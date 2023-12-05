美高官访印 讨论调查刺杀锡克教人士的阴谋

（德国之声中文网）美国白宫周一发表的一份声明中指出：“费纳（Jon Finer）先生认可印度成立一个调查委员会，调查在美国发生的致命阴谋的举措，并强调了追究任何对暗杀事件负有责任者的责任的重要性。”

上周，美国司法部声称，印度一名政府官员在美国境内策划了一次刺杀一名锡克教分离主义分子的阴谋，但这一行动未获成功。司法部同时宣布对一名被指策划谋杀行动的男子提出指控。

据称，这起暗杀的目标是总部设在美国的“锡克教正义”组织（SFJ）的总法律顾问潘农（Gurpatwant Singh Pannun）。 潘农是锡克教分离主义者，拥有美国和加拿大双重国籍。

印度方面否认政府官员与暗杀计划有关，并表示这种暗杀阴谋违反了印度政府政策。

印度政府上周表示，将对美国提出的关切展开正式调查。

今年6月18日，锡克教领袖尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）在加拿大不列颠哥伦比亚省萨里市（Surrey）的锡克教寺庙内遭枪杀，激怒了加拿大的锡克教群体。

尼贾尔是积极的“卡利斯坦”运动（Khalistan）倡议人士，主张在印度旁遮普建立锡克教徒的独立国家。

“卡利斯坦”运动长期以来被印度政府视为国家安全威胁，在印度国内遭到禁止。尼贾尔也在2020年遭印度当局通缉、列为恐怖份子。

加拿大在9月18日驱逐了一名印度外交官，指控印度政府可能跟加拿大籍锡克教领袖的暗杀事件有关。加拿大总理特鲁多称，有“可信”资讯指向印度政府人士为该暗杀事件的幕后黑手。

印度方面则否认特鲁多的指控，也驱逐了加拿大外交官。新德里还随即暂停处理加拿大公民签证申请、对印度国民发布赴加旅游警示。

路透社报道指出，最近几周美国总统拜登、白宫国家安全顾问沙利文、中情局局长伯恩斯以及国务卿布林肯都与印度方面的相关官员讨论了暗杀的问题。

这个问题对于美印两国都非常敏感，因为两国试图在面对崛起的中国的背景下建立起更紧密的关系。

费纳访印期间与印度外长苏杰生、国安顾问多瓦尔（Ajit Doval）等政府官员举行了会晤。白宫方面表示，双方还讨论了中东事态发展，包括以哈战争、战后加沙重建计划以及最近红海商船遇袭事件等。

（路透社）

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