的卡爾對中國持強烈批判立場。訪台前夕，他在接受Axios採訪時表示，美國政府應該禁止中國的TikTok。他說：「我不相信除了禁令之外還有其他的出路。」

卡爾強調，他對於美國數據可能透過TikTok流向中國感到擔憂，也意識到TikTok暗中影響美國政治進程的風險。卡爾說，「在這個世界上，你根本不可能對數據提供足夠的保護，讓你有足夠的信心，相信它不會重新落入（中國）手中。」

台灣中央社報導，當地媒體關注台灣NCC是否會與卡爾討論禁用TikTok的可能。台灣NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，現階段有涉及兩岸人民關係條例部分，NCC也會跟陸委會、數位部、經濟部一起討論，這跟之前中國OTT平台一樣，也要透過陸委會做協商，陸委會會視個案討論，沒辦法回應細節。

今年6月卡爾曾致函蘋果和谷歌，要求這些公司從其商店中刪除這些應用程序。報導指出，卡爾的發言是美國FCC至今對TikTok最強硬的語言，儘管FCC無權直接監管TikTok，但其意見可能左右國會及外國投資委員會（CFIUS）的態度。

CFIUS是美國負責對外國公司的交易進行國家安全審查的跨部門委員會。TikTok目前正與CFIUS談判，以確定其母公司字節跳動是否可以將TikTok的業務分割給美國公司，讓TikTok繼續在美國營運。

針對卡爾的封殺TikTok之說，TikTok發言人在一份聲明中向Axios表示：「卡爾委員在與美國政府有關TikTok的機密討論中沒有任何作用，並且似乎在表達與他作為FCC委員無關的觀點。」

該名發言人說道：「我們相信，我們正在與美國政府達成協議，滿足所有合理的國家安全擔憂」，並表示TikTok支持透過適用於所有公司的國家數據隱私立法。

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（路透社、中央社、Axios）

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