美高官：支持资助太平洋岛国 抗衡中国影响力

（德国之声中文网）美国众议院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）周五（2月16日）表示，他支持向美国盟友太平洋岛国提供资金，以对抗中国的影响力，并将推动将这些国家纳入任何安全援助补充法案。 这名来自德克萨斯州的共和党众议员在《基督教科学箴言报》（The Christian Science Monitor）主办的记者见面会上表示："这是我们对抗中国恶意影响的关键部分，正如你们所知，中国正在逐一收买这些岛国。"

密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛和帛琉（帕劳）去年与美国达成了为期20年的新资助计划。根据该计划，美国将提供经济援助，同时获得太平洋大片战略地区的独家军事准入权。中国对此权利觊觎已久。

然而，尽管美国共和、民主两党都支持这项被称为"自由联合协定"（Compacts of Free Association，COFA）的新计划。但这笔资金尚未获得美国国会的批准，尽管目前需要的额外金额相对较小，只有23亿美元，但仍让这些太平洋岛国感到忧心。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



"首要战略任务"

面对美国国会预算延宕、新资助迟迟未获批准，与美国达成"自由联合协定"的太平洋岛国的领导人纷纷警告美方，中国正积极拉拢他们、利诱他们舍弃台湾。拜登政府多次呼吁国会尽快通过COFA预算，并强调中国正伺机而动。白宫的东亚事务资深主管拉普霍珀（Mira Rapp-Hooper）周四向美国和平研究所表示，为COFA争取资金是今年必须处理的首要战略任务，"务必要做到"。

美众院外委会主席麦考尔周五还强调，他主张为COFA提供9亿美元的一揽子资金，但对其他数字持开放态度。美国参议院本周早些时候通过了一项950亿美元的对外援助补充支出法案。该法案是针对乌克兰、以色列和台湾，并不包括COFA资金。麦考尔指出，他将努力确保COFA拨款纳入众议院可能在3月中旬进行的表决中。他说："众议院希望对此有自己的版本。我们不只是参议院补充法案盖橡皮图章。"

麦考尔于去年4月率领代表团访问台湾

挺台受中方制裁

麦考尔于去年4月率领代表团访问台湾并会晤台湾总统蔡英文，随后受到中国方面的制裁。中国外交部在相关声明中表示，麦考尔"近年来频繁采取干涉中国内政、损害中方利益的言行"。麦考尔则回应称，受到中国共产党的制裁是一种"荣誉勋章"，"没有什么能够遏阻美国支持自由民主的国家，包括台湾"。去年8月，他和美国外委会印太小组委员会主席金映玉(Young Kim)发表声明，欢迎台湾副总统赖清德访问美国。

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