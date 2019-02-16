美驻澳大使警告太平洋小国:中国贷款好借不好还

（德国之声中文网）刚刚上任的美国驻澳大使亚瑟·卡瓦豪斯（Arthur Culvahouse Jr.）在堪培拉对记者表示，美国的盟国和西方自由民主国家有责任向民众讲清楚这样的贷款的危险。

之前，美国副总统彭斯曾提醒太平洋地区发展中国家警惕中国设置的"债务陷阱"。卡瓦豪斯说："我的用词可能更强烈一些，我把这叫做发薪日贷款外交（payday loan diplomacy）。"发薪日贷款，原意是门槛较低的短期现金借贷，被认为容易让借贷方陷于债务长期增长。

他说："这些钱很有吸引力，而且你知道很容易得到，但是最好还是看一看小字的注脚。"

有关中国通过贷款、补贴和其他财政手段推广外交、扩大政治影响力的指责，北京坚决予以否认，表示此类涉及资金的项目都是服务于双方的利益。

对于"债务陷阱"一说，中国尤其反应敏感。因为北京担心这会影响到其规模庞大的"一带一路"基础设施项目。

迄今为止，中国在很大程度上忽视了外界对其在斯里兰卡的建设投资活动的批评。国际舆论认为，由于斯里兰卡无力偿还高额的中国贷款，不得不将该国一个港口、机场和土地的使用权交给中国方面开发。而马来西亚和其他国家也对一些中资支持的项目多有批评，北京则试图予以平息。

在接受采访时，美国驻澳大使卡瓦豪斯暗示，特朗普或许不会很快访问澳大利亚。他说，在赴任前曾与白宫有过沟通，特朗普本人"日程很忙"，但他期待会有一系列"政府高层官员"今年内访澳。

卡瓦豪斯在共和党内人脉丰富。2016年总统大选前，特朗普委任他负责副总统搭档候选人的遴选审核。

来自田纳西州的卡瓦豪斯，曾是一家国际律师事务所的负责人。2008年美国总统大选前，他也曾协助为共和党总统候选人麦凯恩（John McCain）物色一位副总统搭档候选人。在里根任总统期间，卡瓦豪斯曾在1987年到1989年担任白宫顾问。

在他走马上任之前，美国驻澳大利亚大使的职位自2016年10月以来一直空缺。

叶宣/苗子（美联社）