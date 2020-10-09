 美高官：中国正在新疆实施“接近于”种族灭绝的犯罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2020

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美高官：中国正在新疆实施“接近于”种族灭绝的犯罪

上周，美国国家安全顾问奥布赖恩说，中国正在新疆对穆斯林实施“接近于”种族灭绝的犯罪。本周，副国家安全顾问博明再次谴责中国在其境内保留“集中营”。这表明美国对中国立场进一步强硬。

DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ (AFP/G. Baker)

资料图片：新疆和田附近的“再教育营”

（德国之声中文网）周五（10月23日），美国副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）谴责中国对维吾尔族穆斯林的打压，称中国没有任何理由在其境内保留“集中营”。

DW.COM

继上周以法案禁止进口新疆强迫劳动产品，美国众议院又在30日表决与新疆的强迫劳动有关的法案。虽然该法案最后成功送交参院，但却被共和党批评为企业增添负担。

早前有报导指美国拟封杀所有新疆出产的棉花、成衣、番茄等，但14日宣布的禁令没有预期广泛。

德国之声在2月底根据从新疆外泄的「墨玉名单」，显示中国政府如何系统性的将大量维吾尔人送进「再教育营」。德国之声进一步组成调查小组，透过研究和访谈发现更多内幕。系列文章将揭露维吾尔族人进入「再教育营」后，到底发生了什么事情？

根据受访者向德国之声表示，被迫认罪后，他们会被安排出席「假审判」，之后被判刑入狱继续关押。这种过程可能来来回回数次。除了强迫劳动，受访者更提到被消失的神职人员或是被强奸的妇女。这些恐怖故事若为真，许多维族人恐活在身心受创的人间炼狱。

博明是特朗普总统对华政策制定中的重要人物，他在以中文普通话对英国一家政策智库的在线讲话中，发表了上述意见。博明的观点代表美国对中国的进一步强硬表态。在今年的美国总统选战中，共和党候选人特朗普将对中国采取强硬立场作为其外交政策的重要主题。

上周，博明的上司、美国国家安全顾问奥布赖恩（Robert O'Brien）说，中国正在新疆对穆斯林实施“接近于”种族灭绝的犯罪。

美国谴责中国对新疆维吾尔族人和其他少数民族穆斯林的打压，并对执行打压政策的官员实施制裁。

不过，到目前为止，美国还没有将中国政府的做法称为 “种族灭绝”。这一称谓含有法律上的重大意义，必将要求对中国采取更强硬的行动。

联合国估计超过100万穆斯林在新疆被拘押，活动人士称那里正在发生反人类和种族灭绝的罪行。中国否认有任何滥用法律的行为，并称其在该地区建立集中营地是为了提供职业培训，帮助打击极端主义。

在博明发表这番言论的同一天，中国国家主席习近平发表了纪念中国军队“抗美援朝”70周年讲话。他在讲话中称，“我们决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损”。

习近平在讲话中并没有直接提到当下的美国。如今，中美关系降至几十年来的最低点，两国在贸易、技术、人权和新冠疫情等多个领域发生摩擦。

观看视频 07:53

新疆独家报导: 假罪名与假审判

 

张平/ 达扬（路透社）

 

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