美驻穗领馆办讲座 为何被批“搞事情”？

（德国之声中文网）美国驻广州总领事馆微博账号和美国驻华大使馆微信公众号周三（7月15日）分别发布消息："在过去一个月的新闻和社交网媒里，一个热词几乎无处不在－－Black Lives Matter（黑人命也是命）。除了这个口号之外，Black Lives Matter运动有什么更深层的意义呢？为此，我们邀请了一位非洲裔美国人，来分享自己的亲身经历。7月18日下午2：30分在美国驻广州总领事馆，一起听听美国教育者、运动参与者Jason Boyd和Alexis Partee的分享，深入了解和讨论"黑人的命也是命"的民权运动以及其组织。"

该消息在微博上收获近1万次点赞，近1500次评论。但是评论的内容多以批评为主。有微博用户表示："广州不欢迎，别想在广州搞颜色革命"，还有网民指出："不要把美国"特产"带到中国，黑人朋友在广州甚至是其他城市都很安全。"

媒体点名批评

次日，中国官媒《环球时报》微信公众号发表来源为"观察者网"的文章对美国驻广州总领事馆的做法提出批评。文章指出："在相关运动引发美国国内巨大争议时，白宫从上到下都在'拒绝'这句标语。美国驻华使馆口中'几乎无处不在的热词'，事实上迟迟未出现在受到特朗普政府正面认可词汇的清单中。"

这篇名为"搞事情！美国领馆跑到广州输出'政治运动'"的文章认为："现在，有人选择在广州总领馆举办这场活动，显然不怀好意。"文章随后又提到："今年4月，美国国务院发言人'信口雌黄'称，广东等地在新冠肺炎疫情防控过程中出现了针对非洲人的歧视性做法。对此，赵立坚曾批评美方妄言耸听，挑拨是非，同时奉劝美方还是把精力放在本国疫情防控上，企图借机挑拨中非友好关系不可能得逞。"

文章在最后强调："而在美国，涌上街头抗议的非裔，同时也是新冠疫情中最脆弱的群体。……这样看来，最适合举行"黑人命也是命"沙龙讲座的场所，应该是白宫椭圆形办公室。"

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美领事馆：嘉宾"不代表政府立场"

美国驻广州总领事馆微博账号于17日发文提醒："明天18日下午，欢迎已报名的朋友来美领馆，参加'黑人命也是命'的讲座。和我们其他公众活动一样，该讲座旨在分享和讨论美国自身的热点话题，包括发展起伏、挑战争论等。这次主讲嘉宾是两位旅居广州、非政府的美国教育人士；他们来自不同族裔，将带来自己多元化的观点和亲身经历、感受，不代表政府立场。我们向来力求呈现不同的声音，介绍美国，欢迎开放和理性的探讨。"

根据该领事馆发布的信息，此次讲座免费，限额60人，超出限额者将无法接待。讲座开始前，购票链接的状态显示为"售罄"。

非洲国家大师致函中国外交部

值得一提的是，今年四月，在美国方面对中国提出有关歧视非洲人的批评前，非洲一些国家驻华大使已给中国外交部写信，要求正视一些中国人借防疫而歧视对待非洲人的现象。北京表示对此高度重视，并将"迅速进行梳理排查，加紧改进完善工作方式"。

"人权观察"组织也曾于5月初在其网站发文呼吁，中国政府应停止与新冠病毒疫情有关的非洲人歧视待遇。文章介绍："2020年4月初，中国最大非洲人社群所在地的广东省广州市当局展开专项行动，强制非洲人接受新冠病毒检测，并命令他们自我隔离或到指定旅馆隔离。接著房东开始驱逐非洲居民，迫使许多人在街头露宿，旅社、商店和餐馆都拒绝非洲人光顾。其他外国人群体基本上都没有受到这种对待。"

根据中国官方发布的数据，2019年12月25日，广州在住外国人共86475人，其中非洲国家人员共13652人，占广州市在住外国人总数的15.8%。

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