美驻联合国大使辞职 特朗普又失一员将

（德国之声中文网）美国总统特朗普已经批准了这一辞职请求。特朗普称，黑利在一年前就已表达了她希望"休息"一段时间的愿望，并称黑利的工作十分出色。有关驻联合国大使的继任人选问题，特朗普表示将在两到三周内做出决定，并希望黑利将回到一个新的工作岗位上。
黑利表示，她不会作为候选人参加2020年总统竞选，而是将支持特朗普竞选连任。她还表示："意识到什么时候该走，这很重要。"
尽管在上次总统大选的预选阶段，黑利并不是特朗普的支持者，但作为保守派共和党人，她一直对特朗普态度忠诚。出生于南卡罗来纳州的黑利，父母都是来自印度的锡克人，她成人后皈依基督教。
2010年，黑利当选南卡罗来那州州长，此前她是该州议会议员。2017年1月，美国国会参议院批准了对黑利担任主联合国大使的任命。在美国，驻联合国大使是一个重要职位，级别与内阁成员相当。
在出任驻联合国大使之前，黑利并没有太多的外交经验。但她很快就显露锋芒，成为美国强硬对外政策的言辞犀利的代言人，例如在对伊朗、朝鲜等问题上。
在黑利之前，特朗普的人事班子中已有多名高层官员自愿或被迫提前离任。自特朗普2017年1月上任以来，主动请辞或被解职的包括前国家安全顾问弗林（ Michael Flynn）和麦克马斯特（H.R. McMaster）、白宫幕僚长普里巴斯（Reince Priebus）、白宫通讯联络办公室主任希克斯（Hope Hicks）和斯卡拉姆齐（Anthony Scaramucci）以及国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）。
叶宣/李鱼（美联社、法新社等）
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
蒂勒森(Rex Tillerson)
2018年3月，特朗普宣布解除国务卿蒂勒森的职务，并由中央情报局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）接任。特朗普在接受媒体采访时说，他“自己作出了将蒂勒森解职的决定”，原因则是“政见不同”。他还补充说，蒂勒森“现在将会更加幸福”。去年11月，一度有消息称蒂勒森官位不保，当时特朗普还亲自辟谣。特朗普还曾说要和蒂勒森“智商大比拼”，以回应“蒂勒森曾称特朗普是蠢货”之传言。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
麦卡比(Andrew McCabe)
蒂勒森被解职后三天，美国联邦调查局副局长麦卡比也丢了工作。司法部长塞申斯(Jeff Sessions)给出的理由是麦卡比“行为不当”，认为其在针对希拉里·克林顿的调查工作中向《华尔街日报》提供了误导信息。麦卡比则认为，这是对他调查特朗普大选团队“通俄门”的报复，FBI前局长科米已经因此在去年5月被解职。值得注意的是，麦卡比早在今年1月就主动辞去了副局长职位，而以普通探员身份继续工作；到3月18日，他就能达到规定工作年限，享受FBI的全额退休金。但是他的解职通知却在两天前下达。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
科恩（Gary Cohn ）
白宫首席经济顾问科恩2018年3月初主动辞职。他强烈反对特朗普提高钢铁、铝材进口关税的做法，积极提倡全球自由贸易。他在花费11小时试图让特朗普回心转意、却徒劳无功之后，宣布辞职。他的离去也意味着特朗普经济团队中保守派势力胜出，让外界更加担心美国将进一步趋向贸易保护主义，甚至开启贸易战。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
斯蒂芬·班农
班农是特朗普麾下的重要成员。自选战期间起，这名右翼阵营的旗手人物就是特朗普的顾问，他支持特朗普“优先美国”的战略。然而，班农在白宫也没能呆满一年 。8月18日，白宫方面证实了班农离开特朗普团队的消息。班农随即重返他以前任职的极右翼媒体布莱巴特新闻（Breitbart News），继续担任执行主席。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
安东尼·斯卡拉穆齐（Anthony Scaramucci）
这位53岁的前对冲基金投资人绰号“莫齐”（Mooch），担任通讯联络主任仅10天。该职位此前空缺数月，然而，前海军陆战队上将约翰·凯利（John Kelly）上任幕僚长同日，斯卡拉穆奇就不得不离职。特朗普对斯卡拉姆齐臭名昭著的对其他高级官员的谩骂攻击感到不悦。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
沃尔特·肖布（Walter M. Shaub Jr.）
这位前政府道德办公室主任于2017年7月辞职。此前，他与白宫就特朗普的复杂金融资产发生争执。据称，肖布曾称特朗普政府是个“笑柄”。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
雷恩斯·普里巴斯（Reince Priebus）
这位前白宫幕僚长上任六个月后被迫离职，此前他与白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇发生公开口角。据称，普里巴斯是白宫西翼反对任用斯卡拉穆奇的人员之一。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
肖恩·斯派塞（Sean Spicer）
与总统和媒体关系都不好的这位白宫发言人辞职。此前，斯派塞告知特朗普他强烈反对任命斯卡拉穆奇为白宫通讯联络主任。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
迈克尔·杜布克（Michael Dubke）
2017年5月，这位白宫前通讯联络主任被要求离职。理由是认为他没能处理好有关俄罗斯干预美国大选的各种指责。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
詹姆斯·科米（James Comey）
特朗普解雇了联邦情报局局长（FBI）科米，理由是他处理克林顿电邮调查不当。但批评者认为，FBI调查特朗普选战团队与俄罗斯的关系才是真正的原因。
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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”
迈克尔·弗林（Michael Flynn）
2017年2月，特朗普的国家安全顾问弗林上任不到1个月就宣告辞职。他被发现曾在特朗普就职以前，与俄罗斯驻美大使谈及美国对俄制裁，并就该谈话误导副总统彭斯。