美高级卫生官员：美国对抗疫情「正在失败」

（德国之声中文网）随着美国每日新冠确诊病例数来到六个月来新高，一位美国高阶公共卫生官员周日（8月8日）警告说，美国的疫情管控「正在失败」。

「我们真的不应该走到现在这个地步。」美国国家卫生研究院（National Institutes of Health）院长柯林斯（Francis Collins）在ABC（美国广播公司）的《本周》（This Week）电视节目中说：「在这方面，是的，我们是失败的。」

传染性极强的Delta变种病毒病例的增加，带来了一连串坏消息：美国的每日新增病例总数已急速增加至11.8万例，是今年2月以来的最高值；根据美国疾病管制与预防中心（CDC）数据，平均7日的死亡数从两周前的251人，跃升到上周五（8月6日）的454人; 越来越多的年轻人受到影响，美国佛罗里达等州的儿童医院正「不堪重负」。

对Delta变种病毒的恐惧使得疫苗接种率大增。然而，尽管有大量的科学数据证实了疫苗的安全性，仍然有数百万人，尤其是保守地区的人持怀疑态度。

「如果我们能更有效地让每个人都接种疫苗，我们就不会出现现在这种Delta病例的激增情况。」柯林斯说：「现在我们正在付出可怕的代价。」

疫苗批准可望引发强制接种

美国国家过敏和传染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）的传染病学专家福奇(Anthony Fauci)同时指出，美国食品药物管理局（FDA) 可能在本月对关键疫苗做出最终批准，他并预测这一举措将刺激私营部门丶学校和大学的疫苗强制接种潮。

目前，FDA只对辉瑞（Pfizer）丶莫德纳（Moderna ）和强生（Johnson & Johnson）公司的疫苗给予了紧急使用批准，但该机构预计很快将会对辉瑞疫苗给予全面批准。

福奇在全国广播公司（NBC）的《与媒体见面》（Meet the Press）节目上说：「我希望这能在8月内完成。」

美国联合航空(United Airlines)通知其员工，他们需要在10月25日前、或者FDA对其中一种疫苗给予完全批准后的5周内进行全面接种，以先到来的日期为准。

迪士尼（Disney）和沃尔玛（Walmart）也已经宣布了对白领员工施打疫苗的强制要求。微软（Microsoft）丶谷歌(Google)和脸书(Facebook)则表示，他们将要求员工和访问其美国办公室的访客提供疫苗接种证明。

儿童间传染仍是担忧

不过，目前12岁以下的儿童还没有资格接种疫苗。柯林斯也说，现在因为新冠肺炎而住院的儿童人数达到了1450人，这是疫情以来的最高数量。

在是否該戴口罩的新一輪辩论中，柯林斯说，如果回到学校面对面上课的儿童没有被要求戴口罩的话，「这种病毒将更广泛地传播。」他说：「这很可能会导致学校爆发疫情，孩子们将不得不回到远程学习，而这正是我们想要防止的事情。」

CDC周日在一条推特消息中说，即使是没有症状的儿童也会传播新冠病毒，「2岁或以上的儿童在公共室内环境中应戴口罩，包括在学校。」

美国教育部部长卡多纳（Miguel Cardona）周日在哥伦比亚广播公司（CBS）的 《面对国家》（Face the Nation）节目中指出，应该让学校都设立临时疫苗接种站，让学生更自在地前往接种。他并呼吁学校「遵循CDC的指导，让我们的教育工作者和教育领导人带头」。

佛罗里达州是受最新疫情影响最严重的州之一，该州州长迪尚特(Ron DeSantis)在发布禁止该州学区强制佩戴口罩的命令时，引发了一场政治骚乱。但由于该州的医院正承受病人过多的重担，少数学区表示，他们将抵抗此一命令。

「我们的儿童医院已经完全不堪重负。」佛罗里达国际大学的传染病专家马蒂（Aileen Marty）告诉CNN：「我们的儿科医生丶护士和工作人员都筋疲力尽，而孩子们正在遭受痛苦。这绝对是毁灭性的。」

(法新社丶美联社丶ABC丶CBS丶NBC等)

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