美CIA局長：中國對其攻台能力存有疑慮

（德國之聲中文網）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）週日（26日）在美國CBS播出的電視採訪時表示，鑑於俄羅斯在俄烏戰爭中的經驗，儘管中國似乎不確定是否可能以軍事力量接管台灣，但習近平已經指示解放軍「在2027年前準備好」侵台。

伯恩斯說，CIA認為習近平尚未決定是否入侵台灣，「習主席已經指示中國人民解放軍，準備好在2027年前入侵台灣，但這並不意味著他決定在2027年侵台，或是在其他任何年份這麼做。」

對於北京就俄烏戰爭的反應，美國及其盟友一直持謹慎態度，也有一些官員警告說，俄羅斯的勝利可能會鼓勵中國實施其對台計劃。但伯恩斯說，普京在入侵烏克蘭期間受到的挫折，似乎加深了北京的疑慮。

他表示，「我認為我們需要非常認真地看待習近平最終

北京将如何解决台湾问题

的野心。然而，在我們看來，這不代表軍事衝突無法避免。」他判斷，習近平及其軍事高層現階段對於中國能否完成入侵存疑，但幾年後、或到下一個十年，中國武力侵台的情況可能增加。

普京與習近平或將見面

普京在22日與訪俄的王毅會面時，親自宣布習近平將於今春訪俄的消息，稱雙方已經達成共識、期待習近平訪俄，但具體時間尚未得到北京或莫斯科的確認。

對此，上週日（26日）美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul ）表示，習近平和普京即將會面「討論他們擁有的邪惡的聯盟，將武器投入烏克蘭，這對我來說很令人不安，因爲可能今日烏克蘭，明日台灣」。

（CBS、美聯社、路透社）

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