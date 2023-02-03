 美CIA局長：中國對其攻台能力存有疑慮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.02.2023

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美CIA局長：中國對其攻台能力存有疑慮

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示，北京似乎對其成功拿下台灣的能力存有疑慮，但對於習近平控制台灣的野心仍須謹慎以待。

CIA局長伯恩斯稱習近平及其軍事高層對他們攻台能力存有疑慮（資料照）

CIA局長伯恩斯稱習近平及其軍事高層對他們攻台能力存有疑慮（資料照）

（德國之聲中文網）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）週日（26日）在美國CBS播出的電視採訪時表示，鑑於俄羅斯在俄烏戰爭中的經驗，儘管中國似乎不確定是否可能以軍事力量接管台灣，但習近平已經指示解放軍「在2027年前準備好」侵台。

伯恩斯說，CIA認為習近平尚未決定是否入侵台灣，「習主席已經指示中國人民解放軍，準備好在2027年前入侵台灣，但這並不意味著他決定在2027年侵台，或是在其他任何年份這麼做。」

對於北京就俄烏戰爭的反應，美國及其盟友一直持謹慎態度，也有一些官員警告說，俄羅斯的勝利可能會鼓勵中國實施其對台計劃。但伯恩斯說，普京在入侵烏克蘭期間受到的挫折，似乎加深了北京的疑慮。

他表示，「我認為我們需要非常認真地看待習近平最終

北京将如何解决台湾问题

的野心。然而，在我們看來，這不代表軍事衝突無法避免。」他判斷，習近平及其軍事高層現階段對於中國能否完成入侵存疑，但幾年後、或到下一個十年，中國武力侵台的情況可能增加。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（資料照）

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（資料照）

普京與習近平或將見面

普京在22日與訪俄的王毅會面時，親自宣布習近平將於今春訪俄的消息，稱雙方已經達成共識、期待習近平訪俄，但具體時間尚未得到北京或莫斯科的確認。

對此，上週日（26日）美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul ）表示，習近平和普京即將會面「討論他們擁有的邪惡的聯盟，將武器投入烏克蘭，這對我來說很令人不安，因爲可能今日烏克蘭，明日台灣」。

美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾說普京習近平將會面令他不安（資料照）

美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾說普京習近平將會面令他不安（資料照）

（CBS、美聯社、路透社）

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