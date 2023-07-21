美高官訪華成效不彰？共和黨批拜登政府軟弱

（德國之聲中文網）美國眾議院「美國與中共戰略競爭特設委員會」週四（7月20日）召開聽證會，就如何妥善處理美中關係展開激烈辯論。會上，部分共和黨議員認為，美國高官近期積極與中國高層接觸是一種「軟弱」的表現，遭到民主黨議員的強烈反駁，並稱對此論述感到「相當震驚」。

該委員會主席、共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）在開場時批評，拜登政府是在與北京進行「殭屍接觸」（zombie engagement），並質疑拜登政府為了推動美中高層互動，停止抵禦中國的侵略行徑。

加拉格爾表示，拜登政府對中國人權、半導體出口限制等採取了較強硬的措施，然而在過去6至7個月以來，其中國政策似乎轉移了重心。

今年2月爆發「間諜氣球事件」之後，中美關係降至冰點。加拉格爾批評，美國不僅未向中國共產黨究責，反而「追著中國的外交官在全球到處跑」，積極推動恢復與中國高層對話，彷彿其不需要道歉。

「就我看來，良好政策卡在跨部門程序的煉獄之中，顯然被犧牲在『殭屍接觸』的祭壇上，」加拉格爾說，並指控拜登政府延誤了多項對中制裁舉措。6月，他投書《華爾街日報》時就曾提到「殭屍接觸」一詞，指拜登政府重啟了過去數十年來已被證明無效的對中接觸政策：推動對話與合作的同時，因擔心激怒中國，而不尋求自身防衛措施。

據「昆西國家事務研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）旗下網路雜誌「Responsible Statecraft」報導，共和黨議員吉梅內斯（Carlos Gimenez）在聽證會上問道：「中國上一次要求會見美國高級官員是什麼時候？我們繼續要求與中國舉行高級別會議，你不覺得這可能被全世界視為軟弱的表現嗎？」

部分民主黨議員強力反駁這項論述，並稱對相關說法感到「相當震驚」。其中，民主黨眾議員奧金克洛斯（Jake Auchincloss）對於聽證會將「外交政策」與「軟弱」錯誤地劃上等號，表達了不滿。

接觸外交未果？

近期美國高官陸續訪中，繼布林肯6月中旬重啟延宕已久的訪華之旅後，美國財長耶倫（Janet Yellen）、氣候特使克里（John Kerry）皆在7月相繼造訪北京。

外界觀察，相較上述美國現任官員，目前仍在中國出訪的前美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）似乎更加受到北京禮遇。他在18日突訪中國之後，已分別會晤了中國國家主席習近平、中共中央外事辦主任王毅，以及中國國防部長李尚福。

此前，白宮表示知悉基辛格此行，並強調這只是「一位公民」的私人訪問。20日，白宮進一步對基辛格到訪北京期間，較現任華府官員接觸到更多中方官員表示遺憾。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說：「一個普通公民可以與（中國）國防部長會面並進行溝通，而美國（政府官員）卻不能，這令人遺憾。」

柯比強調，美方仍會繼續致力讓兩國軍事「溝通渠道恢復暢通」，因為若缺乏溝通渠道，將導致雙方在緊張局勢下的誤判風險增高。

儘管近期中美高層互動增多，但雙方的軍事往來仍未恢復。美國上月表示，中方拒絕兩國防長在新加坡會面的邀請。此舉背後原因被認為是美國尚未撤銷對李尚福的制裁。李尚福擔任中國防長之前，曾因涉嫌參與從俄羅斯進口武器而受到美國制裁。

中國外交部當時則批評，美方應立即撤銷對李尚福的制裁，並且「採取實際行動為對話溝通掃清障礙、營造氛圍、創造有利條件」。

檢討美中經貿關係

在20日的聽證會上，共和黨議員也認為美國在經貿上對中國的態度不夠強硬；其中2位議員更呼籲，應終止與中國的所有貿易往來，嚴格禁止技術出口至華為等中國科技企業。 「我們必須停止一切對華貿易，因為與他們（北京）成為合作夥伴會危及我們的未來，」共和黨議員盧特克邁耶（Blaine Luetkemeyer）說。

他補充道，當中國在經濟上超越美國時，「我們就完了」，並引用投資銀行高盛集團（Goldman Sachs）的預測報告，稱中國「最終將在未來10年內超越美國」。屆時，他認為中國「將能夠對全球所有的經濟夥伴發號施令」。

而部分民主黨議員則認為，若與中國在經濟上完全脫鉤，將削弱美國企業的全球競爭力。美國商務部負責出口管理的助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）表示，美國不尋求與中國脫鉤，但已採取一系列措施確保北京無法獲得「可用來威脅美國國家安全利益的技術」，包含涉及軍民兩用技術的相關出口限制。

香港《南華早報》報導，聽證會上針對中美投資及貿易的唇槍舌戰，凸顯了華盛頓在對待北京的態度上存在越來越大的分歧。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



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