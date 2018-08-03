美160亿美元中国商品关税23日上路

(德国之声中文网) 美国贸易代表办公室(USTR)週二(8/7)表示，美国将于8月23日开始对額外160亿美元的中国商品徵收25％关税，最终关税清单涵蓋279种进口产品。

清单上包括中国的半导体产品。值得注意的是，这些产品中的许多基本芯片是来自美国、台湾或韩国。

美国半导体行业协会(SIA)对这个决定表示失望。协会总裁兼执行长纽佛 (John Neuffer) 在一份声明中说：「我们已经以最强烈的措辞向政府表明，对从中国进口的半导体徵收关税将损害美国的芯片製造商，而不是中国。而且这也无助于阻止中国的问题和歧视性贸易行为。」

美国贸易代表办公室表示，这次锁定「中国製造2025」工业计划的各种中国电子、塑料、化学品和铁路设备。这些产业都是为了让中国在高科技行业具有更大的竞争力。

避过一役﹕货柜、木材、海藻酸

在为期46天的公众评论和审查期间，办公室从原始清单中删除了一些物品，发现它们会造成「严重的经济损失」。包括多式联运集装箱(货柜)、浮船坞、木材，骨头和硬塑料一起使用的分割和切片机、极薄切片工具，以及衍生自海藻并用于药品、纺织品印刷和牙科印模的海藻酸。

中国曾誓言要在同等程度上进行报復。针对最新的时程，目前官方尚未做出正式回应。

美国总统特朗普最近向中国施加压力，在上个月要求对340亿美元的中国商品徵收关税，以争取贸易谈判。再加上最新的160亿，总额已达到500亿美元。

除了已经确定徵税的500亿美元商品以外，特朗普还威胁未来要对价值2000亿美元的中国商品徵收25％关税，并可能针对另一批价值3000亿美元的商品徵税。

在迅速升级的贸易战中，中国进口总额可能都将面临25％的关税。这是美国寻求改变中国知识产权、市场准入和工业补贴政策的强硬作法。

贸易逆差不减反增

美中经济与安全审查委员会（US-China Economic and Security ReviewCommission, USCC）今天公布最新报告指出，美中货品贸易逆差今年上半年持续扩大，已突破1857亿美元，较去同期成长9%。

由于贸易紧张局势和中国经济放缓的迹象，人民币的价值下跌，引发市场担忧，北京可能会利用货币贬值来抵消美国关税的影响。

夏立民/李芊 (路透社等)