美高官指责中国搞冷战

(德国之声中文网) 柯林斯(Michael Collins)周五(7月20日)在科罗拉多阿斯彭安全论坛上说，北京并不想陷入战争，但是在当前习近平治下，中国正静悄悄地"在多条战线上破坏美国"，这与俄罗斯明目张胆的手法有所不同。柯林斯指出，中国当前针对美国的手法，某种程度上就是在搞冷战，"这虽然与当年美苏阵营之间的冷战不同，但是从定义上来讲就是冷战。"

目前，美中贸易纠纷正在逐渐升级，但是两国之间的冲突却远远不局限于此。美国方面担心中国试图窃取各类商业机密、获取美国科技的研发细节信息。中国军队的现代化进程、在南海岛礁大兴土木也令美国如芒在背。

科罗拉多阿斯彭安全论坛创立于2010年，与会者包括美国军界、政界、情报界的现任或前任官员，以及经济界的国防安全相关代表人物、研究机构的专家学者等等。

各路专家纷纷呼吁警惕中国

在本周的早些时候，其他专家、学者也在该安全论坛上就中国日益增强的影响力提出了警告。但是，在美国担心中国的同时，华盛顿又在朝鲜核问题上需要北京的协助。

本周三，美国联邦调查局局长雷(Christopher Wray)说，中国现在就是美国所面临的最广泛、最主要威胁，联邦调查局在全球50多个国家调查发现的经济间谍行为都可以追溯到中国。雷局长认为，美国决不能对此轻视。

美国国家情报总监科茨(Dan Coats)也就中国作出警告。他说，中国试图窃取美国商业机密、学术研究成果，美国必须对此持强硬立场。

美国东亚及太平洋事务助理国务卿董云裳(Susan Thornton)则说，提高公众对美国高校中数十万中国学生的关注，也可以是降低潜在损害的方法之一。

曾经担任美国国防部安全局局长的赖特（Marcel Lettre）表示，中国的国防预算位居全球第二，其常备军的地面部队规模全球第一，空军力量位居全球第三，海军则拥有300余艘水面舰只以及60余艘潜艇，"它们都在现代化升级改造过程中。"赖特还指出，中国在网络、人工智能、工程、科技、反卫星武器、高超音速武器等方面也在寻求突破。

美国国防情报局总监阿什利中将(Robert Ashley）曾在今年初对国会表示，中国正在开发远程巡航导弹，某些型号具备超音速巡航能力，"五角大楼已经注意到，中国对此类武器的测试次数已经超过美国20余次。"

曾在小布什麾下担任美国国家安全委员会国防政策和武器控制部门主任的米勒(Franklin Miller)则强调，中国的军备研发之迅速，突显美国就此与北京展开对话的必要性。"我们需要采取一些行动。我对这些行动取得成功的期望不高，但是这不代表我们就不应该去尝试。"

助理国务卿董云裳

软实力

不过，助理国务卿董云裳认为，面对崛起的中国，美国不必太悲观。她在科罗拉多阿斯彭安全论坛上说，中国抓住了新世纪最初几年的发展机遇，当时美国正忙于处理中东问题以及后来的经济危机。"我们现在必须回到那些我们所擅长的事情上来。我们美国的软实力远远强于他们中国的软实力。他们并不具备美国体制的吸引力。我认为，我们在全球的伙伴明白美国和他们站在同一边，知道我们不会将自己的意志强加于他们，知道我们会与他们合作。"

柯林斯也说，即便是中国的伙伴国，也不想采纳中国的生活方式。"在这场标准、规则、行为准则之斗争中，我非常乐观地相信，自由主义的国家秩序强于中国所推崇的压迫性准则。我相信其他国家不愿意采纳它。"

文山/石涛/(美联社、CNN)