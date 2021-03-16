美高官访韩 吁美韩同盟因应中朝威胁

（德国之声中文网）正在韩国访问的美国国务卿布林肯称，中国的对外政策日益具有攻击性。一同出访的国防部长奥斯汀则呼吁加强美国与韩国的联合，以更好应对来自中国和朝鲜的安全威胁。

美国两位部长级官员此次东亚之行的第一站是日本。日美两国的外长、防长16日在东京会晤后发表联合声明，对日益增长的中国权力诉求表示“严重忧虑”。联合声明谴责了“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京最近修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。布林肯在东京对日本媒体表示，中国的做法是“加剧而不是缓结紧张局势”。

周三（3月17日）抵达首尔后，布林肯对媒体表示，北京的做法“对内加大压制，对外更具攻击性，包括在东海、涉及钓鱼岛、南中国海以及台湾”。他在首尔谈及此前与日本同僚的会谈时说，“在有关台湾和台湾海峡的问题上，日本切实关注势态”，双方协商了看法。

布林肯表示：“我们期待有机会以非常明确的方式，向我们的中方对话伙伴表达我们对其采取的某些行动的关切。”他在首尔表示，“重要的是我们应该共同明确表示，中国不能期待这样做不必承担后果。“

韩国接近四国集团？

奥斯汀在同韩国国防部长官徐旭会晤前强调了美韩两国加强，联合的重要性。他说：“鉴于前所未有的来自中国和朝鲜的威胁，美韩同盟比以往任何时候都更重要。”奥斯汀还称美韩同盟是东北亚和平、安全与繁荣以及自由开放的印太的关键所在。

韩国国内呼吁文在寅政府加强同美、日、印、澳“四国集团”合作的呼声日益高涨。韩国《中央日报》发布社评认为，韩国“不能再犯过去曾经的错误，尤其是对待朝鲜”。首尔梨花女子大学教授、国际关系研究者李雷夫（Leif Eric-Easley）对德国之声表示，四国集团对韩国至关重要，因为它将是“拜登政府外交政策的一个支柱”。

“四国集团不是一个反中国的同盟，而是一个由志同道合的国家组成的意在应对共同挑战、认同建立在规则基础上的国际秩序的联盟。”李雷夫认为，四国峰会将推动应对全球疫情、气候变化、科技供应链安全方面的合作，“北京不会成为针对的目标，除非中国违犯现有准则，包括航行自由、和平解决争端、贸易承诺和保障人权等。”他补充说，这些议题都是符合韩国的国家利益的。“如果韩国表现出自己是能为自由开放的印太做出贡献的一个力量，就能在对朝鲜问题上获得更大的外交优势。”

奥斯汀和布林肯将于周四结束对韩国的访问。之后的3月18日和19日，布林肯和美国国家安全顾问沙利文将与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、中国国务委员兼外长王毅在阿拉斯加举行“2+2”会晤。

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