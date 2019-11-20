美驻欧大使：乌克兰问题上有“交换条件”

(德国之声中文网) 周三(11月20日)，美国国会举办弹劾特朗普总统的听证会。美国驻欧盟大使桑德兰(Gordon Sondland)在作证时表示, 总统指示他同其私人律师朱利安尼(Rudy Guiliani)合作施压乌克兰政府。

桑德兰使用了一份事先准备好的发言稿。他说，朱利安尼 让乌克兰总统泽连斯基调查2016年大选事宜以及前副总统拜登之子。在2020年总统大选中，民主党总统候选人拜登是特朗普竞选连任的劲敌。

桑德兰在众议院情报委员会举行的听证会上说，"我们执行总统的指令。"

他说自己并不愿意同朱利安尼合作，只是听命行事: "简单地说，我们只是在发挥自己的作用。"

他说，在乌克兰事宜上"交换条件并非秘密"。换言之，乌克兰总统想得到邀请访问白宫的话，作为交换，必须开启对拜登家族的调查。

众议院情报委员会主席施弗（Adam Schiff）评论道，桑德兰的作证是"本次调查历史上非常重要的时刻"，因为它第一次显示出这个事件知情者众多。

高层是否知情?

值得关注的是，美国驻欧盟大使的表态同特朗普"从未施压"的说法构成矛盾。

桑德兰说，"如同我此前所述，有关白宫电话以及会议，人们提出'有无交换条件'的问题。我对此的回答是'有'。"

他还向众议院情报委员会证实，包括国务卿蓬佩奥在内的高层官员在乌克兰问题上始终掌握着最新消息。

他说，他曾向副总统彭斯表达过忧虑，指出将美国对东欧国家的军援同总统希望的一系列调查挂钩并不合适。"他们很清楚在做什么，以及为什么而做。"他说，"每人都参与其中。"他还说，其他证人指责他"行使了流氓外交"是"绝对错误"的说法。

彭斯副总统的一名发言人曾作证指出，军援和调查互为条件的交谈"根本就没有发生过"。

桑德兰也声称自己曾经向蓬佩奥汇报交换条件的事情，但是国务院一名发言人稍后否认了桑德兰的证词，说他的说法不实。

不过，桑德兰被追问时承认，特朗普总统本人从未跟他亲自讨论以乌克兰军援作为调查的条件，这些想法都只是基于朱利安尼律师的表态所做出的"个人猜测"。

听证会举行的同时，特朗普总统在一个记者会上说，他从未对乌克兰有过任何期待，并否认"交换条件"的说法。他补充说，并不认识桑德兰。

桑德兰是一名富商，手下拥有多个酒店，他还是特朗普重要的捐助者。在这场民主党人于上周开启的公开听证中，人们对他的证词抱以很高期待。

本次听证希望澄清特朗普在今年7月25日同乌克兰总统泽伦斯基的电话里，是否以军援作条件，要挟对方调查在乌克兰石油公司布尔斯马(Burisma)董事会任职的拜登之子。

李鱼/ 罗法（美联社、路透社、法新社）