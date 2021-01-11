美驻荷大使见台湾代表 蓬佩奥：取消限制非仓促决定

(德国之声中文网) 在美国国务卿蓬佩奥宣布取消美台官员互动的限制後，美国驻荷兰大使胡克斯特拉 (Pete Hoekstra) 于11日率先在美国驻荷兰大使馆接见台湾驻荷兰代表陈欣新。胡克斯特拉也在个人推特发文分享双方会面的照片，直指11日的会面创造了历史。

胡克斯特拉在文中写道：「我在美国使馆接见了台湾代表陈欣新。很高兴得知现在美国国务院全球各地的同事能开始在使馆内接见来自台湾的朋友。感谢驻荷兰台北办事处的友谊。」

陈欣新在事後接受台湾媒体《中央社》的访问，表示胡克斯特拉在蓬佩奥宣布取消双方官员互动限制後，立即邀请她前往美国大使馆，双方也在会见过程中，针对荷兰等议题交换意见。

《中央社》也报导，美国国务院负责政治与军事事务的助理国务卿库柏 (Clarke Cooper) 11日也与台湾驻美代表萧美琴进行了闭门会晤，不过双方未公开会面的地点。美国国务院11日于「每日行程公告」上，列出了库柏会晤萧美琴的行程。

碍於会面采闭门形式，萧美琴也未针对会晤向媒体多做说明。不过，11日并非库柏与萧美琴两人首次会面。萧美琴曾在去年7月赴美就职後与库柏会面。当时库柏在推特上发布双方会面时的合影，并说两人会合作维持亚太地区的和平与稳定。

此外，中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上，也针对蓬佩奥宣布取消台美官员往来限制之举，做出强硬的批评。赵立坚表示，中国坚决反对美国的举动，并予以强烈谴责。

他说:「台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是双方建立和发展外交关系的前提。我们敦促美国恪守一个中国原则和中美三联合公报规定，停止任何提升美台关系、加强与台军事联系的言行。我们奉劝蓬佩奥之流认清历史潮流，停止操弄涉台议题，停止倒行逆施，不要在错误和危险的道路上越走越远，否则必将遭到历史严厉惩罚。」

蓬佩奥: 解除美台交往限制是经过考量後的决定

同一天，美国国务卿蓬佩奥在美国之音总部发表的一场演说中，在回应美国之音台长芮里（Robert Reilly) 的相关提问时表示，他老早便希望美国能解除美台交往的限制，并再次强调9日的声明经过审慎考虑。

芮里在提问时表示，蓬佩奥近日与澳洲丶加拿大与英国发表联合声明，谴责港府大规模逮捕民主派人士，并且解除美台交往限制，而美国驻联大使克拉夫特也将出访台湾。芮里问蓬佩奥，美国政府希望透过这些作为达到什麽目的，蓬佩奥表示：「我希望美国很久之前便做下这个决定。这并非仓促的决定，而是我们经过考量後的作为。这个决定是我们在面对中共带来的挑战时，制定保护美国自由决策中，很重要的一环。」

此外，美国国务院发言人奥塔加斯 (Morgan Ortagus) 11日也在推特发文，回应中国官媒《环球时报》10日在一篇评论中，假设蓬佩奥可能在卸任前出访台湾的传闻。奥塔加斯在推文中写道：「抱歉《环球时报》，你又再次做了错误的假设。国务卿本周出访欧洲的行程，将是他卸任前最後一次出访。」

奥塔加斯重申，蓬佩奥本周无计画出访台湾，但美国会继续支持台湾。她也呼吁中国共产党应该以负责任的态度行事，并停止相信他们的政令宣导中的谎言。她在推文中写道：「他们的恐慌外交是既无道理又危险的。」

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