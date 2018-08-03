美160亿元中国商品关税8月23日上路

(德国之声中文网) 美国贸易代表办公室(USTR)週二(8/7)表示，美国将于8月23日开始对額外160亿美元的中国商品徵收25％关税，最终关税清单涵蓋279种进口产品。

清单上包括中国的半导体产品。值得注意的是，这些产品中的许多基本芯片是来自美国、台湾或韩国。

美国半导体行业协会(SIA)对这个决定表示失望。协会总裁兼执行长纽佛 (John Neuffer) 在一份声明中说：「我们已经以最强烈的措辞向政府表明，对从中国进口的半导体徵收关税将损害美国的芯片製造商，而不是中国。而且这也无助于阻止中国的问题和歧视性贸易行为。」

美国贸易代表办公室表示，这次锁定「中国製造2025」工业计划的各种中国电子、塑料、化学品和铁路设备。这些产业都是为了让中国在高科技行业具有更大的竞争力。

避过一役﹕货柜、木材、海藻酸

在为期46天的公众评论和审查期间，办公室从原始清单中删除了一些物品，发现它们会造成「严重的经济损失」。包括多式联运集装箱(货柜)、浮船坞、木材，骨头和硬塑料一起使用的分割和切片机、极薄切片工具，以及衍生自海藻并用于药品、纺织品印刷和牙科印模的海藻酸。

中国曾誓言要在同等程度上进行报復。针对最新的时程，目前官方尚未做出正式回应。

美国总统特朗普最近向中国施加压力，在上个月要求对340亿美元的中国商品徵收关税，以争取贸易谈判。再加上最新的160亿，总额已达到500亿美元。

除了已经确定徵税的500亿美元商品以外，特朗普还威胁未来要对价值2000亿美元的中国商品徵收25％关税，并可能针对另一批价值3000亿美元的商品徵税。

在迅速升级的贸易战中，中国进口总额可能都将面临25％的关税。这是美国寻求改变中国知识产权、市场准入和工业补贴政策的强硬作法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)





关税抗逆差有用吗？

美中经济与安全审查委员会（US-China Economic and Security ReviewCommission, USCC）今天公布最新报告指出，美中货品逆差今年上半年持续扩大，已突破1857亿美元，较去同期成长9%。

另外，中国官方8月8日公布最新的数据顯示，中美贸易逆差按月比稍为收窄。

7月份，中国对美国贸易顺差为280.9亿美元，较上月的历史高位（289.3亿美元）轻微减少。相比之下，中国对全球贸易顺差大幅收窄逾三成，由上月的414.7亿美元急跌至7月份仅280.5亿美元。

由于贸易紧张局势和中国经济放缓的迹象，人民币的价值下跌，引发市场担忧，北京可能会利用货币贬值来抵消美国关税的影响。

夏立民/李芊 (路透社等)