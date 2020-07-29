 美驻港领事：勾结″香港反对派的指控″荒谬可笑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.08.2020

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时政风云

美驻港领事：勾结"香港反对派的指控"荒谬可笑

美国驻香港领事馆称，同香港人士的会晤既非秘密，也不神秘，所谓领馆代表同有关人士进行"勾结"的说法"是荒谬的"。

China Hongkong Proteste (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

"这类会晤既不秘密，也不神秘" 。2019年12月香港的一次示威活动

DW.COM

香港的「反送中」示威群众9月8日下午于中环遮打花园发起一场「香港人权与民主祈祷会」，并号召香港人一同遊行到美国驻港领事馆缴交请愿书。 然而，遊行在港铁中环站发生示威者破坏设施，导致港铁宣布关闭中环站后，再度演变成警民激烈冲突。

日前，美国驻港外交官因被拍到与香港泛民主派人士见面，被媒体揭露其学经历与家庭背景等隐私信息，就连丈夫孩童都被卷入。美国国务院大为光火，说领事与各界人士见面本来就是工作内容。

（德国之声中文网）美国驻香港总领事馆周五（8月7日）发表声明称，有关美国总领馆"勾结"香港有关人士的说法"荒谬可笑"。声明称："美国驻港澳领事馆的外交官同香港建制派、反对派以及香港社会各阶层人士都会进行会晤。这类会晤既不秘密，也不神秘。我方外交官的任务就是了解所在国度，并帮助所在国度的人士了解美国。将有关会晤称为'勾结' 的说法是可笑的。而这种指控本身恰恰说明，国安法的目的并不是营造安全，而是要迫使民主派人士噤声，并威胁那些要亲自践行言论自由权力的人士。"

近日，《北京日报》等中国官媒报道称，"早前被取消香港立法会参选资格的公民党核心成员梁家杰、杨岳桥等，被拍到与美国驻港澳总领事史墨客秘会，随即引发香港各界强烈愤慨。昨日，有市民团体报案称，梁家杰等人勾结外力，违反了香港国安法，要求警方彻查。全国政协副主席、香港前特首梁振英也直斥密会是'重大政治丑闻'，须向全社会解释他们谈话的内容。"

国安法

6月30日，北京颁布香港国安法，规定了"分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动和勾结外国或境外势力"4类罪名，最高刑罚是终身监禁。 此法的颁布在国际社会引起强烈反响，美国、英国及欧盟均批评北京此举违背了向香港实行"一国两制"的承诺。

分析家们普遍认为，北京出台的港版国安法是对一年来香港民主运动的直接回应。过去一年当中，"送中条例"引发的抗议浪潮席卷香港，示威者后来还提出了追查警方暴力及直选特首等要求。北京及忠于北京的香港政府拒绝了示威者的诉求，并称这是"境外势力试图颠覆中国政府的阴谋"。去年反送中抗议浪潮期间，美国驻港领事会晤黄之峰等民主派人士一事就曾被中方作为"外国势力制造事端"的证据。

一段时间以来，中美关系急剧恶化，香港问题也是双方争执的焦点之一。7月14日，美国总统特朗普签署《香港自治法》，取消美国给予香港贸易上的特殊地位。

 

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