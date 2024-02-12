 美高官健康状况须公开 防长奥斯汀宣布入院治疗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2024

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时政风云

美高官健康状况须公开 防长奥斯汀宣布入院治疗

美国五角大楼一名发言人表示，国防部长奥斯汀周日在华盛顿入院治疗疑似急性膀胱病症。70岁的奥斯汀随后将职责转交副防长希克斯。

Lloyd Austin | US Verteidigungsminister | beim Treffen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg

五角大楼的迅速反应似乎显示，决意要避免再次发生上月的政治风波

（德国之声中文网）在美国，按惯例，政府最高层官员会公开其健康状况。因此，上月，共和党和民主党议员均批评奥斯汀未及时公开他在12月和1月的癌症诊断及随后的入院治疗，包括未告知总统拜登。前总统特朗普在内的共和党人士呼吁免除奥斯汀职务。

对拜登而言，当时的事件也颇为尴尬，奥斯汀本人则在一次电视播出的新闻简报会上致歉。2月29日，他按期将须在国会就当时的事件发表证词。

拜登当时表示，他对奥斯汀仍有信心。但他同时也表示，奥斯汀当时未告知他，这是一个失误。

五角大楼决意避免再起风波

此次五角大楼宣布防长入院治疗，并迅速决定将其职责移交副防长，显示决意避免上个月的政治风波重演。

收治奥斯汀的医院在周日晚些时候一份声明中表示，尚不清楚奥斯汀须入院多久。但声明称，奥斯汀有关癌症病情的预期仍非常好，此次的膀胱病症应不会影响其痊愈。

奥斯汀是一名退休四星上将，曾率领驻伊拉克美军，是美国首位黑人防长。上月美军对受伊朗支持的伊拉克一个武装组织发动报复性袭击时，奥斯汀仍在医院治疗。

奥斯汀上月未公开病情的事件目前仍在接受调查，包括五角大楼检察长办公室的调查。众议院军事委员会的共和党籍主席罗杰斯（Mike Rogers）提出了奥斯汀作证的要求。

奥斯汀原定周三前往布鲁塞尔出席乌克兰防御联络组的一次会议。目前尚不清楚他的入院是否将影响这些行程安排。

（路透社）

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