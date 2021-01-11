 美驻荷大使见台湾代表 蓬佩奥：取消限制非仓促决定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美驻荷大使见台湾代表 蓬佩奥：取消限制非仓促决定

蓬佩奥宣布取消美台官员互动限制後，美国驻荷兰大使11日成为首位在美国使馆与台湾代表见面的官员。同日，蓬佩奥说，9日宣布的消息并非仓促的决定，而是考量後的作为。

USA Außenminister Pompeo Kubapolitik

美国国务卿蓬佩奥在美国之音总部发表的一场演说中说，他老早便希望美国能解除美台交往的限制，并再次强调9日的声明经过审慎考虑。

(德国之声中文网) 在美国国务卿蓬佩奥宣布取消美台官员互动的限制後，美国驻荷兰大使胡克斯特拉 (Pete Hoekstra) 于11日率先在美国驻荷兰大使馆接见台湾驻荷兰代表陈欣新。胡克斯特拉也在个人推特发文分享双方会面的照片，直指11日的会面创造了历史。

胡克斯特拉在文中写道：「我在美国使馆接见了台湾代表陈欣新。很高兴得知现在美国国务院全球各地的同事能开始在使馆内接见来自台湾的朋友。感谢驻荷兰台北办事处的友谊。」

陈欣新在事後接受台湾媒体《中央社》的访问，表示胡克斯特拉在蓬佩奥宣布取消双方官员互动限制後，立即邀请她前往美国大使馆，双方也在会见过程中，针对荷兰等议题交换意见。

《中央社》也报导，美国国务院负责政治与军事事务的助理国务卿库柏 (Clarke Cooper) 11日也与台湾驻美代表萧美琴进行了闭门会晤，不过双方未公开会面的地点。美国国务院11日于「每日行程公告」上，列出了库柏会晤萧美琴的行程。

Singapur | Rüstungsgeschäft mit Taiwan | Zhao Lijian

中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上，也针对蓬佩奥宣布取消台美官员往来限制之举，做出强硬的批评。

碍於会面采闭门形式，萧美琴也未针对会晤向媒体多做说明。不过，11日并非库柏与萧美琴两人首次会面。萧美琴曾在去年7月赴美就职後与库柏会面。当时库柏在推特上发布双方会面时的合影，并说两人会合作维持亚太地区的和平与稳定。

此外，中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上，也针对蓬佩奥宣布取消台美官员往来限制之举，做出强硬的批评。赵立坚表示，中国坚决反对美国的举动，并予以强烈谴责

他说:「台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是双方建立和发展外交关系的前提。我们敦促美国恪守一个中国原则和中美三联合公报规定，停止任何提升美台关系、加强与台军事联系的言行。我们奉劝蓬佩奥之流认清历史潮流，停止操弄涉台议题，停止倒行逆施，不要在错误和危险的道路上越走越远，否则必将遭到历史严厉惩罚。」

蓬佩奥: 解除美台交往限制是经过考量後的决定

DW.COM

囿于“一个中国”政策，美国数十年来一直限制对台交往的规模和级别。在新总统拜登即将上任之际，即将离任的国务卿加大了在台湾问题上对北京的施压力度。本周六晚间，蓬佩奥宣布，不再限制美国与台湾之间的官方往来。

美国国务卿蓬佩奥表示，美国将派遣美国常驻联合国代表克拉夫特访问台湾。最新消息指出克拉夫特访台将在下周成行。

同一天，美国国务卿蓬佩奥在美国之音总部发表的一场演说中，在回应美国之音台长芮里（Robert Reilly) 的相关提问时表示，他老早便希望美国能解除美台交往的限制，并再次强调9日的声明经过审慎考虑。

芮里在提问时表示，蓬佩奥近日与澳洲丶加拿大与英国发表联合声明，谴责港府大规模逮捕民主派人士，并且解除美台交往限制，而美国驻联大使克拉夫特也将出访台湾。芮里问蓬佩奥，美国政府希望透过这些作为达到什麽目的，蓬佩奥表示：「我希望美国很久之前便做下这个决定。这并非仓促的决定，而是我们经过考量後的作为。这个决定是我们在面对中共带来的挑战时，制定保护美国自由决策中，很重要的一环。」

此外，美国国务院发言人奥塔加斯 (Morgan Ortagus) 11日也在推特发文，回应中国官媒《环球时报》10日在一篇评论中，假设蓬佩奥可能在卸任前出访台湾的传闻。奥塔加斯在推文中写道：「抱歉《环球时报》，你又再次做了错误的假设。国务卿本周出访欧洲的行程，将是他卸任前最後一次出访。」

奥塔加斯重申，蓬佩奥本周无计画出访台湾，但美国会继续支持台湾。她也呼吁中国共产党应该以负责任的态度行事，并停止相信他们的政令宣导中的谎言。她在推文中写道：「他们的恐慌外交是既无道理又危险的。」

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Kombobild | Donald Trump und Joe Biden

特朗普卸任前打「台湾牌」 拜登团队如何接招? 11.01.2021

在美国国务卿蓬佩奥9日对台美关系做出重大宣布後，两岸反应激烈。专家告诉德国之声，特朗普政府在卸任前宣布此消息，给了新任政府一个难解的习题。

US-Außenminister Mike Pompeo in Griechenland I Thessaloniki

蓬佩奥不再限制美台官方往来 10.01.2021

囿于“一个中国”政策，美国数十年来一直限制对台交往的规模和级别。在新总统拜登即将上任之际，即将离任的国务卿加大了在台湾问题上对北京的施压力度。本周六晚间，蓬佩奥宣布，不再限制美国与台湾之间的官方往来。

Symbolbild Grafik Weltmacht USA China Adler, Drache

客座评论:特朗普政府鹰派对中国的“末日攻击” 11.01.2021

美国务卿蓬佩奥1月9日宣布，国务院已取消全部对美台官员接触的“自我设限”。他认为这些相关限制是基于美国外交部门“数十年来复杂的内部规章”，结果“单方面取悦北京”，而美台共享“民主价值观”，美台关系不会被官僚主义的“自我设限”所束缚。这是特朗普政府对中国的最新打击，北京称之为华盛顿的“最后疯狂”，时评人邓聿文用“末日攻击”来形容。

广告

媒体看中国

G20 Gipfel in Hamburg | Trump & Jinping & Merkel

德语媒体：中美开战，仅17%的德国人站在美国一边

如果中美发生冲突，德国会站在哪一边？《星期日世界报》的一份调查揭示了民众的意愿；终于世界卫生组织调查新冠病毒源头的工作组确定了前往中国的日期，《法兰克福汇报》称寻找病毒来源是一个政治敏感话题。  