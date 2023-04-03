美高级将领：我们没有与中国处于“战争边缘”

（德国之声中文网）今年2月中国疑似间谍气球飞入美国领空一事发生之后，美中之间紧张的关系进一步恶化。美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）在美国国会一场听证会上表示，美国与俄罗斯或者中国的战争“并非迫在眉睫或者不可避免”。

上周五（3月31日），他在接受美国“防务一号（Defense One）”网站采访时说：“在中国现在有一些言论，在世界其它地方，包括在美国都有一些言论，所有这些言论都可能会造成战争就在眼前或我们处于与中国的战争边缘的印象和看法。”

米利指出，这些言论本身有可能造成局势紧张。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



米利在采访中表示，中国国家主席习近平曾说过到2027年实现中国军队现代化，并在必要时通过武力夺取台湾。他说：“如果你算一下，那么现在只剩下4年的时间。能够起到威慑作用的一个条件是确保让对方认识到，行动的成本超过收益。就台湾来说，我们或者说我的看法是，我们有三四年的时间让台湾处于一个中国决策者头脑中认定‘武统’的成本高于收益的位置。”

“台湾是个非常难以占领的岛屿”

米利在采访中表示，他认为台湾是个非常难以占领的岛屿。他说：“对中国人来说，采取两栖和空降行动来实际占领台湾岛，这将是非常困难的行动。但是习近平接受了这个挑战，我们接下来会观察（局势）如何发展。”

米利说：“我认为，我们有责任确保美国拥有一支异常强大的军队，一支具有战力的军队。而且要让中国相信，在必要时美国会使用自己的军队。”

米利在接受采访时说：“我不相信战争是不可避免的。我也不认为战争迫在眉睫。但我确实认为，我们需要非常、非常务实和谨慎地向前推进。如果我们相对于中国继续保持真正意义上的强大，而且中国也知道在必要时我们会动用（军队），那么我们就会降低战争的可能性。”

北京将如何解决台湾问题

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