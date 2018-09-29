美驻联合国大使辞职 特朗普又失一员将

（德国之声中文网）美国总统特朗普已经批准了这一辞职请求。特朗普称，黑利在一年前就已表达了她希望"休息"一段时间的愿望，并称黑利的工作十分出色。有关驻联合国大使的继任人选问题，特朗普表示将在两到三周内做出决定，并希望黑利将回到一个新的工作岗位上。

黑利表示，她不会作为候选人参加2020年总统竞选，而是将支持特朗普竞选连任。她还表示："意识到什么时候该走，这很重要。"

尽管在上次总统大选的预选阶段，黑利并不是特朗普的支持者，但作为保守派共和党人，她一直对特朗普态度忠诚。出生于南卡罗来纳州的黑利，父母都是来自印度的锡克人，她成人后皈依基督教。

2010年，黑利当选南卡罗来那州州长，此前她是该州议会议员。2017年1月，美国国会参议院批准了对黑利担任主联合国大使的任命。在美国，驻联合国大使是一个重要职位，级别与内阁成员相当。

在出任驻联合国大使之前，黑利并没有太多的外交经验。但她很快就显露锋芒，成为美国强硬对外政策的言辞犀利的代言人，例如在对伊朗、朝鲜等问题上。

在黑利之前，特朗普的人事班子中已有多名高层官员自愿或被迫提前离任。自特朗普2017年1月上任以来，主动请辞或被解职的包括前国家安全顾问弗林（ Michael Flynn）和麦克马斯特（H.R. McMaster）、白宫幕僚长普里巴斯（Reince Priebus）、白宫通讯联络办公室主任希克斯（Hope Hicks）和斯卡拉姆齐（Anthony Scaramucci）以及国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）。

叶宣/李鱼（美联社、法新社等）